【腸妊活(R)】医師監修プログラムを支える認定講師が沖縄に集結

「腸妊活(R)」を提供する株式会社momo（本社：東京都豊島区）および一般社団法人ウーマンフードヘルス協会（沖縄県中頭郡）は、2026年1月16日・17日の2日間、沖縄県内にて「腸妊活(R)認定講師」を対象とした年1回の強化研修会を開催いたしました。

本研修には、全国から選抜された認定講師15名が参加。医師監修のもとアップデートされたプログラム理解の深化に加え、腸内細菌に関する最新知見、発酵食品・調味料の実践的活用法、さらにNLP（神経言語プログラミング）を用いたコミュニケーション研修を実施し、妊活に取り組む女性に対する“伴走型支援”の質向上を図りました。

■ 開催の背景：求められる“専門的かつ寄り添う支援”

近年、不妊治療の選択肢は広がる一方で、

「治療以外に自分で何ができるのかわからない」

「情報が多すぎて不安になる」

という声も増えています。

累計LINE登録者35,000名超（2026年2月現在）を抱える「腸妊活(R)」では、単なる知識提供ではなく、受講者一人ひとりの生活や心に寄り添う“人による支援”を重視してきました。その質を全国で均一化し、より安心して相談できる環境を整えるため、年1回の強化研修を実施しています。

■ 沖縄研修の実施内容

本研修は「食・知・心」の3本柱で構成されました。

1. 【食】沖縄食材×発酵！腸に優しい「腸妊活クッキング」

手作りの麹、味噌、本みりんといった発酵調味料や、自家栽培の野菜を使用し、10品以上の腸にやさしい料理を一から手作り。「腸内環境を整える食事＝我慢」というイメージではなく、彩り豊かで満足感のあるメニューを実践形式で学びました。

講師自身が“作る楽しさ・食べる喜び”を体感することで、受講者への具体的かつ再現性のある提案力を高めています。

自家栽培の野菜と発酵調味料を使用した調理実習の様子参加講師による腸妊活クッキング完成後の集合風景2.【知】専門企業による「腸内細菌・乳酸菌」特別講座

乳酸菌生成エキスなどの研究開発を行う株式会社ビーアンドエス・コーポレーション様をゲスト講師に迎え、最新の腸内細菌学についての座学を実施。プロフェッショナルとしての研究知見を踏まえた情報をアップデートしました。

腸内細菌に関する専門講座の様子（株式会社ビーアンドエス・コーポレーション様登壇）3. 【心】NLP認定講師によるコミュニケーション研修

妊活中は、心身ともにデリケートな時期でもあります。

NLPのメソッドを活用し、

・相手の価値観を尊重する傾聴

・安心感を生む言葉の選び方

・前向きな行動変容を促す対話法

などを実践形式で学びました。

知識だけでなく、“寄り添う力”を磨くことが本研修の大きな特徴です。

■ なぜ「沖縄」で開催するのか

NLPメソッドを活用したコミュニケーション研修の様子

沖縄は、かつて世界的な長寿地域「ブルーゾーン」として知られ、医食同源の文化が色濃く残る地域です。豊かな自然環境と伝統的な食文化は、心身のリセットに適した環境でもあります。沖縄に拠点を置く一般社団法人ウーマンフードヘルス協会と共同で、この地が持つ“食の知恵”と“癒やし”を、プログラムの質向上へ還元しています。

■ ウーマンフードヘルス協会 代表コメント

一般社団法人ウーマンフードヘルス協会 代表理事 川添あき

全国から想いを持った講師たちが沖縄に集まり、学び合えた2日間は、これからの妊活サポートをより良い形へ進化させる大きな一歩になりました。

妊活は“頑張り続けるもの”ではなく、“整えていくもの”。

知識と経験、そして温かい心を持った講師たちが、これからも全国で伴走型サポートを届けてまいります。

