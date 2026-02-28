【速報】導入自治体700目前の生成AI「QommonsAI」、Anthropic最新モデル「Claude Sonnet 4.6」を無料・使い放題で標準搭載ー共有ドライブ型ナレッジ管理基盤も無償提供へ

Polimill株式会社

自治体行政のAXを推進するPolimill株式会社（本社：東京都港区／代表取締役：伊藤あやめ・谷口野乃花）は、行政向け生成AI「QommonsAI（コモンズAI）」に、Anthropic社の最新モデル「Claude Sonnet 4.6」を2月27日付で標準搭載したことをお知らせします。あわせて、2026年4月1日より、自治体の内部文書を即座にRAG（検索拡張生成）として活用できる「プライベートナレッジ」に、共有ドライブ型の高度なナレッジ管理基盤を追加し、全参加団体へ無料で提供することを発表します。

Opus 4.6搭載からわずか3日。Sonnet 4.6も"当然のように"無料で追加

Anthropic最新モデル「Claude Sonnet 4.6」を無料・使い放題で標準搭載

2月24日にClaude Opus 4.6（Anthropic最上位モデル）を業界最速級で搭載したQommonsAIは、そのわずか3日後に、同じClaudeファミリーの最新モデル「Claude Sonnet 4.6」を搭載しました。

QommonsAIが数日単位で最新モデルを実装し続けられるのは、GenAIネイティブのマルチLLMアーキテクチャにより、モデル追加が"開発プロジェクト"ではなく"運用オペレーション"として設計されているためです。

Claude Sonnet 4.6 ― 「速さ×賢さ」の最適解

追加料金ゼロではなく、そもそも無料- 各団体1,000アカウントまで完全無料- 文字数無制限（トークン数無制限）- どれだけ使っても無料（利用上限なし）- AWS Bedrock東京リージョン経由 ― 行政データの国内完結を保証

Claude Sonnet 4.6は、最上位のOpus 4.6に迫る推論性能を持ちながら、応答速度とコスト効率に優れたモデルです。QommonsAIでは、業務の性質に応じてOpusとSonnetを使い分けられる環境を提供します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88829/table/642_1_b220dcc861059664f1a6c2ef997909ab.jpg?v=202602280451 ]

行政現場のリアルは、「毎日の問い合わせ対応や文書作成」がSonnet、「計画書の突合や政策の深堀り」がOpusという使い分けです。QommonsAIは両方を無料で使い放題にすることで、職員の方々がモデル選択で迷わない環境を実現します。

【新発表】 プライベートナレッジに共有ドライブ型ナレッジ管理基盤を無料追加

QommonsAIは従来より、自治体が内部文書をアップロードし高性能なRAGとして即時活用できる「プライベートナレッジ」を提供してきました。4月1日より、この機能にGoogle Driveに類似した共有ドライブ型のナレッジ管理基盤を追加します。

共有ドライブ機能の概要

ドライブ・フォルダ階層型の文書管理

各参加団体（自治体・省庁）ごとに、ドライブ → フォルダ → サブフォルダの階層構造で文書を整理。部署別・業務別・年度別など、現場の運用に合わせた自由な構成が可能です。

部署ごと・業務ごとの柔軟な文書アクセス制御（運用例）

人事・給与関連文書 → 人事課メンバーのみがアクセス可能

防災関連文書 → 危機管理課＋関連部署のメンバーに共有

全庁共通マニュアル → 全職員に公開

入札・契約関連文書 → 財政課＋担当原課に限定共有

「使うための基盤」にまでコストをかけさせるべきではないという考えのもと、ナレッジ管理もアクセス制御も共有ドライブも、QommonsAIでは標準機能です。

QommonsAI（コモンズAI）について

Polimill株式会社が提供する行政向け生成AI「QommonsAI」は、国内外の法律・政策・論文・自治体事例など数千万件以上のデータを基に、エビデンスベースで自治体課題の解決を支援します。2026年2月末時点で全国約700の自治体・約25万人が利用。議会対応、政策立案、住民対応、広報業務など幅広い業務で活用されています。

公式サイト：https://info.qommons.ai/

会社概要

社名：Polimill株式会社

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役 伊藤あやめ ／ 谷口野乃花

事業内容：行政向け生成AI「QommonsAI」、デジタル民主主義プラットフォーム「Surfvote」の企画・開発・運営 ほか

コーポレートサイト：https://polimill.jp/