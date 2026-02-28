【愛媛・松山】P・SPO GALLERY、出展申し込みが想定を超える反響
株式会社三福ホールディングス（本社：愛媛県松山市）が運営するアートギャラリー「P・SPO GALLERY銀天街店」(https://pspo.jp/gallery/)において、オープン後の出展申し込み件数が想定を上回っています。
同施設は2026年1月30日にオープン。
会員・非会員を問わず出展可能な仕組みが反響を呼び、個展・グループ展の問い合わせが増加しています。
■ 個展開催希望の問い合わせが増加
オープン以降、以下の問い合わせが相次いでいます。
・個展を開催したい
・作品発表の場を探している
・学生の展示機会として活用したい
展示ジャンルは、絵画・写真・イラスト・デザインなど多岐にわたります。
■ 会員・非会員問わず出展可能な仕組み
P・SPO GALLERYは、P・SPO会員だけでなく一般の方も出展可能です。
これにより、これまで発表機会の少なかったクリエイター層からの関心が高まっています。
■ 銀天街という立地特性
松山市中心部・銀天街という立地により、通行客の目に触れやすい環境での展示が可能です。展示期間中の来場者数増加も見られ、出展者からの反応も高まっています。
三福ホールディングスでは、今後も地域クリエイターの発表機会創出を目的とし、継続的な運営を行う方針です。
■ 出展料金
・P・SPO会員
初週7日間：無料
2週目以降：38,500円（税込）／週
・一般（非会員）
初週：5,500円（税込）／週
2週目以降：77,000円（税込）／週
※最長4週間まで利用可能
■ P・SPO GALLERY 概要
・施設名：P・SPO GALLERY銀天街店
・オープン日：2026年1月30日（金）11:00
・所在地：〒790-0012
愛媛県松山市湊町3丁目4-15 向井ビル
・利用時間：P・SPO会員 24時間利用可能
※一般利用は営業時間内
・公式サイト：https://pspo.jp/gallery/
■ 会社概要株式会社三福ホールディングス
P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平
所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3
公式HP ： https://pspo.jp/
Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime
LINE ： https://page.line.me/255qqjnk
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局
住所：〒790-0056
愛媛県松山市土居田町23-1 ダイノ P・SPO24 土居田店
電話番号：0120-337-217
担当：中村