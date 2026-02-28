売上50億円・従業員85名へ急成長のクルマテラス、本社を愛宕グリーンヒルズへ移転

クルマテラス株式会社

信用回復ローンを活用した中古車販売事業を展開するクルマテラス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：渡邊誠、以下、「当社」）は、事業拡大および人員増加に伴い、2026年2月1日、本社を愛宕グリーンヒルズMORIタワーへ移転したことをお知らせいたします。

創業から4年で売上高50億円を達成、従業員数は80名規模へ拡大。本移転を機に、顧客支援体制および全国展開をさらに強化してまいります。

本社移転の概要

新住所：東京都港区愛宕2丁目5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー20F

移転日：2026年2月1日

目的：事業拡大、人員増加、顧客対応力強化

本社移転の背景｜信用回復ローン需要の拡大

近年、日本社会では地方における公共交通機関の縮小や雇用形態の多様化、与信審査基準の硬直化などを背景に、「就労や生活のためにクルマを必要としながらもローンが通らない」という課題が顕在化しており、移動手段の確保は生活基盤そのものを左右する重要な要素となっています。

当社は、こうした社会課題に対し、信用回復を前提とした独自のローンモデルを活用することで、従来の与信基準では取得が難しかった層にもクルマ購入の機会を提供してきました。相談件数および販売台数は年々増加し、事業規模の拡大とともに組織体制の強化が急務となっていました。

成長の歩み

当社の事業は、2022年7月、東京都港区赤坂において従業員5名でスタートしました。信用情報に不安を抱える方でもクルマを持てる社会の実現を掲げ、小規模ながらも相談者一人ひとりに向き合う体制を築いてきました。

2024年1月には虎ノ門へ本社を移転し、従業員数は10名へと拡大。営業体制や審査機能、カスタマーサポート体制を段階的に強化していきました。その後、地方拠点の開設や実店舗展開などを背景に事業は加速度的に成長。2026年2月時点で従業員数は80名規模となりました。

売上高も創業から4年で50億円を達成しています。この成長は単なる中古車販売台数の伸長によるものではなく、信用回復支援や就労機会の創出、地方における生活基盤確保といった社会的価値提供が支持を集めた結果であると捉えています。

新本社の役割｜全国展開のハブ機能へ

新本社は東京都港区愛宕2丁目5-1、愛宕グリーンヒルズMORIタワー20階に位置し、顧客相談機能、審査機能、採用・研修機能を集約した中核拠点として運用されます。

全国の支店・店舗との連携を強化し、顧客対応品質のさらなる向上と事業拡張スピードの最大化を図ります。

代表コメント

本社移転は、当社にとって単なるオフィス拡張ではなく、社会的役割を一段引き上げるための基盤整備だと捉えています。創業から4年で売上50億円、組織は80名規模へと拡大しましたが、この成長の背景にあるのは単なる中古車需要ではありません。

私たちのもとには、ローンが通らないことで就業機会を得られないという相談や、地方で移動手段を確保できず生活そのものが制限されてしまうという声も数多く寄せられています。都市部以上に地方における移動格差は深刻であり、車は嗜好品ではなく生活インフラです。

信用回復を通じて車を持てるようになることは、働く機会だけでなく、医療や教育、家族との時間といった生活基盤そのものを取り戻すことにも繋がります。新本社を起点に、移動格差のない社会の実現を加速してまいります。

今後の展望

本社移転を機に、当社は事業拡大の延長線上ではなく、社会インフラ企業としての次のフェーズへと歩みを進めます。

当社は、本社移転を事業拡張の通過点ではなく、「信用回復を起点とした生活再建支援インフラ」の確立に向けた重要な節目と位置づけています。

今後は公共交通空白地域を中心とした実店舗展開を推進していきます。また、将来的には、「ローンが通らない人をなくす」のではなく、「信用を回復できる社会の仕組みそのものを構築する」ことを目標に、金融・雇用・モビリティを横断した支援モデルの確立を目指してまいります。

沿革

2020年10月：株式会社JapanDHAホールディングス創業

2021年05月：「クルマテラス」サービス提供開始、岡山事業所開設

2022年09月：福岡支店開設

2022年10月：東京都に本店設置

2023年04月：千葉東支店開設

2023年07月：福岡南支店開設

2024年10月：ブルパス・キャピタルと資本提携

2024年11月：千葉支店開設

2025年02月：クルマテラス株式会社へ社名変更

2025年04月：岩手県に初の実店舗オープン

2025年10月：八王子支店開設

2026年02月：本社移転

会社概要

会社名：クルマテラス株式会社

所在地：東京都港区愛宕2丁目5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー20F

設立：2020年

従業員数：85名

売上高：50億円（創業4年）

事業内容：提携信販会社ローンの取次・自動車販売・中古車買取・オークション代行車両仕入れ代行・保険代理店