【航空券付き！韓国・明洞で美容も旅行もコミコミ！】2泊3日のプレミアム美容旅の募集がスタート！

minfor Inc.

韓国美容医療・韓国旅行情報サイト「minfor（ミンフォ）」を運営する株式会社ミンフォ（本社：韓国ソウル市江南区）は、【航空券・ホテル・送迎・ガイド・食事・選べる美容施術】がすべてセットになった『韓国・明洞美容体験旅2泊3日プレミアムツアー』を2026年5月16日～18日に開催いたします。

“美容整形をしたい”“韓国旅行に行きたい”“でも一人での渡韓は不安”

本ツアーは、初めての渡韓でも不安を感じさせない安心設計を重視し、観光と美容施術が両立できるパッケージです。先着30名限定で募集いたします。

■韓国美容旅 プレミアムツアー概要

プレミアム美容ツアー詳細はこちらから :https://minfor.jp/beauty/17470/

韓国・明洞美容体験旅2泊3日プレミアムツアー

開催日程：2026年5月16日～18日(2泊3日)

募集人数：先着30名様

行先：韓国・明洞エリア

パッケージ内容：

航空券/ホテル/送迎/現地ガイド/朝夕食/選べる美容施術

【料金】（2名1室）※すべて税込

成田発着：173,000円

関西発着：165,000円

現地発着：129,000円

※1名1室追加：+27,000円

※現地発着は航空券自己手配（指定便利用）

▼応募方法

参加希望者は以下よりお申し込みください

【必要情報】

・氏名（漢字、パスポートに記載されている英字）

・メールアドレス（※docomoやau、softbankなどのキャリアメール以外）

・電話番号

・1名1室、2名1室の場合同行者名

・出発地（成田、関西、現地発着）

※現地発着の場合、航空券手配はご自身 or 三進トラベルで手配。詳しくはお問合せください。

・LINEまたは応募フォームより受付。

■日程スケジュール概要

LINE応募はこちらから :https://fitrize.link-lc.com/adoptin/31/?AD_CODE=0012_00083[表1: https://prtimes.jp/data/corp/158040/table/24_1_c5b290afe8a9f2431b576b984ee44a0f.jpg?v=202602280451 ]

※夕食のご用意は1日目のみとなります。

■選べる美容施術パッケージ

以下の全9種類から選択可能

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/158040/table/24_2_91022c8a32e1ee5fd4a60610f566ec42.jpg?v=202602280451 ]

※3～7には、「ほくろ除去2か所」or「しわボトックス1部位（眉間・目元・口角など）」が無料でつきます。／提供：リベリ※施術は明洞エリアの提携クリニックで実施。※施術後のケア・観光と両立できるスケジュールです。

■韓国ツアー協力クリニック

〇リベリクリニック(https://minfor.jp/clinic/12410/)

明洞中心。美容施術における豊富な経験と丁寧なカウンセリングで定評。肌診断書付き

〇BLINK STUDIO(https://minfor.jp/salon/15393/)

弘大・明洞で人気のアートメイクスタジオ、丁寧な施術とデザイン力で選ばれる人気店。

〇ミソラウム歯科(https://minfor.jp/clinic/11721/)

韓国トップクラスのホワイトニング・歯科施術をサポート。

〇ビューティーラウンジ(https://minfor.jp/clinic/13461/)

肌管理・注入系施術を中心に、落ち着いた空間で丁寧なカウンセリングを行う。

各クリニックは 日本語対応可能スタッフ在籍／丁寧なカウンセリング重視／トラブル対応体制あり の安心設計です。

韓国美容医療は人気が高まる一方で、渡韓には心理的・実務的ハードルがあります

・価格や施術内容が分かりにくい

・言語コミュニケーションの不安

・施術後の体調管理や観光との両立への懸念

ミンフォはこれらの不安を解消し、安全・安心な美容医療体験を提供したいという思いで本ツアーを企画しました。

「日本語ガイド同行」「施術前後のサポート」「体調・ダウンタイムへの配慮」「観光と施術が両立できるプランニング」

渡航から施術、アフターケアまで、「安心して選べる体験型美容旅」を実現します。

■旅行企画・実施

株式会社TABi´Z タビーズ 観光庁長官登録旅行業第1906号 JATA正会員・ボンド保証会員

(旅行条件書：https://www.sanshin-travel.com/wp-content/uploads/2024/05/ff51075448277959dd3f5e5625b0da9a.pdf)

旅行手配：株式会社三進トラベルサービス

韓国情報サイト「minfor ミンフォ」

韓国の最新美容医療情報を発信する「minfor（ミンフォ）」は、美容施術に関心のある日本人に向けて、信頼できる韓国の専門クリニック情報や施術ガイドをわかりやすく提供する美容メディアです。提携クリニックは、技術力・症例実績・日本人対応体制などを重視し、独自基準で厳選。安心して比較・検討できる環境づくりを大切にしています。

公式LINEでは、気になる施術について無料相談が可能。提携クリニックへの見積もり依頼や複数院の比較サポートも行っています。

現在は韓国の人気クリニックに加え、日本国内の美容クリニックとの提携も拡大中。さらに、美容ツアーや医療渡航を支援する旅行会社との連携も強化し、美容×旅行の新しい価値提供を目指しています。

「日本人患者の集客を強化したい」「韓国との比較情報に自院を掲載したい」「美容ツアーを企画・共同展開したい」とお考えの美容クリニック様・旅行会社様からのお問い合わせをお待ちしております。

会社概要

会社名：株式会社ミンフォ

所在地：ソウル特別市江南区江南通り94道284，410号

代表：永田丈也

設立：2024年9月

事業内容：外国人患者誘致事業・デジタルマーケティング業、EC・EC支援事業

WEBサイト：https://minfor.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/minforcl

LINE：https://lin.ee/4UAYOou