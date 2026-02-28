【新商品】純アゼライン酸″20%″配合美容液が新登場！

株式会社スクアス

株式会社スクアス（本社：愛知県春日井市 代表取締役：久瀬麻里）は、純アゼライン酸を20%配合した美容液「AZ20セラム」を発表しました。

商品概要

商品名：AZ20セラム

本製品は、整肌成分として世界的に注目される「純アゼライン酸」を国内最高濃度の20%配合した美容液です。

これまでのアゼライン酸配合製品では満足できなかった成分重視のユーザーや、クリニック品質のホームケアを求める層の高度なニーズに応える商品です。

開発背景

脂性肌の肌悩みに応えるため、SUKUUSは注目されている整肌成分「アゼライン酸」に着目しています。

クリームはアゼライン酸20%配合商品はありますが、美容液は高配合商品があまり多くありません。

既存の商品では満足できなかった方、本気で肌を整えたいと思う方のために、美容液でもアゼライン酸"20％"を実現しました。

会社概要

株式会社スクアス

所在地：愛知県春日井市東野町2-9-9

代表者：久瀬麻里

会社HP：https://sukuus.com

メールアドレス：info@sukuus.com

公式ライン：https://line.me/R/ti/p/@018tcgql

販売ページ(楽天)：https://www.rakuten.co.jp/sukuus/