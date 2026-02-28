NEO阿波踊り集団「寶船」、インド・タイ公演完遂。寶船30周年イヤーに海外30カ国を達成！

株式会社アプチーズ

株式会社アプチーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役：米澤萌／米澤渉、以下「アプチーズ」）が運営するNEO阿波踊り集団「寶船（たからぶね）」は、2026年2月6日～10日に実施したインド（ムンバイ）・タイ（バンコク）公演を終え、海外進出30カ国を達成しました。

寶船は、阿波踊りの精神を守りながら、新たな表現へと昇華させた「NEO阿波踊り」を国内外で展開するエンターテイメント集団です。かねてより「結成30周年までに海外30カ国に進出する」というビジョンを掲げており、今回その目標を達成しました。

■ 原点の地、インド・ムンバイへ12年ぶりの凱旋

寶船がプロ化後に初めて海外でパフォーマンスを行ったのは2014年のこと。プロ集団として法人化した翌年、ムンバイで開催された「Cool Japan Festival」への出演が海外展開の原点となりました。今回のムンバイ公演は、その感動の原点へ12年ぶりに帰還した、特別な意味を持つ舞台です。

2月6日～8日の3日間、ムンバイ・ワーリー地区で開催された「Japan Matsuri in Worli」にメインゲストとして出演。本イベントは、住友不動産グループ傘下のインド法人「ゴイス・リアリティー」が主催し、日本文化の魅力を広く発信することを目的に実施されました。3日間で延べ約6,500人（1日あたり約1,500～2,500人）の観客が会場を訪れました。

ステージでは、圧倒的な熱量の阿波踊りパフォーマンスに加え、観客参加型コーナーも実施。演舞が始まると、多くのインド人観客が自然と立ち上がり、歓声を上げながら踊りの輪に加わりました。

中には12年前のイベントで寶船を知り、今も記憶に刻み込んでいる熱烈なファンの姿も。プロ化の原点で再び生まれた熱狂は、宗教や言語の壁を越えた30周年イヤーにふさわしい光景となりました。

■ タイ・バンコクで達成した30カ国目

また2月10日には、タイ徳島県人会の協力のもと、バンコクの商業施設「EMSPHERE」内の日本食レストラン「TOKYO HIGHBALL」にて、タイ初公演を実施しました。

本公演はタイ徳島県人会の皆様との縁から実現したもので、会場には徳島にゆかりを持つ現地在住の方々が一堂に会する「阿波所縁の会」として、約30名の観客が参集。普段から現地で阿波踊りの活動を続けている方々と、本場仕込みの踊りで交流が結ばれました。

公演後には参加者全員による輪踊りが生まれ、国境を越えた阿波踊りの輪が広がりました。このバンコク公演をもって、寶船の海外展開は30カ国に到達しました。

■ 30周年イヤーが刻んだ、ふたつの節目

1995年の結成以来、30年にわたり阿波踊りのパフォーマンスを国内外で展開してきた寶船。プロ化の原点・ムンバイへの凱旋と、30カ国目の達成という二つの節目を一つのツアーに刻んだ今回のツアーは、次の30年への出発点となりました。

寶船はこれからも未踏の国へと踏み出し、世界中に阿波踊りの熱狂を届け続けます。

■ 代表コメント

寶船リーダー 米澤 渉

ムンバイは、僕らがプロとして初めて海外で踊った、すべての原点です。12年ぶりに戻り、再びあの地で踊れたことは、言葉にならない感慨がありました。

そして、ご縁から急遽実現したバンコク公演。初めてのタイで、僕らは目標だった30カ国を達成することができました。これからも阿波踊りの可能性に挑み続け、熱狂を届けていきます。

■ 寶船（たからぶね）とは]

阿波踊りを主軸に、新たな日本芸能の可能性に挑む「NEO阿波踊り集団」。

世界26ヶ国72都市に活動を展開。1995年に発足、2012年に法人化し日本で唯一のプロ阿波踊りグループとなる。

世界最大規模の日本見本市「Japan Expo Paris」に2014年から連続出演し、これまで7年連続で大トリを務める。2018年には全米9都市を巡るアメリカ大陸横断ツアー、2020年には中米カリブ5ヶ国14都市を巡る国立劇場ツアーを実施。2022年にはガウディ協会の公認のもと日本人で初めてサグラダファミリアの目の前で野外ワンマンライブを行なった。

近年では他分野とのコラボレーションも精力的に行なっており、TBS「CDTVライブ!ライブ!」ではnobodyknows+と「ココロオドル」のスペシャルステージを披露。主催公演にはDJ KOO、FISHBOY、DJダイノジ、ウルフルケイスケなどが出演。日本文化にかかわるイベント企画やキャスティングも精力的に行なっている。

URL：https://takarabune.org/

■ 会社概要

会社名：株式会社アプチーズ（Appcheez Inc.）

設立日：2024年4月17日

所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目32-2 吉祥寺サンビルディング512

代表者：代表取締役 米澤萌／米澤渉

TEL：0422-29-0333

URL：https://appcheez.com/

アプチーズは、阿波踊りを通じて世界に熱狂を届け、日本文化を次世代に伝えていくための活動を続けてまいります。

今後ともご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。