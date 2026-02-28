京都・下京区に新たな文化拠点。工藝ブランドQUTOTEN.がプロデュースする「藝術喫茶いとゆふ」2026年2月2日オープン

株式会社Entame2026年2月2日 藝術喫茶いとゆふ

株式会社Entame（本社：東京都渋谷区 代表取締役：松崎 十士皇）は、2026年2月2日（月）、京都市下京区にて「藝術喫茶いとゆふ(https://itoyufu.jp/)」をオープンいたしました。

本店舗は、工藝ブランドQUTOTEN.(https://qutoten.jp/) がプロデュースするギャラリーカフェです。

藝術喫茶いとゆふとは

「いとゆふ（糸遊）」とは、空中に蜘蛛の糸がゆらゆらと浮遊する現象を指す言葉。

陽炎（かげろう）の別称でもあり、春の季語でもあります。

芸術もまた、形を持たず、現れては消え、

人の心を一瞬で揺さぶる存在。

「藝術喫茶いとゆふ」は、

その儚くも美しい瞬間を“場”として掴まえることを試みる空間です。

元たばこ屋の京町家を改装した店内では、

国内外の工芸作家や現代アーティストの作品展示を行いながら、

一杯の珈琲やお茶とともに、静かな時間をお楽しみいただけます。

QUTOTEN.が描く世界観の延長線上に

本店舗をプロデュースする QUTOTEN. は、

京都を拠点に活動する工藝ブランドです。

工芸品やアートを通じて、

「余白」や「静けさ」を大切にする日本的美意識を現代に再解釈し、

植物や盆栽との親和性を重視した空間提案を行っています。

単なる工芸品やアートの販売ではなく、

「暮らしに余白をもたらすもの」としてのアート・工芸品を発信。

藝術喫茶いとゆふは、その思想を空間として体現する拠点となります。

オープンの背景

京都には、歴史ある寺社や美術館、文化施設が数多く存在し、

日々多彩な芸術文化が息づいています。



京都という豊かな土壌のなかで、

私たちは“日常の延長線上で静かに芸術と向き合う時間”を提案したいと考えました。

その想いから、

アート・工芸と喫茶、展示と対話が交差する空間として本店舗を開業いたしました。

「藝術喫茶いとゆふ」のロゴは、

ひらがなの「ふ」を二つ重ねてデザインしています。

糸遊は陽炎の別称でもあることから、「ふ」がゆらぎ、

立ちのぼる陽炎のように見える造形としました。

目に見えそうで見えないもの。

掴めそうで掴めないもの。

その揺らぎこそが、私たちの捉える芸術の姿です。

そして、開業日である2月2日は、

2（ふ）/2（ふ）という語呂にちなみ、この日を開店記念日といたしました。

記号ではなく、意味を重ねる。

形ではなく、余白を残す。

その思想そのものが、

「藝術喫茶いとゆふ」という空間のはじまりです。

店舗概要

今後の展開

藝術喫茶いとゆふは、単なるギャラリーカフェに留まらず、

工藝・美術・音楽・文学など、分野を横断する文化的交差点としての役割を担ってまいります。

今後は、国内外の工芸作家・現代アーティストによる定期的な企画展の開催に加え、

作家在廊日やトークセッションなど、

作品の背景にある思想や制作過程に触れられる機会を設けてまいります。

作品を“鑑賞する場”から、“対話が生まれる場”へと発展させていきます。

また、プロデュースを手がける QUTOTEN. の世界観とも連動し、

器と植物、空間演出、設えまでを含めた総合的な美意識を発信してまいります。

季節ごとに変化する展示構成や植栽のしつらえを通じて、

訪れるたびに異なる景色と時間を体験いただける場を目指します。

さらに、京都という土地性を活かし、

寺院・文化施設・他分野のクリエイターとのコラボレーション企画や、

音楽公演、朗読会、茶会形式の特別イベントなども構想しております。

将来的には、

国内外の来訪者に向けた文化発信の拠点として、

英語での展示解説や国際的なアーティスト招聘も視野に入れています。

藝術喫茶いとゆふは、

消費の場ではなく、滞在の場。

鑑賞の場ではなく、余白を味わう場。

京都の文化の連なりのなかに、

静かに、しかし確かな存在として根を下ろしてまいります。

株式会社Entame

株式会社Entameは、企画×ITの力でブランドメイキングするマーケティングカンパニーです。



【会社概要】

本社：東京都渋谷区神泉町9番1号 Daiwa渋谷神泉ビル9F

支店：京都府京都市下京区天神町396-4

設立：2021年4月9日

資本金：3,750,000円

代表者：代表取締役 松崎 十士皇

URL：https://en-tame.jp/



【本リリースに関するお問合せ先】

株式会社Entame

ブランドプロデューサー・松崎 十士皇

entame@qutoten.jp