【佐賀玉屋】3月1日(日)に「佐賀玉屋友の会」の積立コースをリニューアルし更にお得に！「Tamaya CLUB」へ新しく生まれ変わります。

株式会社 佐賀玉屋

佐賀玉屋（本社：佐賀県佐賀市中の小路2-5、代表取締役社長 山越 悠登）は、2026年3月1日(日)より「佐賀玉屋友の会」の名称、コース内容をリニューアルし「Tamaya CLUB」へと新しく生まれ変わります。

「Tamaya CLUB」はボーナスを活かして、よりお得に、より楽しくお買い物を楽しんでいただける積立制度です。これまでは0.5ヶ月分のボーナス額でしたが、リニューアル後は1ヶ月分のボーナス額がプラスされます！毎月の積み立てにボーナス分をプラスしたお買物券を発行し、日々のお買い物ではポイントも付与されるなど、暮らしを豊かにする特典をご用意。計画的なお買い物をサポートするとともに、日常から特別な日まで幅広くご利用いただけるサービスです。

概要

毎月コツコツお積立ていただくと、満期時にうれしいボーナスがプラスされる、おトクで安心なシステムです。

毎月10,000円を1年間積み立た場合、ボーナスとして1ヶ月分の積立金がプラスされ、満期時には130,000円分の「お買物券」をお渡しします！

※毎月10,000円を1年間積み立てた場合の年利換算は15%相当。

コースのご案内

１年間積立コース

気軽に始められる毎月5,000円のコースから50,000円コースまでのお買物のプランに合わせて目標額を確実に貯められます。

5,000円コース

お積立額(5,000円×12ヶ月) 60,000円 ➕ 1ヶ月分ボーナス 5,000円

▶︎受け取りお買物券 65,000円

10,000円コース

お積立額(10,000円×12ヶ月) 120,000円 ➕ 1ヶ月分ボーナス 10,000円

▶︎受け取りお買物券 130,000円

30,000円コース

お積立額(30,000円×12ヶ月) 360,000円 ➕ 1ヶ月分ボーナス 30,000円

▶︎受け取りお買物券 390,000円

50,000円コース

お積立額(50,000円×12ヶ月) 600,000円 ➕ 1ヶ月分ボーナス 50,000円

▶︎受け取りお買物券 650,000円

うれしい4つの特典

特典1

「特別ご優待会」などの特別催し案内をお届けします

ご招待会時には、タマヤポイントアップなどの特典がございます。

※ポイントアップの内容は売出しにより異なります。

※住所・お名前が同一で複数ご入会の会員様へのご案内状は原則として一通とさせていただきます。なお、個別の案内状をご希望の場合は、お申し出ください。

特典2

ご入会時にポイントカードを発行

お買い上げ200円（税別）毎に1ポイント付与されます。

バーゲン商品・割引商品のお買上げにもポイント付与いたします。

※お誕生月にはバースデーポイントをプレゼントいたします。免許証・保険証など、誕生日を確認できる物をご提示ください。

※商品券・Tamaya CLUB入会など一部ポイント対象外の売場・商品がございますのでご了承ください。

※タマヤクレジットカードでお支払いの場合、ポイントは、タマヤクレジットカードに加算されます。(定価商品に限りタマヤポイント2倍)

特典3

提携先でご優待サービス

会員証のご提示で、ホテル・飲食・スポーツなどの特約施設を各種ご優待でご利用いただけます。

▶︎ご優待施設一覧はこちら(https://www.saga-tamaya.co.jp/tamayaclub-benefits/?preview_id=33846&preview_nonce=31fbe0a635&preview=true)

※別紙『ご優待施設のご案内』または佐賀玉屋WEBサイト「Tamaya CLUB優待施設一覧」を参照ください。

特典4

カフェで使える喫茶券プレゼント

2026年4月オープン予定のカフェで利用できる喫茶券を、新規ご入会の方にプレゼントいたします。

お買い物の合間にほっとひと息、ゆったりとしたカフェタイムをお楽しみください。

※継続入会記念品は終了しました。

「Tamaya CLUB」活用シーンをご紹介

- 記念日の贈り物に誕生日や母の日、お歳暮など毎年めぐる大切な日に、ワンランク上の品を選べるゆとりが生まれます。積み立てたお買い物券で、感謝の気持ちをかたちにしませんか。- 自分へのご褒美にずっと気になっていたあのブランド、新しい季節のコート。Tamaya CLUBなら、毎月の積立がボーナス付きで戻ってくるから、いつもより少し背伸びしたお買い物も気持ちよく楽しめます。- 暮らしの計画に月々のお積み立てが、満期でボーナス付きに。銀行預金よりおトクな年利換算なので、お買い物の楽しみを先取りしながら、無理なく続けられます。

ご入会方法

ご入会時にご用意いただくもの

- 初回の積立金(現金)- ご本人を確認できるもの※運転免許証・マイナンバーカードなどの公的証明書- 積立(2回目以降)に口座振替をご希望される方※口座振替日は毎月27日・金融機関名・支店名・口座番号・口座名義・金融機関のお届け印

会費お支払い方法

A. 窓口入金

ご来店毎にご入金していただけます。

※ひと月内のご入金上限は、3ヶ月分までとなります。

B. 振込入金

佐賀銀行、佐賀共栄銀行、佐賀信用金庫、ゆうちょ銀行の窓口で入金できます。

C. 口座振替

佐賀銀行、佐賀共栄銀行、佐賀信用金庫、福岡銀行、おおかわ信用金庫、九州労働金庫、佐賀県内JA貯金、ゆうちょ銀行／各本支店預金口座からの自動振替ができます。

満会・継続のお手続き

ハガキ及び会員証、認印、ご本人確認書類をご持参ください。

駐車料金サービスのご案内

リルパーク駐車場・えびす駐車場・松原駐車場・玉屋立体駐車場をご利用のお客様は最初の2時間駐車料金が無料。

南館1階案内所へお越しください。

▶︎駐車場のご案内はこちら(https://www.saga-tamaya.co.jp/map/)

- 玉屋立体駐車場をご利用のお客様で駐車時間が2時間未満の場合、お客様ご自身で南館北玄関(案内所横)に設置の駐車場自動サービス機にてサービス処理を行っていただきます。(営業中に限ります)- 2時間を超えられた場合は駐車券と当日のお買上げ税込5,000円以上のレシート、または友の会駐車場サービス券(友の会ご入金の際に発行します)を南館1階案内所までお持ちください。- その他契約駐車場につきましては駐車券とレシートまたはTamaya CLUB駐車場サービス券を南館1階案内所にお持ちください。ご利用された駐車場の駐車券を限度額に合わせてお渡しいたします。※当日のみ有効

その他のご案内

- 満期・契約更新（継続）・住所変更等、各種お手続きはご来店が必須となります。- 初回の会費をご入金いただいた月が積立の開始月となります。

※過去の契約分については、さかのぼって更新(継続)することはできません。

概要

名称：Tamaya CLUB

受付開始：2026年3月1日(日)から

受付：佐賀玉屋 南館2階 Tamaya CLUBカウンター

所在地：〒840-8580 佐賀県佐賀市中の小路 2番5号

電話番号：0952-25-6562（直通）