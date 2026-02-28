梅酒×ビールの新提案。爽やかに楽しむ和テイストビアカクテル登場!

株式会社PERFECT BEER

本商品は、梅酒のやさしい甘みと爽やかな酸味を活かし、ビールのキレと掛け合わせた、すっきりと飲みやすい一杯です。

■ 開発背景

ビールの新しい楽しみ方を提案し続けるPERFECT BEERでは、

経営理念でもある「最高のビール体験で人生をもっと豊かに。」をテーマに月替わりのビアカクテルの開発を行っております。

桜は「春」というイメージが強いですが、春のはじまりを感じられる「梅」に着目して今回は開発いたしました。

日本人に馴染み深い“梅酒”。

甘み・酸味・香りのバランスに優れた梅酒を掛け合わせることで、

ビールの苦味をやわらげつつ、爽やかで飲みやすい味わいを実現しました。

■フルーツのような香りと口当たりが楽しめる梅酒！？

※参考資料：キリンビールより（https://www.kirin.co.jp/alcohol/umeshu/maccoi/index01.html）

本商品には、キリンビールが展開する「完熟あらごし梅酒」を使用しています。

完熟あらごし梅酒は、熟した梅の果実を使用し、果肉感を残した”あらごし製法”によって仕上げられた梅酒です。

とろみのある口当たりと、梅本来の自然な甘み、やさしい酸味が特長で、フルーティーで濃厚な味わいを楽しめます。

■ビールが苦手な方でも楽しめるビアカクテル！

「完熟梅BEER」では、この梅酒の持つまろやかな甘みと豊かな香りを活かし、

ビールのキレと組み合わせることで、重すぎず、飲みやすいバランスの一杯に仕上げました。

梅酒のコクとビールの爽快感が重なり、これまでにない新しい味わいを生み出しています。

■ 商品概要



商品名：完熟梅BEER

販売期間：2026年3月1日(日)～3月31日（火）

提供店舗：PERFECT BEER 全店舗

■ こんな方におすすめ



・ビールが少し苦手な方

・甘いお酒やカクテルが好きな方

・さっぱりした味わいを楽しみたい方

・食事と一緒に飲みやすい一杯を探している方

■PERFECT BEERについて

PERFECT BEERは、樽の鮮度、サーバーの管理、グラスの衛生、ガス圧の調整という4つの基準を徹底し、最高品質のビールを提供する専門店。

「最高のビール体験で、人生をもっと豊かに。」を理念に掲げ、日本を代表するビールメーカーを目指しています。その第一歩として、「街で1番"美味しく楽しく"ビールが飲めるお店」を全国に展開し、将来的には全国100店舗展開を目指しています。





本件に関するお問い合わせ先

PERFECT BEER PR担当

E-mail:m.fujinuma@perfectbeer.info