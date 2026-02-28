不動産オーナー様向けアプリ「WealthPark」による情報提供サービス導入の拡大

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福管理センター（本社：愛媛県松山市）は、オーナー様へのサービス向上を目的として、2026年2月より不動産オーナー向けの資産管理アプリ「WealthPark」(提供：WealthPark株式会社)による情報提供サービスを本格的に開始いたしました。

WealthParkは、スマートフォンアプリを通じて、いつでもどこでも手軽に保有物件の収支状況や契約内容、各種お知らせなどを確認できるサービスです。

これにより、オーナー様はより効率的に資産管理を行うことができ、当社とのコミュニケーションも円滑になります。

■ サービス概要

・ペーパーレスで紙の管理を削減！

・確定申告に必要な年間収支報告書はアプリから出力が出来ます！

いつでも閲覧ができ、過去の書類を探す必要が無くなります。

・ご家族や税理士にもアカウントの共有が可能

・チャットを使って時間を気にせず、気軽に担当者に相談が可能

・確認・承認作業がボタン１つで簡単に完了できます！

■ アプリ導入の背景

近年、賃貸管理業務は多様化・高度化が進み、オーナー様からは「迅速な情報共有」や「収支の見える化」へのニーズが高まっています。一方で、電話や書面中心の対応では情報伝達に時間差が生じる課題もありました。そこで、リアルタイムで物件状況や修繕履歴、収支報告を確認できるオーナーアプリを導入し、透明性向上と業務効率化を図ることを目的としています。

■ 会社概要

株式会社三福管理センター

〒790-0811 愛媛県松山市本町５丁目５－６ 三福ビル 3F

https://www.3pukukanri.com/

Tel 0120-964-329/ Fax 089-917-7270

代表取締役社長：星川 俊一

事業内容：

■コンサルティング

賃貸経営、資産運用、土地活用、不動産トラブル

■管理

アパート・マンション、事務所倉庫、ビル、駐車場

■建築

リフォーム、建材販売