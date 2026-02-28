【三福快適生活】シェアサイクルで松山市の観光移動を拡張

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福快適生活(https://www.hellocycling.jp/station/ehime/%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E5%B8%82)（本社：愛媛県松山市）は、運営するシェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」を通じて、松山市の観光づくりを支える取り組みを推進しています。観光地が点在する松山市において、移動手段の充実は観光満足度を左右する重要な要素であり、シェアサイクルはその一端を担う地域インフラとして活用が広がっています。

【Ｓ-キューブ立花】愛媛県松山市立花３丁目11-6

松山市には、松山城や道後温泉をはじめとする観光資源が市内各所に点在しており、徒歩だけでは移動が難しいエリアも少なくありません。公共交通機関に加え、自由度の高い移動手段を提供することで、観光客の回遊性向上と滞在時間の延長を目指しています。

HELLO CYCLINGは、スマートフォンアプリで簡単に利用でき、電動アシスト自転車により坂道の多い松山の地形にも対応しています。観光客が自分のペースで街を巡ることができるため、単なる移動手段にとどまらず、「移動そのものが観光体験の一部」となる点が特徴です。

また、シェアサイクルの利用データを活用することで、人の流れや回遊傾向の把握が可能となり、今後の観光施策やまちづくりへの活用も期待されています。三福快適生活では、行政や地域事業者と連携しながら、観光と移動を結びつける取り組みを進めています。

今後は、観光地や宿泊施設、商業エリアへのステーション設置をさらに進めるとともに、観光ルート提案との連動など、インバウンドを含めた観光客の利便性向上にも取り組んでまいります。地域に根ざした企業として、松山市の観光振興とまちの活性化に貢献していきます。

