3年連続コラボ！かねふく×たこ家道頓堀くくる春限定「バター香る 博多明太たこ焼」3月1日より全国発売

たこ家道頓堀くくる バター香る博多明太たこ焼

大阪・道頓堀に本店を構え創業40年のこ料理専門店「たこ家道頓堀くくる」は、明太子専門メーカー「かねふく」とのコラボレーション商品『バター香る 博多明太たこ焼』を、2026年3月1日（日）より全国のくくる店舗（一部店舗を除く）にて期間限定で販売いたします。

本商品は、3年連続で展開している春限定の人気コラボ商品です。

2025年3月・4月に販売したかねふくの博多明太子を使用した匠たこ焼は、くくるの創作匠たこ焼シリーズの中で2025年度売上No.1を記録した人気商品となりました。

今回は、”たこ焼き×明太子×バターオイル”という濃厚な組み合わせで、幅広い世代に楽しんでいただける商品です。

粒立ち明太を一粒ずつトッピング。思わず写真を撮りたくなる一品

使用するのは、かねふく特製の粒感豊かな博多明太子。

芳醇なバターオイルと合わせた明太ソースを、たこ焼き一粒ずつ丁寧にトッピングしています。

一粒ごとに際立つ明太子の存在感が、華やかな見た目と濃厚な味わいを両立。

さらにパルメザンチーズとブラックペッパーをアクセントに加え、コクと奥行きのある味わいに仕上げました。

湯気とともに立ち上るバターの香りと、鮮やかな明太子の色合いが食欲をそそる、春にぴったりの創作たこ焼です。

春限定・3月1日より全国で販売

商品名：バター香る 博多明太たこ焼

発売日：2026年3月1日（日）

販売店舗：全国のたこ家道頓堀くくる店舗（一部店舗を除く）

内容：1箱8個入り

価格：店舗により異なります

販売期間：3月・4月限定

X（旧Twitter）にてプレゼントキャンペーン実施

2026年3月1日（日）より7日間、くくる公式X（@kukuru_takoyaki）にてインスタントウィンキャンペーンを実施いたします。

公式アカウントをフォローし、対象投稿をリポストすると、抽選で20名様に「バター香る 博多明太たこ焼」8個入り無料クーポンと明太子スティック1袋をプレゼントいたします。

《くくる公式アプリ概要 》くくる公式アプリは新情報やクーポンなどお得な情報をゲット！

くくる公式アプリの登録方法・詳細はこちら https://shirohato.com/news/425/

※ポイントはくくる公式LINEからでも可能です。

くくる公式LINE :https://liff.line.me/1657587257-r9ZyZMR9

たこ料理専門店「たこ家道頓堀くくる」とは

大阪・道頓堀に本店を構える創業40年のたこ料理専門店。匠が焼き上げるたこ焼は、外はふわっと、中はとろっとした「くくる」独自の生地の食感とたこのぷりっとした食感が自慢の逸品です。本場大阪の味を全国へ届けています。