組織成長を導く戦略人事ー 月刊『先端教育』2026年4月号を発売

社会人向け専門職大学院の事業構想大学院大学と社会構想大学院大学を運営する学校法人先端教育機構（東京都港区、理事長：東英弥）出版部は、社会とリカレントを結ぶ教育専門誌「月刊先端教育」202

6年4月号を2月28日（土）に発売しました。（https://www.sentankyo.jp/）

【特集1】組織成長を導く戦略人事ー人事が変われば、会社が変わる

「人」 の価値を高めることが、企業の競争力を左右する時代となり、人事部門に求められる役割は大きく変わりつつあります。

人的資本経営が重視される中で、従来の管理業務にとどまらず、経営戦略と人材戦略との連動など、経営的な視点に基づくアプローチの重要性が高まっています。

本特集では、戦略的な人材マネジメントの方法論、人事部と現場マネージャーの協働、職場環境設計や組織づくりなど、人的資本経営を真に機能させ、組織成長を支える人事の在り方を多角的に探ります。

ー人材価値を高める経営へ戦略起点で「人事」を問い直す/

株式会社タナベコンサルティング エグゼクティブパートナー 古田勝久氏

≪キーフレーズ≫

「経営トップから『人的資本経営』の方針が出ているにもかかわらず、現場で人材のマネジメントを担う管理職は、従来と変わらない職場運営を続けています。つまり、人的資本経営が現場のマネジメントに落とし込まれていない。トップと現場の間に大きな溝が生まれており、この溝を埋めることが、今後の大きな課題だと考えています」（記事一部抜粋）

ー人事部と現場マネージャーの協働が人事制度を機能させる鍵に/

関西学院大学 商学部 准教授 森谷周一氏

≪キーフレーズ≫

「人的資本経営の時代において、人事部は制度設計の専門家であると同時に、組織内の関係性をデザインする役割を担うべきです。（中略）人事部と現場マネージャーが継続的に対話し、学び合い、柔軟に調整しながら運用していく。その協働プロセスこそが、現代の複雑な経済・社会的環境の変化に適応し、人的資本経営を真に機能させる基盤となります」（記事一部抜粋）

ー時間と場所の余白が創造性を育む そこにオフィスの未来がある/

東京大学 大学院経済学研究科 准教授 稲水伸行氏

ーHRのグローバルスタンダードを体系的・学術的に学ぶ/

株式会社Every 代表取締役CEO 松澤勝充氏

ー組織の「戦略的余白」を用意して合理的な意思決定を可能に/

鹿児島大学 法文教育学域法文学系 法文学部 法経社会学科 助教 安藤良祐氏

ーウェルビーイングが競争力の鍵 人を幸福にする経営をめざして/

立命館大学 総合心理学部 教授 高橋潔氏

【特集2】未来を紡ぐ探究学習 ー興味関心を深め課題解決に挑む

次期学習指導要領の改訂に向けて、中央教育審議会「教育課程企画特別部会」が2025年9月に公表した論点整理では、「質の高い探究的な学びの実現」 が検討事項の一つに挙げられています。

これからの時代を担う子どもたちにとって、「自ら問いを立てる力」「他者とともに価値を創り出す力」はますます重要となります。こうした力を育むために、必要となる教育の在り方について、企業や有識者への取材・寄稿などから展望します。

ー産官学共創の新たな教育モデルで次世代リーダーを育成/

NTT東日本株式会社 ビジネス開発本部 営業戦略推進部 担当部長 佐野雅啓氏、

NTT東日本株式会社 ビジネス開発本部 営業戦略推進部

インキュベーショングループ チーフ 松本一生氏

ー「将来を選ぶ」から「将来をつくる」学びへ 探究的な学びとキャリア教育の接続/

立命館宇治中学校・高等学校 教諭 酒井淳平氏

ー児童生徒の「問い」に基づいた教科における探究的な授業の進め方/

千葉大学 教育学部 教授 小山義徳氏

ー探究を実質化するデータサイエンス教育 高等学校における位置付けと展開/

聖徳学園中学・高等学校 校長補佐、データサイエンス部長 ドゥラゴ英理花氏

【地域×教育イノベ―ション】佐賀県 地域共創で「実践智」を育む

佐賀県唐津市の鏡山展望台から望む景色。

九州地方の北西部に位置し、有田焼など伝統産業で知られる佐賀県。県の教育行政は、「自分で自分のことを決められる子ども」の育成を掲げ、志と誇りを高める教育や ICT 教育の推進に力を注いでいます。

佐賀大学は 「実践智で未来を拓く」をスローガンに、地域全体をラーニング・ソサエティと捉えた実践的な学びを展開。また、民間においても、デジタル人材の育成や起業・複業支援、「声を聞く」ことを軸にした地域創生の実践、次世代型人材育成プログラムの展開など、地方発の新たな教育モデルへの挑戦が始まっています。佐賀県における教育・人材育成のプロジェクトを紹介します。

ー「自分で決められる子ども」を育む/佐賀県教育委員会 教育長 甲斐直美氏

地域と連携し、高い志と佐賀への誇りを育む教育を推進。小中高生を対象に「児童生徒ふるさと学習コンクール」を開催。

ー 実践智で未来を拓く力を育む/佐賀大学長 野出孝一氏

全学部において、講義を聞くだけでなく、グループディスカッションを組み合わせたカリキュラムを重視。学外実習の一環で、国指定史跡でもある有田泉山磁石場を訪れる。地域そのものが教育の場という考え。

ー学習塾の未来教育とホスピタリティ/

株式会社クース・コーポレーション 代表取締役社長 吉田麻利央氏

ー今ある認識の枠を超えられる世界を/一般社団法人InnoDrops 代表理事 小山直子氏

ー「声を聞く」実践から未来を拓く/Globalbyte合同会社 代表 浦田征彦氏

ー地域で起業・複業の実践者を育成/株式会社トレジャーフット 代表取締役 田中祐樹氏、

株式会社トレジャーフット 専務取締役 兼 九州支店 支店長 辻麻梨菜氏、

公益財団法人 佐賀県産業振興機構 さが産業ミライ創造ベース（愛称：RYO-FU BASE） チーフコミュニティデザイナー 井原淳氏

【その他注目、連載記事】

■巻頭言：

ービジネスアーキテクトの重要性と活躍への展望/株式会社エル・ティー・エス 常務執行役員CSO、

経済産業省「ビジネスアーキテクチャ人材の育成に関するタスクフォース」主査 山本 政樹氏

■トップインタビュー：

ー 協調と変革で「新4K」を実現し、次世代から選ばれる建設業へ/一般社団法人日本建設業連合会

会長 宮本洋一氏

ー健康生活拠点として進化するドラッグストアの新たな使命/一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会 会長 塚本厚志氏

■特別企画 事業構想サミット2026：

ーAXを成功に導く5つのステップ/レバテック株式会社 執行役社長 泉澤匡寛氏

ー自治体のAI活用をセキュリティで後押し/

F5ネットワークスジャパン合同会社 SE本部シニアソリューションエンジニア 田邊淳一氏

ー次世代環境教育で地域の未来を創る/田中鉄工株式会社 代表取締役CEO 村田満和氏

ー東急×ロッテ「マチカシ」プロジェクト/東急株式会社 亀田一誠、株式会社ロッテ 金澤直樹氏

■実務家教員という生き方：

ー スポーツビジネスの次世代育成に注力/東京女子体育大学 体育学部体育学科 准教授 宮野陣氏

■地域を「つなぐ」ブリッジ人材：

ーエコツーリズムとアートで持続可能な地域活性化を目指す/

日本ミクニヤ株式会社 プロジェクト・コーディネーター 谷本理恵子氏

ほか

