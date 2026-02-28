【補助金×マーケティング】小規模事業者持続化補助金でWeb強化を支援する「補助金活用Webマーケティングパック」を提供開始

株式会社グッドラフ

Webマーケティング支援を手掛ける株式会社グッドラフ（本社：兵庫県神戸市東灘区、代表取締役：小巻 正継）は、小規模事業者様を対象に、「小規模事業者持続化補助金」を最大限に活用し、Webサイト制作やECサイト構築、広告運用などのデジタルマーケティングを強化する「補助金活用Webマーケティングパック」の提供を開始いたします。

本パッケージは、補助金の申請手続きが複雑で諦めてしまう事業者様が多いという実態を踏まえ、採択されるための事業計画書作成支援から、補助金制度に適合したWebマーケティング施策の実行までをワンストップでサポートします。これにより、事業者様は自己負担を最小限に抑えつつ、販路開拓や生産性向上に直結するWeb基盤を確立することが可能となります。

◆ サービス提供の背景：補助金活用の「二重の壁」

小規模事業者持続化補助金は、販路開拓や生産性向上を目指す小規模事業者にとって、デジタル化を推進するための貴重な財源です。しかし、多くの事業者が以下の二つの壁に直面し、その恩恵を受けられていません。

課題1：採択される事業計画書作成の難しさ

補助金を受け取るためには、審査員を納得させる「採択されやすい」事業計画書を作成する必要があります。多くの事業者は本業が忙しいため、この書類作成に十分な時間を割けず、結果として補助金の利用を見送ったり、不採択になったりするケースが多く見られます。特に、補助金の目的に沿った「Webを活用した具体的な販路開拓計画」を示すことが重要です。

課題2：補助金に適合した施策実行とコスト管理の難しさ

無事に採択された後も、「補助対象となる経費」の範囲内で、最も効果的なWeb施策を実行し、適切な証拠書類を揃えて確実に精算を行う必要があります。この煩雑なプロセスを自社だけで管理することに、多くの事業者が不安を抱えています。

株式会社グッドラフは、これらの「補助金申請の壁」と「マーケティング実行の壁」を同時に打ち破るソリューションとして、専門のコンサルタントによる支援を組み合わせた本パッケージを開発しました。

◆ 「補助金活用Webパック」が実現する3つの成果

本パッケージは、事業リスクを抑えながら、小規模事業者様の持続的な成長を強力に後押しします。

1. 採択率を高める「事業計画書作成支援」

補助金の審査項目を深く理解した専門コンサルタントが、事業者様の現状と目指す目標をヒアリングした上で、「Webサイト制作やECサイト構築が、いかに持続的な販路開拓に繋がるか」を論理的に説明できる採択されやすい事業計画書の構成案と書き方を支援します。これにより、事業者が自力で申請するよりも、補助金獲得の確度を格段に高めることができます。

2. 自己負担を最小限に抑えたWeb基盤の確立

補助金制度の仕組みを最大限に活用することで、Webサイト制作・ランディングページ制作・ネットショップ構築、さらには広告運用費の一部や販促物の制作費など、集客強化に必要な施策を自己負担を抑えて実行できます。結果として、事業者は限られた資金を製品開発や人材育成など、より本質的な分野に振り向けることが可能となります。

3. 補助金制度終了後も見据えた持続的なWeb戦略の実行

補助金ありきの一時的な施策ではなく、事業の持続性を高めるための長期的なWeb戦略に基づいて施策を実行します。制作するWebサイトやECサイトは、補助金期間終了後も自社で簡単に運用・更新できるCMS（コンテンツ管理システム）を採用し、SEO対策を施した構成とすることで、永続的に集客に貢献する「資産」となるデジタル基盤を提供します。

◆ パッケージに含まれる主な支援内容

支援は補助金の申請前から、施策の実行、そして補助金受給後の報告までを一貫して行います。

- 補助金申請支援小規模事業者持続化補助金に特化した採択されやすい事業計画書の構成案作成、申請書の記載事項チェック、提出までのスケジュール管理を徹底支援します。- Webマーケティング施策実行補助金対象経費として認められる範囲内で、集客に特化したWebサイト制作、ECサイト構築、ランディングページ制作、リスティング広告等の広告運用開始を支援します。- 経費管理・報告支援補助金制度に求められる証拠書類（見積書、発注書、請求書、納品物など）の管理方法についてアドバイスを提供し、煩雑な実績報告書の作成をサポートします。【無料個別相談 受付中】

「補助金の申請が難しいと感じている」「自社のWebサイトやEC化を進めたいが資金に課題がある」「補助金制度を有効活用して集客を強化したい」といった課題をお持ちの小規模事業者様向けに、「貴社の事業フェーズに合った補助金活用戦略」をテーマとした無料個別相談を随時受け付けております。

詳細を見る :https://goodlaugh.co.jp/lp/hozyokin/

◆会社概要

会社名：株式会社グッドラフ

設立：2022年4月1日

代表取締役：小巻 正継

所在地：〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目1-6 ジェイルミナ神戸三宮706

事業内容：戦略策定／マーケティング／SEO対策／ホームページ制作／広告運用／DX支援

URL：https://goodlaugh.co.jp

◆本件に関するお問い合わせ

株式会社グッドラフ

TEL：078-451-5966

MAIL：info@goodlaugh.co.jp