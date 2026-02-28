【愛媛・松山】P・SPO GALLERY、出展申し込みが想定を超える反響

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福ホールディングス（本社：愛媛県松山市）が運営するアートギャラリー「P・SPO GALLERY銀天街店」(https://pspo.jp/gallery/)において、オープン後の出展申し込み件数が想定を上回っています。

同施設は2026年1月30日にオープン。

会員・非会員を問わず出展可能な仕組みが反響を呼び、個展・グループ展の問い合わせが増加しています。

■ 個展開催希望の問い合わせが増加

オープン以降、以下の問い合わせが相次いでいます。

・個展を開催したい

・作品発表の場を探している

・学生の展示機会として活用したい

展示ジャンルは、絵画・写真・イラスト・デザインなど多岐にわたります。

■ 会員・非会員問わず出展可能な仕組み

P・SPO GALLERYは、P・SPO会員だけでなく一般の方も出展可能です。

これにより、これまで発表機会の少なかったクリエイター層からの関心が高まっています。

■ 銀天街という立地特性

松山市中心部・銀天街という立地により、通行客の目に触れやすい環境での展示が可能です。展示期間中の来場者数増加も見られ、出展者からの反応も高まっています。

三福ホールディングスでは、今後も地域クリエイターの発表機会創出を目的とし、継続的な運営を行う方針です。

■ 出展料金

・P・SPO会員

初週7日間：無料

2週目以降：38,500円（税込）／週

・一般（非会員）

初週：5,500円（税込）／週

2週目以降：77,000円（税込）／週

※最長4週間まで利用可能

■ P・SPO GALLERY 概要

・施設名：P・SPO GALLERY銀天街店

・オープン日：2026年1月30日（金）11:00

・所在地：〒790-0012

愛媛県松山市湊町3丁目4-15 向井ビル

・利用時間：P・SPO会員 24時間利用可能

※一般利用は営業時間内

・公式サイト：https://pspo.jp/gallery/

■ 会社概要

株式会社三福ホールディングス

P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平

所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3

公式HP ： https://pspo.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime

LINE ： https://page.line.me/255qqjnk

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局

住所：〒790-0056

愛媛県松山市土居田町23-1 ダイノ P・SPO24 土居田店

電話番号：0120-337-217

担当：中村