【松坂屋名古屋店】名古屋に、チーズスイーツ専門店「Now on Cheese♪」が3月4日（水）より期間限定出店。専門店こだわりの多彩なチーズスイーツが勢ぞろい。
株式会社ケイシイシイ(本社: 北海道千歳市、代表取締役社長：上村 成門)が展開するチーズスイーツ専門店「Now on Cheese♪(ナウ オン チーズ)」は、2026年3月4日 (水)～2026年3月17日(火)に、松坂屋名古屋店に期間限定出店いたします。本催事では、お土産やギフトにおすすめの一番人気商品『チーズケーキ ナウ』をはじめとするチーズスイーツ専門店ならではの多彩なチーズスイーツをご用意いたしました。
出店概要
■ 出店期間：2026年3月4日 (水)～2026年3月17日(火)
■ 開催場所：松坂屋名古屋店 本館地下1階 赤福さま前特設会場
■ 取扱商品
・クラシックなチーズケーキをイメージして作った、かわいらしい一口サイズのスイーツ「チーズケーキ ナウ カマンベール & エダム」
・コクのあるカラメルチーズケーキをイメージしたスイーツ「チーズケーキ ナウ カラメル」
・人気の2種の味わいが楽しめるアソート「チーズケーキ ナウ アソート 10個入」
・Now on Cheese♪で人気のチーズ感のつよいラングドシャサンド「クラシックチーズサンド・アソート」
注目商品
チーズケーキ ナウ アソート 10個入
人気の2種の味わいが楽しめるアソート。
人気の2種の味わいが楽しめるアソート。カマンベールチーズとエダムチーズにほんのりレモンをきかせて仕上げた「カマンベール&エダム」。
カラメルとチーズのあじわい「カラメル」。2種類のチーズケーキ ナウを詰め合わせにしたギフトにもおすすめの一品です。
【内容量】10個 （各5個入）
【価 格】2,484円（税込）
Now on Cheese♪ こだわりのチーズスイーツ
チーズケーキ ナウ カマンベール & エダム
クラシックなチーズケーキをイメージして作った、かわいらしい一口サイズのスイーツ。
しっとりケイク生地にはカマンベールチーズとエダムチーズを使い、ほんのりレモンでアクセントをプラス。さらに、2種類のチーズを練り込んだチョコレートで華やかに仕上げ、チーズケーキのおいしさをぎゅっととじこめました。
【内容量】6個
【価 格】1,490円（税込）
チーズケーキ ナウ カラメル
コクのあるカラメルチーズケーキをイメージしたスイーツ。
しっとりとした焼き色の美しい生地には、カラメル、カマンベールチーズ、エダムチーズを合わせました。さらに、ほんのり塩味のあるゴルゴンゾーラチョコレートをアクセントに加え、しっかりとした味わいに仕上げています。
【内容量】6個
【価 格】1,490円（税込）
クラシックチーズサンド・アソート
Now on Cheese♪で人気のチーズ感のつよいラングドシャサンド。
スモーキーな風味が魅力的な「スモークチーズ&カマンベール」としっかりとしたチーズ感の「カラメル&ゴルゴンゾーラ」2種のサンドをアソートにしました。
【内容量】18枚入
【価 格】2,322 円（税込）
※掲載商品は売れ行きにより完売している場合もございます。
「Now on Cheese♪(ナウ オン チーズ)」ブランド概要
関東に5店舗で展開するチーズスイーツ専門店。チーズが主役のスイーツを通じて、香り、味わい、口どけまで、チーズの魅力を存分に体験できます。数種類のチーズを組み合わせ、個性豊かに仕上げた本格的な味わいに、さりげない遊び心を添えて、チーズ好きの心を満たすこだわりのお菓子をお届けします。
Now on Cheese♪公式HP：https://nowoncheese.jp/
会社概要
会 社 名：株式会社ケイシイシイ
代 表 者：代表取締役社長 上村 成門
本社所在地：北海道千歲市泉沢 1007 番地 90
創 業：1996 年 4 月
資 本 金：8,000 万円
事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業
株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。