【本登録開始】ソロプレナーの2社目創業を「リアルタイム追体験」するプログラム『Solo &』──生成AI時代の社員ゼロ経営を完全公開

株式会社アンドプラネット（本社：東京都渋谷区、代表取締役：勝木健太）は、2026年4月11日より、ソロプレナー育成プログラム『Solo &（ソロ・アンド）』の本サービスを開始します。本日より会員登録の受付を開始します。上場企業へのM&A実績を持つ主宰者が、2社目をゼロから再始動。事業領域の選定から集客、収益化まで、立ち上げのプロセスを画面録画で記録し、公開していきます。生成AIとどう対話し、どんな問いで思考を前に進めているのか。その実際のやり取りまでリアルタイムで公開することで、会社に依存しない収入源を築くための判断軸と、生成AI活用の実践スキルが同時に身につくプログラムです。

■ サービス概要

Solo &は、「会社に依存しない収入の柱を育てたい」と考える20～50代のビジネスパーソンに向けた、ソロ起業の実践プログラムです。一般的なオンライン講座のように、完成されたノウハウを体系的に教えるスタイルではありません。主宰者が実際に事業を設計し、意思決定を行い、手を動かしている様子を画面録画で公開します。視聴者は「今まさに何を考え、なぜその判断をし、どう手を動かしているか」を追体験することができます。教科書では学べない、ソロ起業家の生の思考回路に触れられる点が最大の特徴です。

■ 生成AIでゼロからつくるもの

Solo &では、主宰者が生成AIを活用してプロダクトをゼロから構築し、その上で有料コンテンツや月額課金コミュニティを立ち上げていくプロセスを公開していく予定です。以下は現時点での構想であり、事業の進行に応じて変更される可能性があります。

1）コンテンツ課金プラットフォーム

noteやUdemyのような課金プラットフォームを自社で構築。既存プラットフォームを利用すれば手軽に始められる一方で、手数料や仕様変更といった制約から逃れることができません。自社で課金基盤を持つことで、自らの裁量でコントロールできる環境を整えます。

2）コミュニティ構築プラットフォーム

Discordに着想を得た、ビジネス用途に適したコミュニティ基盤。構築した基盤を活用し、テーマ特化型のコミュニティを立ち上げることを想定。ゲーマー向けではない、ビジネスパーソンが心地よく使える上質なUIを目指します。

3）グローバル×スモールビジネス

国内市場にとどまらず、生成AIを活用して海外市場でも収益を上げる仕組みの構築を目指します。外貨を稼ぐためのAI活用についても実践を通じて探求します。円安の時代において、外貨収入はソロプレナーの大きな武器になります。

これらのプロダクト構築に加えて、集客チャネルをゼロから立ち上げる過程も同時に公開していきます。YouTube動画を起点に、X、Instagram、TikTok、Threads等へ切り抜き動画を横展開。社員ゼロでも事業を成長させられる集客の仕組みを、どのような手順で構築していくのかを追体験することができます。大量のフォロワーやバズを狙うのではなく、特定のセグメントに深く刺さるコンテンツを継続的に発信し続けることで、少ない母数でも確実にマネタイズにつなげることができます。プロダクトの開発から集客チャネルの構築、そしてマネタイズまで、ソロ起業に必要な一連のプロセスを実践を通じて学べる構成となっています。

■ 提供コンテンツ

Solo &の核となるコンテンツは、主宰者の作業画面を録画した動画です。事業設計、マーケティング施策の立案、生成AIとの対話など、ソロ起業に必要なあらゆるプロセスが映像として蓄積されていきます。

1）画面録画動画（月3～8本）：事業構築のリアルな作業過程を画面録画で公開

2）月イチ集団壁打ち会（月1回）：会員限定のオンライン壁打ち会。直接質問・相談が可能

3）思考ログ（随時）：日々の判断・気づきをテキストで共有

4）質問回答（随時）：会員からの質問に回答

実務上のコミュニケーションは、LINEグループを活用して運営します。構築中のコミュニティプラットフォームが実用段階に達した際には、自社基盤への移行も検討しています。

■ 料金体系

Solo &では、学び方の深さに応じて3つのプランを用意しています。

1）スタンダード（年額10万円・税込）※事前面談なし

会員限定の画面録画動画の閲覧 ＋ 思考ログ ＋ 月イチ集団壁打ち会への参加。ソロ起業の全体像を把握し、主宰者の思考プロセスを日常的にインプットしたい方に最適なプランです

2）プレミアム（年額30万円・税込）※事前面談あり

スタンダードの全特典 ＋ 個別に質問できる権利（非同期・テキストベース）＋ 不定期の勉強会・交流会への参加（年3～5回）。動画を見るだけでなく、自分の事業を踏まえて具体的な相談をしたい方に向いています

3）エグゼクティブ（年額50万円・税込）※事前面談あり

プレミアムの全特典 ＋ 個別1on1ミーティング（同期・オンライン面談）＋ 事業売却に関するアドバイス。事業の立ち上げから売却までを視野に入れ、主宰者と直接対話しながら進めたい方のためのプランです

■ なぜ今、ソロ起業なのか

生成AIの進化により、たった一人でもプロダクトを開発し、集客し、収益化できる時代が到来しつつあります。かつてチームが必要だった仕事の大半を、AIが代替できるようになった今、人を増やさずに価値を最大化するソロ起業は最も合理的な選択肢の一つです。

変化が激しい時代においては、身軽であることが最大の武器になります。大きな組織を抱えるほど方向転換は難しくなり、意思決定のスピードも落ちていきます。その点、ソロ起業は最も身軽で、最も多くの打席に立てる事業形態の一つです。うまくいかなければすぐに方向を変えられる。小さく始めて、小さく失敗し、そこから学んで次の一手を打てる。この機動力こそが、ソロプレナーの最大の強みです。

自分らしく生きるためには、経済的な自立が必要です。しかし、それを得るために自由を犠牲にするのでは本末転倒です。可処分所得を増やし、主体的に人生を選べる権利を取り戻す。そんな人を一人でも多く増やすことが、Solo &の目指す世界です。

■ Solo &が大切にしている考え方

集客チャネルを自分でつくる

YouTubeやSNS等で無料コンテンツを配信し、自社サービスに誘導する。集客チャネルの構築こそが、ソロ起業の生命線です。

事業アイデアは書店で見つける

流行りのテーマを追いかけるのではなく、書店を歩きながら、どのジャンルに需要があるのかを見極める。書籍が売れている領域には、確実にお金を払う人が存在します。

ニッチで第一人者になる

レッドオーシャンで消耗するのではなく、ニッチを見つけて第一人者になる。小さな市場でも第一人者であれば十分な収益が得られます。

■ こんな方におすすめ

・会社に依存しない収入源を築く力を身につけたい方

・生成AIを使ったプロダクト開発や事業構築に興味がある方

・事業売却（M&A）を視野に入れた起業に関心がある方

■ 主宰者プロフィール

1986年生まれ。京都大学工学部卒業。三菱東京UFJ銀行に入行後、PwCコンサルティングおよび監査法人トーマツを経てフリーランスとして独立。2019年にAnd Technologiesを創業し、2021年には同社をみらいワークス（現東証グロース上場）へ売却。売却後は、執行役員としてリード獲得DX事業部を統括し、2年間の任期を満了して退任。著書に『「マウント消費」の経済学』（小学館）、『「いい会社」のはずなのに、今日もモヤモヤ働いてる』（ダイヤモンド社）、『モヤモヤをなくせばうまくいく: マウント社会をこう生き抜け』（小学館）、企画・プロデュース実績に『人生が整うマウンティング大全』（技術評論社）など。

■ 会員登録について

受付開始日：2026年2月27日（本日）

サービス開始日：2026年4月11日

年額料金：10万円（税込）～

決済方法：クレジットカード（Stripe）

登録フォーム：https://x.gd/fyo32

