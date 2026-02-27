【GOOD NEWS 春のいちご祭り2026 】「バターのいとこ」より ″いちご”満開！春限定フレーバー＜いちご味＞がバリエーション豊富に登場！
GOOD NEWS 春のいちご祭り
“食”をテーマに、社会課題をデザインによって解決することを目的としたまちづくりや仕組みづくり、そして副産物の利活用をコンセプトにしたスイーツブランドなどの商品開発を手掛ける株式会社GOOD NEWSは、これから旬を迎える「いちご」を主役にした季節限定の「バターのいとこ」・「バターのサンド」を続々と発売いたします。※2026年3月1日（日）より順次発売。
甘酸っぱい春の主役。この季節だけの「バターのいとこ」・「バターのサンド」いちごシリーズ解禁！
GOOD NEWS 春のいちご祭り
春の訪れを感じ始めるこの季節に、「バターのいとこ」から”いちご”フレーバーが続々と登場します。甘酸っぱいいちごとミルキーなバタークリームの相性は抜群。この季節だけの特別な味わいです。
定番の「バターのいとこ」のいちご限定フレーバーに加え、「バターのサンド」も、昨年阪急うめだ店限定で発売していた“いちご”がバージョンアップして販売店も拡大！その他、新作のバターサンドや、ハーフチョコがけでいろんな味わいが楽しめる「いとことチョコレート」もいちご仕様に！さらに、東京限定フレーバーとして「バターのいとこ いちごミルク」が加わります！
行楽の手土産や送別、お祝いなどのギフトシーズンに、季節を感じさせる”甘酸っぱく”可愛らしいお菓子はいかがですか？
GOOD NEWS DAIRY でも＜いちご祭り＞開催！
普段カフェでしか食べられない特別な生スイーツが”いちご満開”に！ここだけ、
このシーズンしか味わえないプレミアムないちごスイーツをお楽しみください。（詳細下部参照）
ー いちごづくしの新商品紹介 ー
春限定：バターのいとこ いちご
バターのいとこ いちご
バターのいとこ いちご
バターのいとこの生地にいちごを練り込んだ、ベリーピンクの見た目が可愛い！一口めから広がる、濃く華やかないちごの風味がお楽しみいただける「バターのいとこ いちご」。使用しているいちごは、栃木県産の”とちおとめ”と”とちあいか”。収穫後に販売しきれずに余ってしまったいちごたち。フレッシュなまま保存して、美味しいお菓子へと循環させることを実現しました。”とちおとめ”の程よい酸味と”とちあいか”のまろやかな甘さが、フルーティで華やかな味わいのいちごジャムに。隠し味には赤すぐりを使用しています。
■バターのいとこ いちご （3枚入り） 価格：1,080円（税込）
販売期間：2026年3月1日（日）～2026年5月31日（日）
販売店舗：全国のバターのいとこ各店舗 ※GOOD NEWS TOKYO 東京駅八重洲中央店は除く
春限定：バターのサンド いちご
バターのサンド いちご
バターのサンド いちご
昨年、阪急うめだ本店のみで販売していたいちご味が大変好評だったため、アップデートして季節限定フレーバーで登場！いちごの果肉を入れた贅沢ジャムと濃厚なバタークリームが相性抜群！春の訪れを存分に感じていただける食べ応えです。
■バターのサンド いちご 価格：1,296円（税込）
販売期間：2026年3月5日（木）～2026年5月31日（日）
販売店舗：GOOD NEWS GREENable 阪急うめだ本店、バターのサンド那須本店、バターのサンド 羽田空港第１ターミナル店、バターのサンド 羽田空港第２ターミナル店、GOOD NEWS TOKYO 東京駅八重洲中央店、GOOD NEWS TOKYO エキュート品川店（3月25日（水)より販売）
春限定：いとことチョコレート いちご
いとことチョコレート いちご
いとことチョコレート いちご
「ふわっ、シャリッ、とろっ」にチョコの贅沢をまとわせた、今年新登場の「いとことチョコレート」より、春限定のいちごチョコレートがけが登場！「北海道バターのいとこ」のミルキーなバタークリームと甘酸っぱいいちごジャム、それを包み込むまろやかなくちどけのいちごチョコレートの一体感がたまらない！4枚入り（個包装）のBOX仕様なので卒業・入学のギフトとして、引っ越しやお花見の手土産としておすすめです。
■いとことチョコレート いちご （4枚入りBOX） 価格：1,620円（税込）
販売期間：2026年3月15日（木）～2026年4月25日（日）
販売店舗：全国のバターのいとこ各店舗
新発売！バターのいとこ ベリーベリーバターサンド
バターのいとこ ベリーベリーバターサンド
バターのいとこ ベリーベリーバターサンド
「バターのいとこ」から生まれた、新商品「レーズンバターサンド」より新フレーバー「ベリーベリーバターサンド」が新登場！贅沢なフルーツバターサンド第１弾として、「レーズンバターサンド」の”レーズン”をいちごに！しっとりとした生地にスキムミルクを使用したふわっと滑らかないちごバタークリームと甘酸っぱさのあるクランベリーの果肉を練り込みました。薄い桜色のバタークリームが可愛い、見た目も食感も楽しめるバターサンドです。
■バターのいとこ ベリーベリーバターサンド 価格：1,296円（税込）
販売期間：2026年3月9日（火）～
販売店舗：全国のバターのいとこ各店舗
東京限定：バターのいとこ 東京限定 いちごミルク
バターのいとこ 東京限定 いちごミルク
バターのいとこ 東京限定 いちごミルク
「バターのいとこ」の生地にいちごを混ぜ込み、一番人んきのミルク味のジャムを組み合わせた、東京限定のフレーバーが登場！都内３店舗限定なので、帰省時のお土産としてもプレミア感アップ！
■バターのいとこ 東京限定いちごミルク（3枚入り） 価格：1,080円（税込）
販売期間：2026年3月1日（日）～
販売店舗：バターのいとこ ルミネエスト新宿店、GOOD NEWS TOKYO 上野マルイ店、GOOD NEWS TOKYO エキュート品川店
北海道限定：北海道バターのいとこ いちご
北海道バターのいとこ いちご
北海道バターのいとこ いちご
北海道生まれの”白いバターのいとこ”「北海道バターのいとこ」に、いちごフレーバーが春限定登場！
美瑛放牧酪農場の牛たちの牛乳からバターを作る際に生まれるスキムミルクを利活用し、竹内養鶏場でお米をベースとした4種の北海道原料だけで作られた餌を与えて育った鶏から生まれた白い卵などを使用した、プレミアム感あふれる「北海道バターのいとこ」は、よりミルキー感を感じていただける「バターのいとこ」です。いちごの濃厚なジャムにスキムミルクジャムの絶妙なハーモニーをお楽しみください。
■北海道バターのいとこ いちご （3枚入り） 価格：1,080円（税込）
販売期間：2026年3月1日（日）～2026年5月31日（日）
販売店舗：北海道バターのいとこ各店舗
GOOD NEWS DAIRY ＜いとこのカフェ＞にていちご祭り開催！
GOOD NEWS DAIRY ＜いとこのカフェ＞いちご祭り
栃木県産のいちごを使用したスペシャルメニューを用意
カフェメニューには、甘酸っぱい味わいが魅力の「自家製いちごソース」を使用
栃木県の旬のいちごを、＜いとこのカフェ＞でで思う存分堪能してみてください！
実施期間：3月16日（月）～4月12日（日）
実施場所：GOOD NEWS DAIRY 栃木県那須郡那須町高久乙2905-25
いちごバナナスムージー
いちごバナナスムージー
田辺農園の濃厚バナナと自家製いちごソースの相性抜群！バナナの優しい甘さといちご本来の甘酸っぱさがベストマッチ！
この時期だけ味わえる贅沢な一杯です （バターのいとこカフェ限定）
価格: 880円(税込)
ストロベリーパフィークリームドーナツ
ストロベリーパフィークリームドーナツ
ふわふわしっとりドーナツにいちごクリームをたっぷり入れて、いちごチョコでコーティング
見た目の可愛さだけではなく、美味しさもスペシャルなドーナツです🍩
価格: 430円(税込)
いちごクリームふふふ
いちごクリームふふふ
いちご本来の甘酸っぱさを感じられるソースに、スキムミルクとホイップが相性抜群！
優しい甘さがクセになります
可愛くて美味しい特別なふふふです
価格: 770円(税込)
いとこのアイス いちご味
いとこのアイス いちご味
「ふわっシャリッとろっ」の食感に、アイスのひんやりとした口あたりが合わさった、バターのいとこ本店限定のスペシャルメニュー スキムミルクならではのコクがありながらもスッキリとした味わいが魅力のアイスに、甘酸っぱいいちごの風味が相性抜群♪
バターのいとこいちご味で使用しているいちごの生地と濃厚いちごジャムを使用しています
価格: 935円(税込)
バターのいとこの秘密
ーふわっ・シャリッ・とろっと食感：無脂肪乳から作ったミルク感たっぷりのジャムを、バターが香り立つゴーフレット（ワッフル）生地でサンド
ーサステナブルスイーツ：スキムミルクの利活用で酪農家さんを支援
ー社会貢献：栃木県那須のGOOD NEWSの自社工場は、就労支援施設としての役割も果たし、働き方や時間に制約のある方や地域の皆さんと多くの手作業によって作られています。
ふわっと香るバターたっぷりの柔らかい生地に、シャリシャリ食感の新感覚クリーム、そしてとろーりと濃厚なジャムの絶妙なバランスが魅力の栃木県那須で生まれた銘菓「バターのいとこ」。その誕生には、酪農家さんのお悩みがありました。
牛乳からバターになるのはたったの４％。残りの９０％以上は”スキムミルク”として、安価に販売されてしまったり、有効活用されることが少ない現状でした。
「牛たちがくれた恵みを最大限活用したい。」
そんな思いから、”スキムミルク”を主役にしたお菓子を作ろうと生まれたのがこの「バターのいとこ」です。「美味しい！」「可愛い！」とお手に取っていただいた背景に、小規模酪農家の支援やインクルーシブな雇用創出といったストーリーを感じていただくことで、生産者も、地元の方も、食べる方も、みんなの笑顔を循環させる「三方よし」なお菓子です。
株式会社GOOD NEWSについて
“食“をテーマに社会（地方）課題をデザインによって解決することを目的とした商品づくりやまちづくり、仕組みづくりを行なう企業です。「大きな食卓」というビジョンのもと、あらゆる背景を持った人たちが食を通じて繋がる場所をつくり、つくり手も買い手も働き手も関わる人全てが幸せになれるコミュニティづくりを目指しています。
また、未利用食に新たな価値を見出し、美味しいお菓子や身近に楽しめる食品の開発および販売を手掛けています。
【会社概要】
社名：株式会社GOOD NEWS
所在地：栃木県那須郡那須町高久2905-25
GOOD NEWS :
https://gooooodnews.com/
サステナブルアクション :
https://gooooodnews.com/sustainability/
バターのいとこ :
https://butternoitoko.com/