【初の佐賀開催】VITAS が元ヤクルト・上田や元阪神・今成らと「野球教室」を開催！

株式会社スリーピース

佐賀でも、子どもたちの夢をフルスイングで応援！

VITAS がプロデュースする「野球教室」が、ついに佐賀県で開催されます。

今回のイベントでは、約 300 名の小学生を対象に、野球の楽しさを再発見してもらうとともに、トップアスリートの視点から「成長期における栄養摂取の大切さ」を親子で学べる場を提供。スポーツに打ち込む子どもたちが、将来にわたって健やかな体を維持できるようなサポートを目的としています。

上田剛史氏

当日は、球史に名を刻んだレジェンドや、野球界を盛り上げるトップインフルエンサーが指導者として集結！

- 上田 剛史 氏（元東京ヤクルトスワローズ）- 今成 亮太 氏（元阪神タイガース）- 吉村 裕基 氏（元福岡ソフトバンクホークス）- トクサンTV（大人気野球 YouTuber）

地元・九州にゆかりのある吉村氏をはじめとした豪華講師陣による、迫力満点のデモンストレーションも必見です。プロの技術を間近で体感し、技術向上へのヒントを掴み取ってください。

「栄養」が未来のプレーを作る。試飲＆即売会を開催

VITAS は、怪我に強い体を作り、練習の成果を最大限に引き出すためには「正しい栄養補給」が欠かせないと考えています。

そこで会場内では、成長期の子ども向けに開発された子ども向け成長サポート飲料「VINOBBY（バイノビー）」の試飲・販売会を実施！「プロテインは飲みにくい」というイメージを覆す美味しさを、ぜひこの機会に体験してください。

また、当日会場にて商品をご購入いただいた方には、イベント限定のスペシャル特典が！！

会場にて商品をご購入いただいた方は、講師陣とのサイン＆撮影会にご参加いただけます。憧れの選手と触れ合い、心身ともに栄養を満たす絶好のチャンスです！

VITAS の「MOAI PROJECT」

本イベントは、VITAS が新たに始動させた「MOAI PROJECT（モアイプロジェクト）」の活動の一環です。「未来を照らし、子どもたちを明るい方向へと導く」というコンセプトのもと、日本各地でスポーツを通じた感動と熱狂を生み出すことを目指しています。

私たちが「リアルな交流」にこだわるのは、画面越しでは伝わらない“本物の熱量”を届けるため。幼い頃にプロ選手から直接かけられた言葉や、握った手の力強さは、時を越えて子どもたちの人生を支える大きな糧となります。

SNSが普及した今だからこそ、私たちは地域に根ざしたオフラインの体験を大切にしています。

また、本プロジェクトはアスリートの「セカンドキャリア」を輝かせるためのプラットフォームでもあります。

プロが磨き上げた技術と情熱を次世代に継承する循環を作ることで、子どもたちの育成とアスリートの未来、その両方を力強く支援してまいります。

【ニュートリションブランド「VITAS」】

VITASは、2021年に誕生した「全ての人に、バイタリティをプラス」をコンセプトとするニュートリションブランドです。



完全国内生産による安全・高品質な製造にこだわり、プロテインをはじめ複数の商品が国際的アンチドーピング認証「インフォームド・チョイス」を取得。



スポーツ・フィットネスを習慣にしている方はもちろん、これから健康を意識したいという方にも取り入れてもらえるよう、「飲みやすさ」「美味しさ」にこだわったプロダクトを展開しています。



そのほかイベント開催、デュアルキャリア採用など多角的な支援を積極的に推進。

スポーツを通じて人々の健康と可能性を広げる企業活動を続けています。

