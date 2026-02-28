【本日2月28日最終日】月額2,980円のMEO対策・口コミ獲得AI「口コミロボ(TM)」が新規受付を一時停止。

SweetLeap株式会社

SweetLeap株式会社（屋号：アドキタ～北摂の広告代理店～、代表：石谷 太志）は、小規模店舗向けに提供している口コミ特化型AIエージェント「口コミロボ(TM)」について、昨今のAIモデルおよびサーバーインフラ維持費の高騰を受け、本日2026年2月28日（土）23:59をもって新規アカウントの発行（新規受付）を一時停止いたします。





本停止期間中に、現在の低価格（月額2,980円～）と高品質な機能を両立させるためのシステム・サーバー環境の抜本的な検証・見直しを実施いたします。

なお、本日中に新規ご登録いただいた店舗様につきましては、一時停止期間中および今後のサービス再開後も、現行価格のままMEOサポートをご利用いただけます。

■ Googleマップ集客（MEO対策）の課題と「口コミロボ(TM)」の開発背景

実店舗の集客において、Googleマップでの上位表示（MEO対策）や良質な口コミの獲得は、今や店舗経営の生命線となっています。しかし、一般的なMEO対策業者に依頼した場合、月額数万円～十数万円という高額な費用が発生し、小規模な飲食店・美容室・整体院などにとっては大きな負担となっていました。

「良いサービスを提供しているのに、口コミが集まらない」



という小規模店舗の課題を解決するため、当社はAIを活用した文章作成サポートにより、

圧倒的低コストでGoogleマップの順位向上や口コミ獲得を支援する「口コミロボ(TM)(https://kuchikomirobo.com/)」を開発。



業界の常識を覆す【月額2,980円～】という価格を実現し、上場企業グループから個人店まで、多くの事業者様に導入いただいております。

■ 安易な値上げへの抵抗と、新規受付停止の理由

昨今、世界的なAIインフラおよびサーバー維持費の空前の高騰が続いており、

当サービスにおいても利益確保が極めて困難な状況に直面しております。

企業としての合理的な判断は「サービスの値上げ」または「機能制限によるコスト削減」ですが、

当社は「小規模店舗事業者のためのMEO対策AI」という存在意義を守るため、安易な値上げを回避する決断をいたしました。



「もっと軽量でコストパフォーマンスに優れたAIモデルへ移行できないか」

「サーバー環境を根本から再構築し、現在の価格と機能を維持できないか」

これらをエンジニアと共に徹底的に検証する期間を設けるため、

誠に勝手ながら本日（2月末日）をもって新規アカウントの発行を一時停止させていただきます。

■ 本日（2/28）23:59までのお申し込みに関する特例措置

新規受付は本日をもって一時停止となりますが、既存の店舗様へのMEOサポートはこれまで通り全力で継続いたします。



それに伴い、本日（2026年2月28日 23:59）までに新規お申し込みを完了されたお客様につきましては、「既存店舗様」として扱い、今後のシステム検証や万が一の価格改定後においても【月額2,980円】の現行価格のまま継続してサービスをご利用いただけます。

MEO対策や口コミ獲得の自動化をご検討中の店舗様におかれましては、本日中の駆け込みお申し込みを強く推奨いたします。

▼「口コミロボ(TM)」現行価格でのお申し込みはこちら（本日23:59締切）

https://kuchikomirobo.com/

■ 会社概要

・会社名（屋号）： アドキタ～北摂の広告代理店～（SweetLeap株式会社）

・代表者： 代表取締役 石谷 太志

・事業内容： 口コミ特化型AIツール「口コミロボ(TM)」の開発・運営、MEO対策支援事業、WEB広告代理店事業

・コーポレートサイト： https://socialmediamarketing.jp/

・「口コミロボ(TM)」サービスサイト： https://kuchikomirobo.com/