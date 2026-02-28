【グランドホテル浜松】いちごデザート＆鉄板焼きフレンチトーストが楽しめる！スプリングデザートビュッフェ 3連休の限定開催！

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社（略称：ＨＭＩホテルグループ、本社：東京都中央区日本橋）が運営する静岡県浜松市の”グランドホテル浜松”では、3月の３連休期間限定で「スプリングデザートビュッフェ」を開催いたします。

春本番を迎え いちごの収穫も最盛期！その”いちご”を使ったホテルデザートは10種類以上をご用意。会場では、シェフが一皿ずつその場で調理する”鉄板焼きフレンチトースト” や目の前でカッティングしてご提供する”ローストビーフ”そして旬食材のメニューも多数揃います。そのほかにも、新鮮野菜のサラダバー、ホテル名物のオリジナルカレーなど軽食メニューもご用意しております。

スプリングデザートビュッフェ <ご予約制＞

◆会期：2026年3月20日（金 / 祝）～ 22日（日） ※3日間限定/最大90分/ご予約制

【1部】11：30～13：00 【2部】13：30～15：00

◆会場： 12階 オールデイダイニング「ロチェスター」

※会場は2階宴会場に変更させていただく場合がございます。

※宴会場に変更の場合、円卓相席となることがございますのでご了承ください。

◆料金：大人（中学生以上） 4,500円（税込）

小学生 2,300円（税込）

幼児（3歳以下無料） 1,200円（税込）

◆座席数：125席

◆駐車場：無料

（立体 300台収容可能／高さ2.1mまで）

オールデイダイニング「ロチェスター」

※期間中はプライベートエリア「アイリス」での個室利用はできません。

～ LIVE KITCHEN ライブキッチン 【実演調理】 ～

シェフが一皿ずつその場で調理する ライブキッチン＆カッティングサービス

ライブキッチン メニュー

◆鉄板焼きフレンチトースト ”春の訪れ” ◆ローストビーフ ”カッティングサービス”

鉄板焼きフレンチトースト ”春の訪れ”カッティングサービス"ローストビーフ"

◆デザートメニュー

・苺のミルクレープ

・苺のショートケーキ

・苺のロールケーキ

・苺ミルク

・苺餅

・苺と白玉のヴェリーヌ

・ガトーショコラ

・苺プリン

・苺タルト

・苺スティック

・苺のバウムクーヘン

・アイスクリーム各種 他

※写真はイメージです。

◆洋軽食メニュー

・蟹身入りシーフードのペペロンチーノ

・桜海老と大葉のピラフ

・フライドポテトとカラフルえびせん

・緑黄色野菜のポタージュ

・ビーフカレー

・白飯

・サラダバー

◆ソフトドリンク各種

・コーヒー ・紅茶 ・黒ウーロン茶

・グレープフルーツジュース

・アップルジュース

・グレープジュース 他

※仕入れの状況により、内容や食材の産地等が変更になる場合がございます。

スプリングデザートビュッフェ について

詳しくはこちら :https://hmihotelgroup.com/grandhotel-hamamatsu/restaurant/restaurant-buffet.php?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=grandhotel_hamamatsu&utm_id=20260226&utm_content=strawberry_dessert_teppanyaki_3dayweekend#list01

お電話でのご予約・お問合せは・・・

グランドホテル浜松・予約センター TEL：053-452-2112（直通）

※お席はレストランの一任とさせていただきます。

<グランドホテル浜松>

国際産業都市、浜松市の迎賓館として、幅広い層にご愛顧いただいているグランドホテル浜松は、格式ある料亭「聴涛館」の96年余の歴史を受け継ぐホテルです。ご宿泊、ご宴会、ご婚礼などの施設に加え、バラエティに富んだレストラン・ラウンジなど、都市ホテルの機能を全て備えたフルサービスホテルです。

〒432-8036 静岡県浜松市中央区東伊場1-3-1 TEL：053-452-2112

https://www.hmihotelgroup.com/grandhotel-hamamatsu