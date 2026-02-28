【お知らせ】「ユニテハウス山形・仙台」公式ホームページを全面リニューアルしました
このたび、株式会社クリエイト礼文が運営する住宅ブランド「ユニテハウス山形・仙台」（UNITE HOUSE）の公式ホームページを全面リニューアルいたしました。今回の刷新により、分譲住宅情報の閲覧やエリア別での物件検索、最新イベント・見学会情報の確認・予約が、これまで以上に快適にご利用いただけるようになりました。
■ リニューアルのポイント
物件情報の見やすさを強化
分譲住宅・建売情報を地域・エリア別に整理し、検索性を高めました。
イベント・見学会情報をわかりやすく
開催中・開催予定のイベント、住宅見学会の最新情報を一覧でチェック可能に。
予約・お問い合わせがスムーズに
見学会・イベント参加の申し込み・問い合わせフォームを最適化し、手続きがより簡単に。
スマホ・タブレット対応を強化
各デバイスから快適に閲覧できる画面設計へアップデート。
■ 今後の展望
クリエイト礼文は、これまでの電話・対面での物件案内に加え、Web上での情報提供を強化することで、より多くの皆さまに「ユニテハウス山形・仙台」の魅力を知っていただけるよう努めてまいります。
今後も引き続き、最新の物件情報やイベント・キャンペーン情報を随時更新していきます。
■ サイト概要
名称：ユニテハウス山形・仙台 公式ホームページ
URL：https://www.unitehouse-yamagata.jp/
運営：株式会社クリエイト礼文（建築・不動産事業）
■ 会社概要
会社名：株式会社クリエイト礼文
所在地：山形県山形市南原町二丁目7-39
事業内容：住宅・不動産・地域づくり関連事業
URL：https://createlemon.jp/
■ 問い合わせ先
株式会社クリエイト礼文
広報担当
TEL：023-665-5676
Email：pr@createlemon.jp