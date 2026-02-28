命への誠実さと安心をさらに追求した新機軸店舗「コジマGRAND麻布十番店」がグランドオープン！

株式会社コジマ

ペットの総合専門店である株式会社コジマ（本社：江東区亀戸3-60-21）は、2026年2月28日（土）に東京都港区麻布十番に、ブランド初となるワンちゃん・ネコちゃん専門店「コジマGRAND麻布十番店」をオープンしました。本店舗は、厳選されたブリーダーとの深い信頼関係と、最新の医学的知見に基づく徹底したケアを融合。麻布十番という地にふさわしい、最高峰の慈しみとおもてなしをご提供いたします。

コジマとして初めて、ワンちゃん・ネコちゃんのみをお迎えする専門店舗です。だからこそ実現できる、一頭一頭の個性に合わせた細やかなケアと、お客様一人ひとりのライフスタイルに深く寄り添うコンシェルジュのようなおもてなし。新しい家族を迎える喜びを、どこよりも丁寧にサポートいたします。

外観および内観には、幸福の象徴であり、清潔感と高揚感を演出するブルーカラーを採用いたしました。店舗スタッフも本店舗専用のモダンで清潔感あふれる制服を着用します。大切な命との出会いの場にふさわしい、洗練された空間でお迎えいたします。

お迎えするその日が、最高の健康状態であるように。通常のウェルケアプログラムに加え、すべてのワンちゃん・ネコちゃんに特別なPremium検査を実施し、その健やかさの証としてPremium検査認定証を発行いたします。

検査項目は、血液検査（血糖値等の確認）、レントゲン検査（骨格や臓器の状態を精緻に確認）、消化管内寄生虫抗原検査（高精度な検査による徹底した衛生管理）となっています。

お迎え時には、これらのレントゲン写真や両親の写真、今日までの成長記録をすべてデータとしてお渡しいたします。これまでどう愛されてきたか、そのすべてを新しい家族へと引き継ぎます。

●コジマの医療ネットワークが支える安心

お迎えの瞬間をゴールとせず、これから続く幸せな日々のために、コジマ動物病院の専門的な医療体制がバックアップいたします。

初回検診優先予約：5病院（ウェルネス、亀戸、用賀、医療センター西東京、さかえ）での優先枠を確保。

血液検査チケットのお渡し：成長の大きな節目である生後6ヶ月～1歳までの間に使用できる血液検査チケットを進呈します。

厳しい基準をクリアした厳選ブリーダー様から託された命を、コジマが責任を持って守り続けます。

●店舗概要

店名：コジマGRAND麻布十番店

所在地：東京都港区麻布十番2-8-8

グランドオープン日：2026年2月28日（土）

営業時間：11：00～13：00 / 14：00～20：00

休業日（店舗）：年中無休

駐車場：なし 近隣の有料駐車場をご利用ください。お車でご来店の際は麻布十番公共駐車場が便利です。「南1」出入口が最寄りとなります。

公式サイト：https://pets-kojima.com/