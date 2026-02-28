【水戸プラザホテル】春爛漫、五感で味わう“桜グルメフェア”を開催
水戸プラザホテル「桜グルメフェア」
水戸プラザホテル（所在地：茨城県水戸市千波町2078-1）では、春の訪れとともに、館内レストラン和食・洋食・中国料理の３店舗およびカフェ&バーにて、春限定の「桜グルメフェア」を開催いたします。
各レストランの料理長が趣向を凝らし、桜の香りや春の旬食材を取り入れた特別メニューをご用意。和の繊細さ、洋の華やぎ、中華の奥深さ、そしてカフェの可憐なスイーツまで、それぞれのジャンルごとに異なる春景色をお楽しみいただけます。
卒入学や歓送迎会など、祝福の季節。そんな特別なひとときにふさわしいお料理と上質な空間が、大切な日をより印象深く彩ります。
■旬菜和膳 よし川
桜花御膳
桜花御膳
お造り、煮物、デザートまで、職人が丁寧に仕上げた春の味覚を少しずつ贅沢に。
愛らしい桜のあしらいが、会話に花を添えてくれます。
料金
\3,800（税・サービス料込）
販売期間
2026年3月1日(日) ～ 4月24日(金)
※ランチのみでの提供となります
メニューの詳細はこちらから :
https://www.mito-plaza.jp/restaurant_list/yoshikawa/
桜会席
桜会席
日本の春を愛でる華やかな和食会席。
桜鱒の蕗味噌焼き、桜鯛めしなど、春ならではの味わいを上品に仕立てました。
料金
\12,000（税・サービス料込）
販売期間
2026年3月16日(月) ～ 4月24日(金)
※ランチでのご利用はご予約制となります
メニューの詳細はこちらから :
https://www.mito-plaza.jp/restaurant_list/yoshikawa/
花見弁当
花見弁当 [テイクアウト商品]
和食の技法と旬の食材を色鮮やかな六つの升に凝縮。
蓋を開けた瞬間に広がるのは、職人が丁寧に仕上げた目にも美しい春の情景。
料金
\3,500（税込）
販売期間
2026年3月1日(日) ～ 4月24日(金)
旬菜和膳 よし川
旬菜和膳 よし川
ランチ … 11:30～14:30（L.O. 14:00）
ディナー … 17:00～21:00（L.O. 20:00）
【TEL】050-3503-1055
【予約】Web予約はこちらから(https://www.tablecheck.com/ja/shops/mito-plaza-yoshikawa/reserve)
■テラスレストラン・ローズ
SAKURAランチコース
SAKURAランチコース
桜鯛・鰆、そしてつくば鶏。旬の素材を惜しみなく使用した、この時期だけの贅沢な味わい。
光溢れるレストランで、五感を満たす春のひとときをお過ごしください。
料金
\6,500（税・サービス料込）
販売期間
2026年3月1日(日) ～ 4月24日(金)
メニューの詳細はこちらから :
https://www.mito-plaza.jp/restaurant_list/rose/
SAKURAディナーコース
SAKURAディナーコース
桜の葉と昆布で丁寧に締めた真鯛のカルパッチョや、桜海老の濃厚なビスクを纏った旬の鰆。
メインディッシュには桜香る赤ワインソースで味わう柔らかな牛フィレ肉をご用意。
料金
\8,000（税・サービス料込）
販売期間
2026年3月1日(日) ～ 4月24日(金)
メニューの詳細はこちらから :
https://www.mito-plaza.jp/restaurant_list/rose/
テラスレストラン・ローズ
テラスレストラン・ローズ
ランチ … 11:30～14:30（L.O. 14:00）
ディナー … 17:00～21:00（L.O. 20:00）
【TEL】050-3503-1066
【予約】Web予約はこちらから(https://www.tablecheck.com/ja/shops/mito-plaza-rose/reserve)
■中国料理 四川飯店
セレブランチ
セレブランチ [3・4月限定メニュー]
色とりどりの冷菜から始まり、選べるメイン料理、そして贅沢な蝦夷アワビの姿煮込みまで。
デザートには春の余韻に浸れる「桜餅風の蒸し菓子」を。
料金
\4,800（税・サービス料込）
販売期間
2026年3月1日(日) ～ 4月24日(金)
メニューの詳細はこちらから :
https://www.mito-plaza.jp/restaurant_list/shisenhanten/
春の爛漫コース
春の爛漫コース
伝統の四川料理に、日本の春の美を宿した料理長渾身のフルコース。
蟹卵が濃厚に香るフカヒレの姿煮、桜のシロップで華やぐ帆立貝の桜風味マヨネーズソース仕立て。
料金
\12,000（税・サービス料込）
販売期間
2026年3月1日(日) ～ 4月24日(金)
メニューの詳細はこちらから :
https://www.mito-plaza.jp/restaurant_list/shisenhanten/
SAKURA弁当
SAKURA弁当 [テイクアウト商品]
桜風味のソースで彩られた帆立や蝦夷アワビの繊細な薄塩炒め。
桜海老の餡がとろりと絡む鰆など一箱の中に春の情景を鮮やかに描き出しました。
料金
\3,800（税込）
販売期間
2026年3月1日(日) ～ 4月24日(金)
中国料理 四川飯店
中国料理 四川飯店
ランチ … 11:30～14:30（L.O. 14:00）
ディナー … 17:00～21:00（L.O. 20:00）
【TEL】050-3503-1044
【予約】Web予約はこちらから(https://www.tablecheck.com/ja/shops/mito-plaza-shisenhanten/reserve)
■カフェ＆バー・プラザ
桜アフタヌーンティーセット
桜アフタヌーンティーセット
桜の香りと彩りを凝縮した春のアフタヌーンティーセット。
愛らしい三色団子や桜色のムース、そして旬の素材を活かしたこだわりのセイボリー。
日常を忘れて、心ときめく春のお茶会を。
料金
\4,500（税・サービス料込）
販売期間
2026年3月15日(日) ～ 4月12日(日)
スイーツ・セイボリーの詳細はこちらから :
https://www.mito-plaza.jp/restaurant_list/cafebar/
桜イブニングハイティー
桜イブニングハイティー
九つの升に美しく配された、春の薫り豊かな和の繊細。
じっくりと火を通した芳醇な温菜に、心躍るデザート。
お花見の喧騒を離れ、上質な空間で「夜桜」を味わう贅沢なひとときを。
料金
\6,800（税・サービス料込）
販売期間
2026年3月6日(金) ～ 4月25日(土)
メニューの詳細はこちらから :
https://www.mito-plaza.jp/restaurant_list/cafebar/
桜と苺のパフェ
桜と苺のパフェ
旬の苺と桜の風味を存分に楽しめる彩り華やかなパフェ。
二つの季節が巡りあうフォトジェニックな一品。
料金
ドリンクセット：\2,400（税・サービス料込）
単品：\2,000（税・サービス料込）
販売期間
2026年3月15日(日) ～ 4月12日(日)
桜ラテ
桜ラテ
ふんわりとしたフォームミルクの上に、ひらりと舞い降りた桜の花びら。
春の息吹が口いっぱいに広がります。
料金
\1,100（税・サービス料込）
販売期間
2026年3月15日(日) ～ 4月12日(日)
カフェ＆バー・プラザ
【店舗】カフェ＆バー・プラザ
カフェ … 10:00～19:00(L.O. 18:30)
バー … 17:00～21:00(L.O. 19:30) ※完全予約制
【TEL】050-3503-1022
【予約】Web予約はこちらから(https://www.tablecheck.com/ja/shops/mito-plaza-cafebar/reserve)
■スイーツブティックパレット
桜ロールケーキ[カット]
桜ロールケーキ[ホール]
桜ロールケーキ
しっとりと焼き上げたスポンジで淡い桃色の桜クリームと旬の苺を贅沢に閉じ込めました。
桜の甘さと香りが絶妙な調和を奏でます。
料金
カットケーキ：\550（税込）
ホールケーキ：\1,100（税込）
販売期間
2026年3月15日(日) ～ 4月12日(日)
スイーツブティックパレット
【店舗】スイーツブティックパレット
【営業時間】10:00 ～ 19:00
【TEL】029-305-8010
【予約】ホームページはこちらから(https://www.mito-plaza.jp/shop/palette/)
水戸プラザホテル
水戸プラザホテル
2024年10月1日に創業300周年を迎えた(株)伊勢甚本社が所有・運営する“森の中の迎賓館”がコンセプトのホテル。
発明家として有名なエジソンの曾孫にあたる「ジョン・デビッド・エジソン」が手がけたインテリアデザインで2001年にオープン。
【所在地】〒310-0851 茨城県水戸市千波町2078-1
【TEL】029-305-8111(代表)
【Webサイト】 https://www.mito-plaza.jp/