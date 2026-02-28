【お知らせ】「ユニテハウス山形・仙台」公式ホームページを全面リニューアルしました

株式会社クリエイト礼文ユニテハウス山形・仙台 新ホームページ

このたび、株式会社クリエイト礼文が運営する住宅ブランド「ユニテハウス山形・仙台」（UNITE HOUSE）の公式ホームページを全面リニューアルいたしました。今回の刷新により、分譲住宅情報の閲覧やエリア別での物件検索、最新イベント・見学会情報の確認・予約が、これまで以上に快適にご利用いただけるようになりました。

■ リニューアルのポイント

物件情報の見やすさを強化

分譲住宅・建売情報を地域・エリア別に整理し、検索性を高めました。

イベント・見学会情報をわかりやすく

開催中・開催予定のイベント、住宅見学会の最新情報を一覧でチェック可能に。

予約・お問い合わせがスムーズに

見学会・イベント参加の申し込み・問い合わせフォームを最適化し、手続きがより簡単に。

スマホ・タブレット対応を強化

各デバイスから快適に閲覧できる画面設計へアップデート。

■ 今後の展望

クリエイト礼文は、これまでの電話・対面での物件案内に加え、Web上での情報提供を強化することで、より多くの皆さまに「ユニテハウス山形・仙台」の魅力を知っていただけるよう努めてまいります。

今後も引き続き、最新の物件情報やイベント・キャンペーン情報を随時更新していきます。

■ サイト概要

名称：ユニテハウス山形・仙台 公式ホームページ

URL：https://www.unitehouse-yamagata.jp/

運営：株式会社クリエイト礼文（建築・不動産事業）

■ 会社概要

会社名：株式会社クリエイト礼文

所在地：山形県山形市南原町二丁目7-39

事業内容：住宅・不動産・地域づくり関連事業

URL：https://createlemon.jp/

■ 問い合わせ先

株式会社クリエイト礼文

広報担当

TEL：023-665-5676

Email：pr@createlemon.jp