2026年上半期の運勢｜Love Me Doが数秘術で占う、あなたの総合運。Love Me Do直筆サイン入り書籍が当たるチャンス！公式占いサイトにて『書籍発売記念キャンペーン』開催中

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）は、2026年2月27日（金）より、運営する公式占いサイト「Love Me Do◆数秘術」にて『書籍発売記念キャンペーン』の提供を開始致しました。

◆「Love Me Do◆数秘術」URL：https://lovemedo.site

書籍発売記念キャンペーン

■キャンペーン概要

有名人の結婚や数々の予言的中で注目を集める占い師・Love Me Do。その最新刊『数の原理が幸運を呼び起こす Love Me Doの「絶対数」占い』が、2月13日に発売されました。

本書は、生年月日から導き出される“絶対数”をもとに、本質的な性格や才能、必要な縁、人生の使命、そして運気の流れを読み解く内容となっています。独自の理論である「不思議数」「秘密数」などの概念も取り入れ、日常生活の中で実践できる開運アクションを具体的に解説しています。

発売を記念し、公式サイトでは『書籍発売記念キャンペーン」を実施いたします。キャンペーン期間中、対象の鑑定をご利用いただいた方の中から抽選で5名様に、Love Me Do直筆サイン入り書籍をプレゼントいたします。

絶対的な数の原理に基づいた、自らの運命を見つめ直す機会として、ぜひご注目ください。

※『書籍発売記念キャンペーン』に参加するためには、公式サイト「Love Me Do◆数秘術」（https://lovemedo.site）への会員登録が必要です。（月額440円）

■キャンペーン期間

2026年2月27日（金）～2026年3月26日（木）17:00まで

■公式占いサイト「Love Me Do◆数秘術」のご紹介

今、一番当たると話題の占い師“ラブちゃん”ことLove Me Do（ラブミードゥ）の令和最新の公式占いサイトです。芸能界の結婚や、スポーツ界の重大ニュース、自然災害など数々のビッグニュースを予言し、的中させてきたLove Me Do。あまりにも当たりすぎて、テレビ出演や出版社からのオファーが殺到するLove Me Doのオリジナル占術『絶対数』がついに解禁。運命の出会いや人生の転機、入籍日など……、具体的な日付まで当たるその驚愕の的中率を、あなた自身の身をもってご体感下さい。

■監修者紹介

「ラブちゃん」の愛称で活動。占い師、風水師、占星術師。東洋、西洋の占術に精通し、『ヒルナンデス!』『有吉ジャポン』『王様のブランチ』をはじめとするテレビ・ラジオ出演多数。20代半ばから手相を独学で学び、その後占術ごとの師匠の元で学び、タロット、四柱推命、風水、九星術、易学、人相占い、手相、数秘術、姓名判断などあらゆる占いを習得する。

芸能人や芸人のブレイクや予言、政界の重大ニュース、プロサッカーの試合結果や得点選手、自然災害の予言など、数々の予言的中エピソードを持つ業界最注目の占い師として絶大な人気を誇る。

■コンテンツ概要

・コンテンツ名称：Love Me Do◆数秘術

・販売料金 ：月額440円（税込）

・提供URL ：https://lovemedo.site

■恋愛・占いメディア「みのり」のご紹介

2020年から恋愛・占いメディア「みのり」企画運営を開始。無料占いと、恋愛コラムを主軸とした情報を提供している。

『みのり 当たる無料占い＆恋愛コラム』URL：https://rensa.jp.net

■女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア「せきらら」のご紹介

2022年から、女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア『せきらら-Sekirara-』を提供開始。今まで切り込めなかった男性の本音や、ナイトライフをより楽しむために役立つ情報を独自の視点でお届けします。また、TVや雑誌など各メディアで活躍する人気占い師の無料占いを毎日更新！

『せきらら-Sekirara-大人の恋愛コラム＆無料占い』

URL：https://seki-rara.jp

■フリーランス・転職サービス・総合サービス「テックマニア」のご紹介

2021年からIT業界で活躍を目指す人材に対して、転職・フリーランス活動・学習の総合支援をし、個人個人にあった活躍の場を提供するための総合サイト「テックマニア -techmania-」の運営を開始。エンジニアの知見を深めるためのエンジニアブログも更新中！

「テックマニア -techmania-」URL：https://techmania.jp

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。