【松坂屋名古屋店】名古屋に、チーズスイーツ専門店「Now on Cheese♪」が3月4日（水）より期間限定出店。専門店こだわりの多彩なチーズスイーツが勢ぞろい。

株式会社ケイシイシイ

株式会社ケイシイシイ(本社: 北海道千歳市、代表取締役社長：上村 成門)が展開するチーズスイーツ専門店「Now on Cheese♪(ナウ オン チーズ)」は、2026年3月4日 (水)～2026年3月17日(火)に、松坂屋名古屋店に期間限定出店いたします。本催事では、お土産やギフトにおすすめの一番人気商品『チーズケーキ ナウ』をはじめとするチーズスイーツ専門店ならではの多彩なチーズスイーツをご用意いたしました。

出店概要

■ 出店期間：2026年3月4日 (水)～2026年3月17日(火)

■ 開催場所：松坂屋名古屋店 本館地下1階 赤福さま前特設会場

■ 取扱商品

・クラシックなチーズケーキをイメージして作った、かわいらしい一口サイズのスイーツ「チーズケーキ ナウ カマンベール & エダム」

・コクのあるカラメルチーズケーキをイメージしたスイーツ「チーズケーキ ナウ カラメル」

・人気の2種の味わいが楽しめるアソート「チーズケーキ ナウ アソート 10個入」

・Now on Cheese♪で人気のチーズ感のつよいラングドシャサンド「クラシックチーズサンド・アソート」

注目商品

チーズケーキ ナウ アソート 10個入チーズケーキ ナウ アソート 10個入

人気の2種の味わいが楽しめるアソート。

人気の2種の味わいが楽しめるアソート。カマンベールチーズとエダムチーズにほんのりレモンをきかせて仕上げた「カマンベール&エダム」。

カラメルとチーズのあじわい「カラメル」。2種類のチーズケーキ ナウを詰め合わせにしたギフトにもおすすめの一品です。

【内容量】10個 （各5個入）

【価 格】2,484円（税込）

Now on Cheese♪ こだわりのチーズスイーツ

チーズケーキ ナウ カマンベール & エダム【一番人気】チーズケーキ ナウ カマンベール & エダム

クラシックなチーズケーキをイメージして作った、かわいらしい一口サイズのスイーツ。

しっとりケイク生地にはカマンベールチーズとエダムチーズを使い、ほんのりレモンでアクセントをプラス。さらに、2種類のチーズを練り込んだチョコレートで華やかに仕上げ、チーズケーキのおいしさをぎゅっととじこめました。

【内容量】6個

【価 格】1,490円（税込）

チーズケーキ ナウ カラメルチーズケーキ ナウ カラメル

コクのあるカラメルチーズケーキをイメージしたスイーツ。

しっとりとした焼き色の美しい生地には、カラメル、カマンベールチーズ、エダムチーズを合わせました。さらに、ほんのり塩味のあるゴルゴンゾーラチョコレートをアクセントに加え、しっかりとした味わいに仕上げています。

【内容量】6個

【価 格】1,490円（税込）

クラシックチーズサンド・アソートクラシックチーズサンド・アソート

Now on Cheese♪で人気のチーズ感のつよいラングドシャサンド。

スモーキーな風味が魅力的な「スモークチーズ&カマンベール」としっかりとしたチーズ感の「カラメル&ゴルゴンゾーラ」2種のサンドをアソートにしました。

【内容量】18枚入

【価 格】2,322 円（税込）

※掲載商品は売れ行きにより完売している場合もございます。

「Now on Cheese♪(ナウ オン チーズ)」ブランド概要

関東に5店舗で展開するチーズスイーツ専門店。チーズが主役のスイーツを通じて、香り、味わい、口どけまで、チーズの魅力を存分に体験できます。数種類のチーズを組み合わせ、個性豊かに仕上げた本格的な味わいに、さりげない遊び心を添えて、チーズ好きの心を満たすこだわりのお菓子をお届けします。

Now on Cheese♪公式HP：https://nowoncheese.jp/

会社概要

会 社 名：株式会社ケイシイシイ

代 表 者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢 1007 番地 90

創 業：1996 年 4 月

資 本 金：8,000 万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業

株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。