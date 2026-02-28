【京都発】謎のブランドKYOTO BEAUTY絶好調！大丸京都店でのPOPUPストアも大好評で終える。

合同会社ビューティフルズ

合同会社ビューティフルズ（本社：京都府京都市西京区桂上野東町164 代表：豊田秀哉）が展開する【KYOTO BEAUTY（キョウト・ビューティー）】は大丸京都店で行われたポップアップストアを大好評で終了しました。

4Fフロアながら開催3日目には行列ができるほどの状況に。パッケージデザインを担当した日本画家：諫山宝樹氏も来場し、大好評で幕を閉じました。

ご自身用だけでなく、御歳暮や新年の贈り物に購入される方も多く、高級シャンプー・トリートメントという新しいジャンルが一般に拡がってきています。既にリピーターとして来店される方もおられました。

●KYOTO BEAUTYは、京都で生まれたコスメブランドです。

抹茶の香り、京都らしさ・日本らしさを表現したパッケージ。ギフトやお土産に京都の『シャンプー＆トリートメント』という新文化を。

シャンプー、トリートメント共に抹茶をイメージした爽やかな香りで上質感を感覚的にアピールします。愛らしく高級感あふれるパッケージには京都の日本画家、諫山宝樹（いさやまたまじゅ）氏による日本画を採用。ロゴは書家、西本宗璽（にしもとそうじ）氏による定家様の書によるロゴになっています。人の目を引き付ける可愛らしい見た目でありながら、日本トップクラスの作家によるブランディングが施されており、日本人だけでなく海外のお客さまにも喜ばれることを目指しました。

●スカルプケアを大切に考えたブランド。

シャンプー/トリートメント 各4,950円（税込）[動画: https://www.youtube.com/watch?v=exYlOg36ewY ]挿絵：日本画家 諫山宝樹 / ロゴ：書家 西本宗璽

■これから生まれてくる髪のために健やかな頭皮づくり

これから生まれる新しい髪の毛が、強く若々しく、潤っていなければその後のヘアケア・トリートメントも効率的に行うことができません。そのためにKYOTO BEAUTYが力を入れたのが頭皮ケア（スカルプケア）です。世界的に流行しつつあるエイジングケア成分『PDRN』をヘアケア製品に採用。頭皮の若々しさをサポートします。それに加え、抗炎症成分である『アズレン』を配合。紫外線やカラー・パーマ等による頭皮へのダメージをケアします。

特筆成分：

・PDRN（頭皮のエイジングケア成分）

・アズレン（頭皮の炎症を抑える成分）

■既にある髪へ最大限にダメージケア

KYOTO BEAUTYは、30年に渡るプロスタイリストやエンドユーザーからのフィードバック蓄積データを元に、「既にある髪のダメージケア」に加え、「これから生まれる髪のための健やかな頭皮ケア」を主軸として開発されたシャンプー＆トリートメントです。

特筆成分：

・レブリン酸（髪のうねりを抑える成分）

・エルカラクトン（ドライヤーの熱と反応して働くエイジングケア成分）

・バージョンアップ（白髪ケア成分）

・4種のプロテイン（髪の90％を占めるタンパク質を補給する成分）

●京都らしさ・日本らしさあふれる抹茶をイメージした香り

京都・宇治の日本茶エキスを配合。シャンプー、トリートメント共に抹茶をイメージした爽やかな香りで上質感を感覚的にアピール。汗や汚れ、年齢による頭皮の臭いを長時間抑制します。

世界的に流行中の〈抹茶〉をイメージし、柑橘系やハーブをミックスしたオリジナルフレグランス

●まるで水飴。個性的な“固い”テクスチャ。

開発において性能を追求した結果、シャンプーにおいては必然的に驚くように硬めの『水飴のようなテクスチャ』が生まれました。とはいえ使いづらい訳ではなく、少量でもしっかり泡立ち、またブロー後はしっかりとまとまります。短めの髪の方であればさくらんぼ大でしっかりと泡立ちます。

●プロスタイリスト×プロマーケター共同開発。

製品の性能だけでなく、販売店さまにおける〈売りやすさ〉を開発に盛り込みました。日本らしさあふれる、しかしながら定番過ぎない品のあるキャッチーなパッケージ。私たちはギフトやお土産に京都の『シャンプー＆トリートメント』という新文化を創り出したいと願っています。

■新製品も複数同時開発中。

京都シャンプー、京都トリートメントという新しい価値を世界へ

KYOTO BEAUTYは、ヘアケア製品を主体にさまざまな美容関連製品を開発しております。プロの現場からフィードバックされた膨大な蓄積データをもとにお使いになるエンドユーザーさまに対し”確かなお力になれる”本格派製品を追求しております。今後のラインナップにぜひご期待ください。

●販売パートナーさまを広く募集しております。

私たちKYOTO BEAUTYは販売パートナーさまを募集しております。販売におけるお取り扱いだけでなく、催事やポップアップ、コラボレーションなどぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

本ブランドの地域活性化への取り組みおける取材も大歓迎です。ブランドや製品に関するお問い合わせは下記までお願い申し上げます。

■公式サイト

https://kyotobeauty.jp/

■amazon販売ページ

●シャンプー

https://amz.cx/3YZf

●トリートメント

https://amz.cx/3YZg

●シャンプー/トリートメントセット

https://amz.cx/3YZu

■公式Instagram

https://www.instagram.com/kyoto_beauty_b?igsh=MTYwZjN6NXI3NnhyaQ==

本件に関する取材のお申し込みにつきまして

KYOTO BEAUTY 広報担当

E-mail：kyotobeauty@powerfulls.co.jp

〈会社概要〉

【商号】合同会社ビューティフルズ

【所在地】京都府京都市西京区桂上野東町164

【代表者】代表 豊田秀哉

【設立】令和6年10月21日