Well Body株式会社、サービスサイトのトップメッセージをリニューアル！

Well Body株式会社（本社：東京都、代表取締役：水野 純一・吉村 直途）は、サービスサイトのトップメッセージをリニューアルいたしました。

本更新は、当社が提供する企業向けフィジカルケアサービス「Offi-Stretch(R)」について、その価値や導入効果を、具体的な導入事例や現場で寄せられた声を通じて、より分かりやすく伝えることを目的としており、大型更新に向けた第一歩目の更新となります。

Well Bodyが提供するサービス、「Offi-Stretch(R)」とは

「Offi-Stretch(R)」は、デスクワーク中心の会社員を主な対象に、理学療法士・作業療法士といった有資格者がオフィスへ訪問し、施術を行う法人向けフィジカルケアサービスです。

長時間の座位姿勢やPC作業による肩こり・腰痛、慢性的な疲労といった、働く現場に根付いた身体課題に対し、「仕事の合間に、職場で受けられる」手軽さと、医療知見に基づく専門性の高い施術品質を両立。

一時的なリフレッシュにとどまらず、従業員一人ひとりのコンディションを中長期的に支えるフィジカルケアとして、多くの企業に導入していただいております。

当社サービスサイトでは、サービス紹介に加え、大企業から中小企業までの導入事例や、全国の健康経営に取り組む企業への取材記事などを掲載しています。

▷新しくなったサービスサイトはこちら：https://offi-stretch.com/

変更の背景および特徴

今回のサイト更新では、「Offi-Stretch(R)」が企業や従業員にもたらす具体的な効果がより伝わる表現となるように見直しを行いました。

昨年度は、「Offi-Stretch(R)」を導入いただく企業数が増加し、累計約7,000名への施術を実施しました。その過程で、

・従業員の身体的な変化

・導入を検討された経営者・人事担当者からの評価

・職場に生じた小さな変化

など、多くの声が寄せられました。

これらの声を踏まえ、約17,000名への施術を経て、社内で改めてサービスの価値を言語化し、抽象的な表現にとどまらない、実態に即したメッセージを届けることを目的に、サイト構成と文章を刷新しています。

今回の更新では、サービス導入効果について、以下のような表現の整理を行いました。

具体例：「Offi-Stretch(R)」を通じた効果の伝え方

※Before→After

・従業員が長く健康に働ける

→ 従業員のQOLを中長期的に高める



・離職率を下げる

→ 離職につながる身体不調を未然に防ぐ



・採用の差別化

→ 立場や職種によって不公平にならない“設計された福利厚生”

現場での実感に基づいた言葉へ置き換えることで、人事・総務部門の方々が、自社の状況と重ねてイメージしやすい構成を目指しました。

また、サービスのイメージをしていただくためにも、下記のコンテンツも随時更新中です。

・ 導入事例の掲載

「Offi-Stretch(R)」の特定の年代・性別に偏らず、幅広い従業員様のインタビュー記事を掲載しています。現場の声を通じて、制度設計や社内展開の工夫など、実務に即した情報をご覧いただけます。



▷導入事例はこちら：https://offi-stretch.com/case/

・健康経営に関する「お役立ちコラム」

弊社の理学療法士が、身体の間違った常識に対しての正しい情報や、働く中での不調の向き合い方や対処法などを発信しています。ぜひご覧になってください。

また、全国で健康経営に取り組む企業への取材を行い、実践事例や考え方を紹介するコラムを掲載しています。健康経営を推進する経営者や人事担当者の視点の発信をさせていただいております。

▷お役立ちコラムはこちら：https://offi-stretch.com/useful_columns/

今後の展望

当社サービスサイトでは、サービス情報の発信にとどまらず、訪れた方々にとって「健康経営」がより身近で、現実的な選択肢として捉えられるような情報発信を強化してまいります。

