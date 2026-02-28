【試合結果】最終節敗戦、クラブ史上最高順位更新ならずも来季へ課題と収穫

株式会社アジアスポーツマーケティング

ボルクバレット北九州は本日行われたFリーグ2025-2026 ファイナルシーズン最終節において、バサジィ大分との九州ダービーに臨みましたが、1-7で敗戦となりました。

本試合はクラブ史上最高順位（7位）更新の可能性を残した中で迎えた一戦。勝利が絶対条件となる中での戦いでしたが、敗戦により他クラブの結果を待たずして目標達成とはなりませんでした。

試合は序盤から相手に主導権を握られる苦しい展開となり、大量失点を許す形に。追いかける展開の中でパワープレーを仕掛けるも、相手に追加点を許すなど流れを引き戻すことができませんでした。後半残り3分、クシヤマイザケがゴールを奪い一矢報いるも、最終スコア1-7での敗戦となりました。

今シーズンは残留争いの中からファイナルシーズンで4連勝を記録し、最終節までクラブ史上最高順位を争う位置まで到達しました。一方で、重要な一戦で結果を残しきれなかったことや、追いかける展開でのパワープレーの精度、ホームゲームでの勝利など、来季に向けた明確な課題も浮き彫りとなりました。

また、レギュラーシーズンからファイナルシーズンにかけてチームを牽引した松川網汰の退団が決定している中で、新たな戦力の台頭も見られました。最終節では特別指定選手の染川優太がピッチに立つなど、次世代の可能性も示しています。

今季より指揮を執る加藤新監督のもと、セットプレーからの得点増加など新たな武器も確立。

若手・中堅・ベテランが融合したチームとして、来季への確かな手応えを得たシーズンとなりました。

なお、シーズン終了後は2週間後に控える全日本選手権に出場予定です。今シーズンで得た成果と課題をもとに、さらなる成長を目指します。

本日も現地、配信、パブリックビューイングなど様々な形でご声援をいただき、誠にありがとうございました。また、シーズンを通して支えてくださったすべての皆さまに、心より御礼申し上げます。

写真は北九州でのHOME最終戦後感謝のセレモニー スピーチを行う加藤監督と選手達