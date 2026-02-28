8bitNews、秋田県大館市に地域スタジオ「ハチスタ」を創設

株式会社8bitNews「ハチスタ」は8bitNewsのスタジオがある、瀬戸内岡山、東京乃木坂、福島双葉町に続いて４拠点目

独立系市民メディアを展開する株式会社8bitNews(https://www.youtube.com/@8bitnewsAsia)（本社：岡山県岡山市、代表取締役：堀潤）は、秋田県大館市に地域スタジオ「ハチスタ」を創設いたします。

本スタジオは、地域づくりを長年手がけてきた合同会社いしころ(https://ishicolo.com/about/)（代表社員・ディレクター・デザイナー：石山拓真）が運営する拠点施設「MARUWA三角」内に設置。人口6万4千人の大館から、社会課題や地域の魅力、スタートアップの取り組みなどを発信する新たな拠点として本格始動します。

8bitNewsが手掛ける映像発信スタジオは、東京乃木坂、瀬戸内岡山、福島双葉に続いて秋田大館が４拠点目。2026年3月20日正午より、大町１丁目１番地で開所式を行います。

■ 「ハチスタ」とは

ハチスタは、大館市の中心部にある大町１丁目１番地にある。ハチスタのセットは、8bitNewsの各拠点のスタジオも手掛けるフジアールが設計



「ハチスタ」は、8bitNewsの“8”と、秋田犬であるハチ公の故郷・大館 の“ハチ”、そして“スタジオ”を掛け合わせた名称です。セットには、大館の特産とんぶりや、伝統の祭り「アメッコ市」の飴をイメージした電飾が使われるのも特徴です。

単なる撮影スペースではなく１.地域課題を可視化する報道拠点 ２.若者がメディアで働ける雇用の場 ３.行政・生産者・市民が対話する場 ４.地域企業と全国・世界をつなぐ発信基地、として機能することを目指しています。

■ 地域に「仕事」をつくる

今年2月に開催されたアメッコ市には、秋田県の鈴木健太知事と大館市の石田健佑市長も。ハチスタで8bitNewsメンバーと。

ハチスタの設営にあたり、メディア業界で働くことを希望していた地元の若者を正社員として雇用しました。

これまで「メディアで働くには都市部へ出る必要がある」とされてきた構造に対し、故郷にいながら報道・映像制作・配信に携われる環境を整備。大館モデルとして、今後、人口減少などと向き合う地域での雇用創出の型を生み出します。

■ オープン前から本格稼働

ふかわりょうさんは長年大館のとんぶりを応援。農家の方との鼎談も撮影大雪の対応について、政府などへの要望をダイレクトインタビューでアートで商店街を活性化させる取り組みなども続けてきた石山さん

ハチスタは、スタジオオープン前から地域発信を積極的に展開しています。

▼ 【雪の重みで建物倒壊】雪解けでさらなる崩壊の恐れ 秋田県大館市

https://youtu.be/4hoO8ytRCqY

▼ 【秋田県大館】大雪で災害救助法適用 秋田大館の石田市長が緊急生出演

https://youtube.com/live/qPak85sSC4g



▼ どうしてそこまで？ 秋田県大館市「アメッコ市」の伝統なぜ守る 秋田県知事 × 大館市長 対談

https://youtu.be/VRKmlOArAMM

▼ 地元特産「とんぶり」農家支援鼎談

ふかわりょう氏 × とんぶり農家・本間氏 × 合同会社いしころ・石山氏

https://youtube.com/live/gyuzz0DrQMQ

地域の災害、伝統文化、一次産業、行政の取り組みを、即時性と対話性をもって発信しています。

■ なぜ大館なのか

一昨年、大館市で石田市長にスタートアップ起業家が事業を直談判するピッチイベントが開催され、8bitNewsでは取材をした

秋田県大館市は、人口減少や産業構造の変化と向き合う一方で、強いコミュニティ力と伝統文化を持つ地域です。

8bitNewsは、

・東京一極集中型メディア構造からの転換

・地方分散型メディアネットワークの構築

・地域と世界をつなぐ情報循環モデルの確立

を掲げ、大館をその象徴的拠点の一つと位置づけました。

合同会社いしころが手がける「MARUWA三角」は、地域に新しい人の流れと創造的活動を生み出してきた場であり、ハチスタはその思想と連動する形で誕生しました。

今年1月、石田市長が岡山表町商店街の中にある8bitNews「Setouchi Global Studio」を視察

自らもスタートアップの起業家でもある石田健佑市長が、2024年9月に、全国最年少の27歳で当選を果たすと、以来、様々な企業育成、産業創造の取り組みをスタート。8bitNewsでは自治体とも連携しながら地域発展に貢献していきます。

■ 代表コメント（堀潤）

「地域には、まだ語られていない物語が数多くあります。ハチスタは、地方の課題を“消費”するのではなく、地域とともに未来をつくるための拠点です。若者が地元で誇りを持って働ける環境をつくり、大館から全国、そして世界へ発信していきます。」

オープン前のハチスタでの撮影風景

■ 今後の展開

・地域密着ドキュメンタリー制作

・若者向け映像ワークショップの開催

・地域企業・生産者との共創コンテンツ制作

・全国拠点との連携による分散型配信モデルの強化

ハチスタは、大館発の新しいローカルメディアモデルとして、持続可能な地域発信の形を模索していきます。ぜひ、共に発信をしたいという方がいらっしゃったら、info@8bitnews.org までお問い合わせください。