ルークス＆デリカミニ新登場！激戦必死のスーパーハイト 頂上決戦『2026年 軽自動車のすべて』発売！

モーターファン別冊 2026年 軽自動車のすべて

発売日：2026年2月28日

定価：1200円（本体価格：1091円）

JANコード：9784779653896

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505389/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505389/)

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2026年2月28日より

『2026年 軽自動車のすべて』を発売いたします。

モーターファン別冊 ニューモデル速報 統括シリーズ Vol.175は、「2026年 軽自動車のすべて」です。定番人気のスーパーハイトをはじめ、ハイトワゴン、セダン＆SUV、商用モデルに至るまで、あらゆる軽自動車を完全網羅。各車種ごとに定型フォーマットで詳しく解説しています。内外装の豊富な写真やインプレッション、バリエーション展開などを各車横並びで比較検討できる情報量の多い保存版の１冊。巻頭では、新型ルークス、新型デリカミニを含むスーパーハイトのライバル企画を展開しました。軽自動車の購入を検討中の方はもちろん、最新情報をあらゆる角度から知りたいあなたに、ぜひおすすめします。

巻頭企画第一弾は「スーパーハイト頂上決戦」。絶対王者N-BOXに、スペーシア、ルークス、デリカミニを加え、最新人気４車によるライバル比較試乗、各車ならではの個性に迫りました。

巻頭企画第二弾は「最強の軽はEVか」。軽乗用EV販売台数ナンバーワンの日産サクラと、新登場ホンダ N-ONE e:に比較試乗。乗り味や内外装の質感、経済性など、オーナー目線でレポートしました。

メインとなるフォーマットページでは、各車種ごとに、乗降性や居住性をモデルカットを使ってわかりやすく解説します。バリエーション、ボディカラー含め、当該車種のあらゆる情報を紹介します。

CONTENTS



2 軽トップカテゴリーの最新モデル４台を徹底チェック！

スーパーハイト頂上決戦

NISSAN ROOX／MITSUBISHI DELICA MINI／HONDA N-BOX／SUZUKI SPACIA



8 サクラに加えN-ONE e:登場で、一気に充実！

最強の軽はEVか

HONDA N-ONE e:／NISSAN SAKURA



12 レジャーにビジネスに、ダイハツ初の量産BEVが登場！

軽商用EV最長の257km!

DAIHATSU e-ATRAI／e-HIJET CARGO



44 東京オートサロン2026を彩った遊び心が光るカスタム軽！！

素材を活かした逸品



78 純正ディスプレイオーディオ＆カーナビも見違える！

市販カーオーディオで車内満足度アップ！



最新軽自動車 33車種 完全ガイド



スーパーハイトクラス

16 日産ルークス

20 三菱デリカミニ

24 三菱eKスペース

26 ホンダ N-BOX

30 ホンダ N-BOX JOY

32 スズキ・スペーシア

36 スズキ・スペーシアギア

38 ダイハツ・タント

42 ダイハツ・タント ファンクロス



ハイトワゴンクラス

46 スズキ・ワゴンR

50 スズキ・ワゴンR スマイル

54 ダイハツ・ムーヴ

58 ダイハツ・ムーヴ キャンバス

62 ホンダ N-WGN

66 日産デイズ

70 日産サクラ

74 三菱 eKクロスEV

76 三菱 eKワゴン／eKクロス



SUV、スペシャルティ＆セダンクラス

80 ホンダ N-ONE e:

84 ホンダ N-ONE

86 スズキ・ラパン

88 スズキ・アルト

90 ダイハツ・ミラ イース

92 スズキ・ハスラー

96 スズキ・ジムニー

100 ダイハツ・タフト



バン、キャブオーバー＆トラッククラス

104 ホンダ N-VAN

106 ホンダ N-VAN e:

108 スズキ・スペーシア ベース

110 ダイハツ・アトレー

112 スズキ・エブリイ

116 スズキ・キャリイ

118 ダイハツ・ハイゼットトラック



102 プレゼントコーナー

120 バックナンバー

