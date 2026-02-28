【U-NEXT】2026年3月の音楽ライブ配信ラインナップを発表！aiko約10年ぶりのカウントダウンライブやPenthouse初の日本武道館公演を独占ライブ配信！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年3月にライブ配信される音楽ライブコンテンツのラインナップを発表いたします。

＜U-NEXT 2026年3月 音楽ライブ配信 PICK UP＞

aiko「Love Like Pop vol.24.9 Countdown Live 2025～2026」

“U-NEXT×aiko”特集の第1弾発表として、昨年12月に大阪城ホールにて開催されたカウントダウンライブの模様を独占ライブ配信。また、これを記念して、サブスク初解禁となる「Love Like Pop vol.23」を始めとした過去のライブ映像11作品を見放題配信中。さらに「USEN 推し活リクエスト」との連動企画では「春」「夏」「秋」「冬」のテーマにあわせたaikoの推し曲リクエスト企画が決定し、「春」曲を募集中。リクエスト結果を元に、季節ごとのスペシャル映像を配信予定。

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013309

ライブ配信：3月20日（金）19:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～4月3日（金）23:59まで

配信公演：2025年12月31日 大阪城ホール 公演

【aiko 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0009287

U-NEXT連動企画『aiko「春」曲リクエスト』：

https://usen.oshireq.com/theme/aiko-UNEXT-spring-20260227

Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 “By The Fireplace”

浪岡真太郎（Vo, Gt）、大島真帆（Vo）、Cateen（Pf）、矢野慎太郎（Gt）、大原拓真（Ba）、平井辰典（Dr）による6人組“シティソウル”バンド・Penthouse（ペントハウス）初となる日本武道館公演の模様を生配信。ライブ配信直前となる3月6日（金）からは、過去のライブ映像も独占配信予定。

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013218

ライブ配信：3月16日（月）19:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：3月20日（金）18:00～4月3日（金）23:59まで

配信公演：3月16日 東京・日本武道館 公演

【Penthouse 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010664

2026年3月 ライブ配信ラインナップ

3月1日（日）

「乃木坂46 5thALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』［2/23公演］リピート配信」

3月5日（木）

「山口一郎の遭遇 STREAMING LIVE at 両国国技館」

3月6日（金）

岩田剛典「Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 "SPACE COWBOY"」★

3月13日（金）

「AMEFURASSHI FINAL LIVE “AMEFURASSHI IS HERE”」★

3月14日（土）

「Drunkboat×N.A NETWORK Presents『堂珍嘉邦×中川晃教TALK & LIVE 2026』」★

3月15日（日）

GANGA ZUMBA「Newest GANGA ZUMBA 2025 ～最新のガンガ ズンバ コンサート2025～」★

3月16日（月）

「Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 “By The Fireplace”」★

3月17日（火）

大塚 愛「AIO ACO.（1stステージ）」★

大塚 愛「AIO ACO.（2ndステージ）」★

3月19日（木）

「m-flo 25th ANNIVERSARY LIVE “SUPERLIMINAL”」★

3月20日（金）

aiko「Love Like Pop vol.24.9 Countdown Live 2025～2026」★

「RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights - DAY1」

3月21日（土）

「RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights - DAY2」

Tele Tour 2025 - 2026「蟲」★

3月22日（日）

「ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 "ICEx School“」★

「RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights - DAY3」

3月28日（土）

「2025 FNC KINGDOM 10TH ANNIVERSARY - AMAZING WONDERLAND -」★

3月29日（日）

藤原さくら「Sakura Fujiwara 10th Anniversary 武道館大音楽会」★

★＝U-NEXT独占

以上の公演をU-NEXTにてライブ配信いたします。ライブの詳しい情報は各詳細ページをご覧ください。今後もU-NEXTサービスサイト内や公式X（https://x.com/watch_UNEXT）などを通して音楽コンテンツの情報を随時発信いたします。

※2月28日（土）時点での配信予定です

※ライブ配信一覧はこちら(https://video.unext.jp/live/browse/block/NORMAL?genre=music)

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年1月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。