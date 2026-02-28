スパ ラクーアに d’Alba（ダルバ）× Dayoffcafe 期間限定コラボカフェ登場！

ｄ’Alba Global Co., Ltd.

2026年2月20日（金）～3月31日（火）まで、スパ ラクーアにて

shop in×スパ ラクーア初のコラボイベント

『FanFunCosme！2026 in Spa LaQua ～知って試してショップインの春コスメ～』

が開催されています。

https://www.laqua.jp/topics/list/fanfun_spa/

本イベントでは、開催場所をshop in店舗から

スパ ラクーアへと広げ、全29の厳選コスメブランドが一堂に集結。

“湯上がりの肌”という特別なシーンにフォーカスし、実際に試しながら自分に合うコスメと出会える体験型イベントとなっています。

館内では、湯上がり後の肌状態に着目した肌診断をもとに、最適なアイテムを提案。

女性パウダーコーナーには、全29ブランドから本イベントのために厳選された33アイテムが並び、

d’Alba（ダルバ）リフレッシュアクアスプレーセラムをはじめとする新商品や人気アイテムを自由に試せる専用テスターエリアも登場しました。

本イベントの中でも特に注目されているのが、

スパ ラクーア9F（ヒーリング バーデ内）Dayoffcafe に展開される

d’Alba とのコラボレーション空間です。

“休息”と“美”が交差するスパ ラクーアの空間に、上質で洗練された d’Alba の世界観を落とし込み、湯上がりの肌に心地よくなじむスキンケアを五感で体験できる特別な空間を演出しています。

※ヒーリング バーデのご利用は別途料金がかかります。

◆注目のテスターバー商品

ファーストスプレーセラム

d’Albaの象徴的アイテムであるホワイトトリュフ配合のファーストスプレーセラムは、乾燥しやすい湯上がりの肌を瞬時に潤し

“スキンケアをする時間そのものが癒しになる”

そんな体験を提供します。

リフレッシュアクアスプレーセラム

今回のイベントでは、d’Albaの新商品

「リフレッシュアクアスプレーセラム」をお試し頂けます。

カナダ産氷河水を80％配合したうるおいヴェールミスト。

細かく均一に広がるミストが肌をやさしく包み込み、乾燥しがちな湯上がりの肌や、日中の水分補給にも心地よくフィットします。

肌のほてりが気になるときや、リフレッシュしたい瞬間にも手軽に使用でき、スパ ラクーアという“癒しの空間”にふさわしいアイテムとして提案されています。

◆限定ドリンク

さらに、d’Albaコラボ限定ドリンクメニューを販売。

対象メニューをご購入いただくと、d’Alba インテンシブLマスク 1枚がついてきます。※数量限定

スパで心と身体を解きほぐし、

その余韻の中で自分の肌と向き合う――。

d’Albaは、日常の中の何気ない瞬間を

“特別なスキンケア体験”へと昇華するブランドとして、

これからも肌に寄り添う提案を続けていきます。

【d’Alba（ダルバ）について】

d’Albaは、イタリア・ピエモンテ州アルバ地域の「ホワイトトリュフ」からインスピレーションを得て誕生。自然由来成分をベースに、イタリアのヴィーガン認証や低刺激テストをクリアした高品質な製品を展開しています。

▼スペシャル情報

3月よりshop in店舗にてFanFunCosme数量限定

トリートメントマスク1枚がついてくるリフレッシュアクアスプレーセラムセット発売予定。

https://www.shop-in.jp/fanfuncosme2026/

【ダルバ公式SNS・販売ショップ】

Instagram：https://www.instagram.com/dalba_japan/

X：https://x.com/dAlba_japan

＠cosme：https://www.cosme.com/brand/index.php?brand_id=120823

公式HP：https://dalba.jp/

Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/dalba

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/dalba/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/044E4780-230B-4FA4-A7C3-7B370FC8F245

【本件に関するお問合せ先】

ｄ’Alba Global Co., Ltd.

メールアドレス：overseas-japan@dalba.com