梅酒×ビールの新提案。爽やかに楽しむ和テイストビアカクテル登場!
本商品は、梅酒のやさしい甘みと爽やかな酸味を活かし、ビールのキレと掛け合わせた、すっきりと飲みやすい一杯です。
■ 開発背景
ビールの新しい楽しみ方を提案し続けるPERFECT BEERでは、
経営理念でもある「最高のビール体験で人生をもっと豊かに。」をテーマに月替わりのビアカクテルの開発を行っております。
桜は「春」というイメージが強いですが、春のはじまりを感じられる「梅」に着目して今回は開発いたしました。
日本人に馴染み深い“梅酒”。
甘み・酸味・香りのバランスに優れた梅酒を掛け合わせることで、
ビールの苦味をやわらげつつ、爽やかで飲みやすい味わいを実現しました。
■フルーツのような香りと口当たりが楽しめる梅酒！？
※参考資料：キリンビールより（https://www.kirin.co.jp/alcohol/umeshu/maccoi/index01.html）
本商品には、キリンビールが展開する「完熟あらごし梅酒」を使用しています。
完熟あらごし梅酒は、熟した梅の果実を使用し、果肉感を残した”あらごし製法”によって仕上げられた梅酒です。
とろみのある口当たりと、梅本来の自然な甘み、やさしい酸味が特長で、フルーティーで濃厚な味わいを楽しめます。
■ビールが苦手な方でも楽しめるビアカクテル！
「完熟梅BEER」では、この梅酒の持つまろやかな甘みと豊かな香りを活かし、
ビールのキレと組み合わせることで、重すぎず、飲みやすいバランスの一杯に仕上げました。
梅酒のコクとビールの爽快感が重なり、これまでにない新しい味わいを生み出しています。
■ 商品概要
商品名：完熟梅BEER
販売期間：2026年3月1日(日)～3月31日（火）
提供店舗：PERFECT BEER 全店舗
■ こんな方におすすめ
・ビールが少し苦手な方
・甘いお酒やカクテルが好きな方
・さっぱりした味わいを楽しみたい方
・食事と一緒に飲みやすい一杯を探している方
■PERFECT BEERについて
PERFECT BEERは、樽の鮮度、サーバーの管理、グラスの衛生、ガス圧の調整という4つの基準を徹底し、最高品質のビールを提供する専門店。
「最高のビール体験で、人生をもっと豊かに。」を理念に掲げ、日本を代表するビールメーカーを目指しています。その第一歩として、「街で1番"美味しく楽しく"ビールが飲めるお店」を全国に展開し、将来的には全国100店舗展開を目指しています。
本件に関するお問い合わせ先
PERFECT BEER PR担当
E-mail:m.fujinuma@perfectbeer.info