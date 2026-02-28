【グランドホテル浜松】いちごデザート＆鉄板焼きフレンチトーストが楽しめる！スプリングデザートビュッフェ 3連休の限定開催！

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社（略称：ＨＭＩホテルグループ、本社：東京都中央区日本橋）が運営する静岡県浜松市の”グランドホテル浜松”では、3月の３連休期間限定で「スプリングデザートビュッフェ」を開催いたします。




春本番を迎え いちごの収穫も最盛期！その”いちご”を使ったホテルデザートは10種類以上をご用意。会場では、シェフが一皿ずつその場で調理する”鉄板焼きフレンチトースト” や目の前でカッティングしてご提供する”ローストビーフ”そして旬食材のメニューも多数揃います。そのほかにも、新鮮野菜のサラダバー、ホテル名物のオリジナルカレーなど軽食メニューもご用意しております。



スプリングデザートビュッフェ <ご予約制＞


◆会期：2026年3月20日（金 / 祝）～ 22日（日）　※3日間限定/最大90分/ご予約制


　　　　【1部】11：30～13：00　【2部】13：30～15：00



◆会場： 12階 オールデイダイニング「ロチェスター」


※会場は2階宴会場に変更させていただく場合がございます。


※宴会場に変更の場合、円卓相席となることがございますのでご了承ください。



◆料金：大人（中学生以上）　4,500円（税込）　


　　　　　　　　　 小学生 　 2,300円（税込）
　　　　幼児（3歳以下無料） 1,200円（税込）




◆座席数：125席



◆駐車場：無料


（立体 300台収容可能／高さ2.1mまで）





オールデイダイニング「ロチェスター」

※期間中はプライベートエリア「アイリス」での個室利用はできません。



　　　　　　　　～　LIVE KITCHEN　ライブキッチン　【実演調理】　～　



　　　　　 シェフが一皿ずつその場で調理する ライブキッチン＆カッティングサービス



ライブキッチン メニュー


◆鉄板焼きフレンチトースト ”春の訪れ”　◆ローストビーフ ”カッティングサービス”



鉄板焼きフレンチトースト ”春の訪れ”

カッティングサービス"ローストビーフ"

◆デザートメニュー



・苺のミルクレープ　


・苺のショートケーキ　


・苺のロールケーキ　


・苺ミルク　


・苺餅
・苺と白玉のヴェリーヌ　


・ガトーショコラ　


・苺プリン　


・苺タルト　


・苺スティック
・苺のバウムクーヘン


・アイスクリーム各種　他






※写真はイメージです。

◆洋軽食メニュー



・蟹身入りシーフードのペペロンチーノ
・桜海老と大葉のピラフ


・フライドポテトとカラフルえびせん　
・緑黄色野菜のポタージュ
・ビーフカレー
・白飯


・サラダバー




◆ソフトドリンク各種



・コーヒー　・紅茶　・黒ウーロン茶　


・グレープフルーツジュース　


・アップルジュース


・グレープジュース 　他





※仕入れの状況により、内容や食材の産地等が変更になる場合がございます。






　　　　　　　　　　　　　　スプリングデザートビュッフェ について


詳しくはこちら :
https://hmihotelgroup.com/grandhotel-hamamatsu/restaurant/restaurant-buffet.php?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=grandhotel_hamamatsu&utm_id=20260226&utm_content=strawberry_dessert_teppanyaki_3dayweekend#list01





お電話でのご予約・お問合せは・・・


グランドホテル浜松・予約センター TEL：053-452-2112（直通）



※お席はレストランの一任とさせていただきます。





<グランドホテル浜松>


国際産業都市、浜松市の迎賓館として、幅広い層にご愛顧いただいているグランドホテル浜松は、格式ある料亭「聴涛館」の96年余の歴史を受け継ぐホテルです。ご宿泊、ご宴会、ご婚礼などの施設に加え、バラエティに富んだレストラン・ラウンジなど、都市ホテルの機能を全て備えたフルサービスホテルです。






〒432-8036 静岡県浜松市中央区東伊場1-3-1　TEL：053-452-2112
https://www.hmihotelgroup.com/grandhotel-hamamatsu