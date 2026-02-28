【日本初上陸から急成長】フィットネス経営の「属人性」と「低収益」を打破。オーストラリア発 最新のワークアウトを提供している『UBX JAPAN』がフランチャイズ・ショー2026に出展！

株式会社ＵＢＸ ＪＡＰＡＮ

世界8か国で展開し、日本でも急速に拠点を拡大しているオーストラリア発 ボクシングと全身トレーニングを融合させた革新的な45分間のワークアウトを提供している株式会社UBX JAPANは、2026年3月4日 (水)より開催される日本最大級のフランチャイズ加盟店募集展示会「第43回 フランチャイズ・ショー2026」に出展いたします。人手不足や高コストに悩むフィットネス経営の常識を覆す、独自の「次世代型フランチャイズモデル」を会場で公開します。

■ フィットネス経営が直面する「3つの壁」と、UBXによる解決

現在、日本のフィットネス市場は拡大している一方で、運営現場は深刻な課題を抱えています。

課題1. 人手不足と高い教育コスト → 質の高いトレーナーの確保と維持が困難。

課題2. スケジュールの制約による機会損失 → クラス制 (レッスン開始時間の固定)のため、タイパを重視する忙しい顧客が定着しにくい。

課題3. 低い投資対効果 → 広い面積と多額の設備投資が必要で、回収に時間がかかる。

UBXは、独自のテクノロジーと科学的プログラムにより、これらの課題をスマートに解決します。

解決策1. オペレーションの簡素化： デジタルテクノロジーを活用した接客システムにより、少人数スタッフでの運営を実現します。

解決策2. クラスという概念の排除： 予約不要でいつでもトレーニング開始可能。顧客満足度と回転率を最大化。ワークアウトも12ラウンドのサーキットトレーニングメニューを最大でも45分で完結します。

解決策3. 高収益・省スペースモデル： 効率的な店舗設計により、早期の投資回収を可能にします。ジムの立ち上げ・運営、経営サポートをFC本部が手厚く行ないます。

UBXは、「ただのジム経営」ではなく、「持続可能なフィットネスビジネス」として、オーナー様、メンバー様、出店地域により良い新しい未来を提案します。

■ UBX (ユーボックス) について

UBXは、4度のボクシング世界チャンピオンに輝いたダニー・グリーンと、フィットネスやITの起業家であるティム・ウエストによりオーストラリアで創立された最新のフィットネスブランド。ボクシングと全身トレーニングを軸としたワークアウトを提供し、理想の身体へ近づくサポートをしています。世界で100店舗以上（2025年4月時点）のブティック型ジムを展開し、日本へは2023年8月に初上陸を果たしました。

■ 出展概要

会場では、UBXの事業モデル、収支シミュレーション、既存店舗事例、物件選定のノウハウを個別にご説明いたします。

展示会名： 第43回 フランチャイズ・ショー 2026

開催日時： 2026年3月4日 (水) ～ 3月6日 (金) 10:00～17:00（最終日は16:30まで）

会 場： 東京ビッグサイト (有明)

主 催：日本経済新聞社

ブース番号： FC1064

事前登録はこちら :https://nikkeimesse2026.smktg.jp/public/application/add/32当日は混雑が予想されます。FC加盟をご検討の方、事業多角化をお考えの経営者様は、下記よりご予約を承っております。

■ 会社概要

社 名：株式会社UBX JAPAN

代表者：代表取締役CEO 平本直樹

所在地：東京都港区芝浦1-3-11 ニュー芝浦ビル1F

URL ： https://promo.ubxtraining.co.jp

【本件に関する報道関係者の問い合わせ先】

株式会社UBX JAPAN

担 当：高橋

メールアドレス：chisato@ubxtraining.co.jp

※ メディア関係者の皆様へ 取材・撮影、および店舗でのトレーニング体験取材も随時受け付けております。ご希望の方は上記担当者までご連絡ください。本リリースで使用している画像素材も提供可能です。