【新宿区VSゴジラVS頂マーラータン】「モスラマーラータン」ついに一般販売開始！頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社

ネクスターホールディングス株式会社SNSマーケティング事業を行うネクスター株式会社（本社：東京都 新宿区、代表取締役社長CEO：細田悠巨）のグループ会社である、頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社（本社：東京都新宿区、共同代表 齋藤悠）は、「頂マーラータン」の展開を基点に広がる総合食流通・販売事業を行っています。当社は、消費者に直接商品を届けるB2C事業として冷凍マーラータンのD2Cブランド『おうちでマーラータン』（ https://maratan.tokyo ）を運営する他、小売業・温浴施設や宿泊施設への卸を通じたB2B事業を展開しています。また、日本式・和製マーラータン発祥店である頂マーラータン新大久保本店を起点とし、地産地消をテーマに地域資源と連携したCOS（直営店舗）の展開、FC（フランチャイズ）展開を進めることで、食の川上から川下までを一気通貫で担う独自の店舗モデルを構築していきます。

Vision（未来像｜旗印）

「日本式・和製マーラータンを令和の新名物とし、日本食文化の新しい柱へ。」

Mission（存在意義｜なぜ私たちは存在するのか）

「我々は、マーラータンを日本の食文化の一つとして確立し、この和製マーラータンを「日本のマーラータン」の代表格に育て上げる。」

--- 蕎麦、うどん、らーめん、寿司のように、時代を超えて愛される食文化として刻み、人々の暮らしに驚きと健康を届け続ける。---

Value（価値観｜行動基準）

６箇条の内、１条はブランドメッセージ

1. Delicious & Beauty Komachi

【 お客様に 】

「 美味しく、美しく。」 薬膳をベースに、体に優しく、それでいて美味しい。毎日食べられる一杯を。

2. Next Innovation

【 味覚に 】

本場のスパイスや薬膳文化を尊重しつつ、日本独自の革新と時代を織り交ぜ、進化させていく。

3. Cultural Legacy

【 文化に 】

和製マーラータンが「 令和の新名物 」になる意識と責任を持って取り組む。

4. Sustainability

【 社会に 】

フードロス削減を推進、地域食材活用、社会に本気で貢献する。

5. Cool Japan

【 世界に 】

「 和製マーラータン 」が、日本の味として世界に認められるまで、我々は歩みをやめない。

6. Community & Experience

【 人生に 】

「サ飯」をはじめ、お風呂に食卓、地域・コミュニティを豊かにする体験を創造する。

◻︎新宿区VSゴジラVS頂マーラータン

TM & (C) TOHO CO., LTD. 激辛バーニングゴジラマーラータン produce by 頂マーラータン

ゴジラの圧倒的な存在感を...そんな圧倒的な存在感を一杯に込めて作られた「ゴジラマーラータン」は、新宿名物・頂マーラータン本店が開発・製造｡痺れるスパイスと黄金の和出汁が絡み合う、“咆哮するシビ辛”｡全7種の怪獣シリーズとともに、唯一無二の旨辛体験をお楽しみください｡

◻︎商品詳細

ゴジラVSマーラータン

モスラマーラータン produce by 頂マーラータン【モスラマーラータン】

「モスラマーラータン」は、平和を愛するモスラのように、優しさで包み込むマーラータン。新宿名物・頂マーラータン本店が開発・製造した拘りの一杯です。辛さが苦手な方でも安心してお楽しみいただけます。

付属の調味料を入れると真っ黒なゴツゴツしたスープに変身。痺れるスパイスの余韻をご堪能ください。

【辛さレベル0】

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

※辛さレベル1は一般的なレトルトカレーの中辛程度の控えめな辛さです。辛さが苦手な方でも安心してお楽しみいただけます。

【0辛】 モスラマーラータン｜麻辣湯 \999

【購入方法】

頂マーラータンのD2Cブランド、「おうちでマーラータン」にて販売中

ご購入はこちら :https://maratan.tokyo/?srsltid=AfmBOoqX08PzROQQZmnPnf3mRgHTIvfhY9cmBcMebwHGw7Oij0Wm0sBC頂マーラータン公式サイト

【商品内容】

1食： 冷凍スープ400cc｜ 冷凍生はるさめ 120g

特典：パッケージのステッカーは剥がして利用できる多層構造ステッカーになります。

【販売期間】

2026年2月11日（水）～



【保存方法】

－18℃以下の冷凍庫で保存してください。

当ブランドでは、本家「頂マーラータン新大久保本店」のマーラータンをそのまま冷凍し、全国へ配送しております。おうちで簡単に調理ができる冷凍食品です。本家そのままの味わいをお楽しみいただけます。



スープは、挽きたての薬膳スパイスを30種類以上使用し、国産鶏の旨みを凝縮した淡麗鶏汁と鹿児島産焼きあごの香り豊かな和出汁を合わせたWスープをベースに仕上げました。

和製薬膳スープならではの、深いコクと豊かな味わいをお楽しみいただけます。



さらに、付属の極太もちもち生はるさめは、このスープの魅力を最大限に引き出すために特別に開発された「おうちでマーラータン」オリジナル製品です。

はるさめ発祥の地・奈良県で、半世紀以上にわたり春雨を製造し続ける老舗「戎はるさめ」が手掛け、創業当時から受け継がれる伝統製法を守りながら、手作りと天日干しにこだわることで、他にはない唯一無二の食感を実現しました。

国産素材と伝統製法が融合した、医食同源を体現する特別な一杯を、ぜひ心ゆくまでご堪能ください。

◻︎サステナブルとウェルビーイングの力で、『美味しく、美しく。』を未来へ。

食・地域・人のエネルギーを巡らせる──頂マーラータンが描く「循環する食文化」の未来

頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社 ウェルビーイング（Well-being）

頂マーラータンは、これまでの「食品ロス削減（SDGs12.3）」という“ロスを出さない”取り組みから進化し、食・地域・人のエネルギーを巡らせて新しい価値を生み出す「循環する食文化」の創出に取り組んでいます。

我々のマーラータン事業では、

・「おうち」という個人向けのコンセプト

・「卸」というサウナ施設や飲食店への提供

・「店舗」全国にご当地マーラータンを展開する

という３つの側面を持っています。

日常生活で冷蔵庫に残ってしまった野菜やお肉などを細かく刻んで、当店特製の薬膳スープに加えることで、家庭や飲食施設では余った野菜やお肉が薬膳スープとして蘇り、店舗では地域の生産者の食材が地産地消（Local Production for Local Consumption）の一杯としてローカルの魅力を再発見させるマーラータンの提供をしています。

頂マーラータンは、一杯のスープを通じて自然・人・地域のエネルギーを巡らせる循環装置です。

地域の食材や人の想いがスープに溶け込み、そこからまた新しい出会いや文化が生まれる。

私たちは、この医食同源の一杯を通して「つくる人・食べる人・地域が元気になる循環」を広げていきます。

頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社は、

「食べることが、地球と地域、そして人を癒す行為になる」社会を目指しています。

◻︎頂マーラータンの「新宿区エコ事業者連絡会」での取り組み

頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社 新宿区エコ事業者連絡会 加入

頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社は、このたび新宿区エコ事業者連絡会に加入いたしました。

これにより、地域とともにフードロス削減・環境保全・サステナブルな食文化の推進に取り組んでまいります。

新宿区エコ事業者連絡会とは

【概要】

新宿区エコ事業者連絡会とは、区と事業者が協力し、地球環境の保全について取り組む会であり、区と事業者及び、事業者同士の情報交換の場となっています。 事務局は区の環境対策課で担当しており、会の企画・運営にあたっては、区と事業者の方々で調整を行います。

現在の会員登録数は約80事業者で、事例発表や情報交換、環境保全に関する見学会などを実施します。

【目的】

新宿区の環境、及び地球環境の保全に寄与することを目的とし、環境保全に関する調査研究および環境関連の知識・情報等の普及を図り、環境保全を推進する。

【活動内容】

1．環境保全に関する取組の事例発表、情報交換会

2．環境保全に関する調査研究および普及啓発

3．会員の相互交流

◻︎頂マーラータンのD2Cブランド「おうちでマーラータン」とは

日本式・和製マーラータンである頂マーラータン

おうちでマーラータン（ https://maratan.tokyo/(https://maratan.tokyo/) ）とは

新宿区新大久保に本店を構える 本家「頂マーラータン新大久保本店」

https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130404/13183459/(https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130404/13183459/)

この名店の味をおうちで簡単に味わえるようにした、新宿名物 唯一無二の日本式・和製マーラータンの冷凍食品D2Cブランドです。



日本人の口に馴染んだ絶品本格スパイス麻辣湯「おうちでマーラータン」は誰でも簡単に、時短で調理ができ、おいしいヘルシー＆ビューティーフードとして東京を中心に全国に話題が広がってきています。

またインフルエンサーや、タレントとのコラボ商品もInstagramなどのSNSで話題になってきました。

◻︎頂マーラータン 医食同源の魅力

医食同源 頂マーラータン

・医食同源とは

麻辣湯（マーラータン）は、中国発祥のスープ料理で、薬膳スパイスを豊富に使用していることから「医食同源」の代表的な料理とされています。「医食同源」とは、食事と薬は根源が同じであり、日々の食事が健康維持や病気予防に重要な役割を果たすという考え方です。

この考えを象徴する麻辣湯は、スパイスの効果によって体を温め、消化を助けるとともに、健康のためのバランスのとれた食事として広く愛されています。

・グルテンフリー春雨

麻辣湯にはでん粉を使用した春雨が用いられており、グルテンフリーの選択肢としても注目を集めています。そのため、健康志向の方やグルテンに敏感な方にも適した料理です。

・ヘルシースープ

これに加えて、「おうちでマーラータン」はとてもヘルシーで、簡単に調理が可能です。自宅で手軽に本格的な味わいを楽しめるだけでなく、冷蔵庫にある残り食材を加えることで、栄養価をさらに高めることができます。ダイエットや健康管理の取り組みの一環としても最適で、多くの人々に親しまれています。「おうちでマーラータン」は、忙しい日々の中でも健康を意識した食生活を手軽に実現できる優れた選択肢です。

・国産食材へのこだわり

スープの食材は国産地鶏、徳島県の柚子、鹿児島県のトビウオ（焼きあご）、愛知県の八丁味噌にこだわり、付属の春雨は奈良県で製造されている無漂白のオリジナル麺です。



詳しくは是非ホームページと各SNSを御覧ください。

公式HP： https://maratan.tokyo/(https://maratan.tokyo/)

公式Instagram： https://www.instagram.com/ouchide_maratan/(https://www.instagram.com/ouchide_maratan/)

公式X： https://twitter.com/OUCHIDE_MARATAN(https://twitter.com/OUCHIDE_MARATAN)

◻︎新宿名物 唯一無二の「日本式・和製マーラータン」とはどんな味？

日本式・和製マーラータンである頂マーラータン

・スープのこだわり

挽きたての薬膳スパイスを30種類以上使用し、国産鶏の旨みを凝縮した淡麗鶏汁と鹿児島産焼きあごの香り豊かな和出汁を合わせたWスープをベースに仕上げました。

日本式・和製薬膳スープならではの、深いコクと豊かな味わいをお楽しみいただけます。

・春雨のこだわり

付属の極太もちもち生はるさめは、このスープの魅力を最大限に引き出すために特別に開発された「おうちでマーラータン」オリジナル製品です。

はるさめ発祥の地・奈良県で、半世紀以上にわたり春雨を製造し続ける老舗「戎はるさめ」が手掛け、創業当時から受け継がれる伝統製法を守りながら、手作りと天日干しにこだわることで、他にはない唯一無二の食感を実現しました。

国産素材と伝統製法が融合した、医食同源を体現する特別な一杯を、ぜひ心ゆくまでご堪能ください。

◻︎本件に対する問い合わせ

頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社

COO取締役 二瓶 寛史（ニヘイヒロフミ）

メールアドレス： hirofumi@nexter.tokyo

◻︎ネクスターブランドゥホールディングスについて

ネクスターブランドゥホールディングスネクスター株式会社

ネクスターブランドゥホールディングスは、15期目を迎えるネクスター株式会社（SNSマーケティング）を主軸に、グループ会社では、システムコンサルティング、農林漁村発イノベーション（6次産業化支援）、創業20年の公的機関・金融機関に実績豊富なクリエイティブ制作、Web／アプリ開発支援、UGC、共創IP・縦型ショートドラマ製作スタジオ、D2C／P2Cブランド事業、創業10年の日本式・和製マーラータン事業など、ソーシャルメディアを中心とした多岐にわたる事業の純粋持株会社です。

事業会社名 ： 頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社）

責任者名 ： 日本式・和製マーラータンB2C｜B2B｜COS｜FC事業

責任者名 ： 共同代表取締役 細田悠巨、齋藤悠 取締役 二瓶寛史、宮田隆啓

持株会社名 ： ネクスターブランドゥホールディングス 株式会社

英語表記 ： Nexter Inc.｜Nexter bran-do Holdings

本社所在地 ： 東京都 新宿区 大久保 3-8-3 住友不動産新宿ガーデンタワー LaTour Shinjuku Garden 29F

代表者名 ： 代表取締役社長 CEO 細田悠巨

スタッフ数 ： 42名（グループ合計・業務委託、アルバイト含む）

資本金 ： 1億 2,428万 4,842円（グループ合計・資本準備金含む

公式HP ： https://nexter.tokyo/

公式X ： @nexter_tokyo https://twitter.com/nexter_tokyo

公式Instagram ： @nexter_tokyo https://www.instagram.com/nexter_tokyo/