「働くその先に喜びを感じられる社会を作る」をミッションに掲げる株式会社就活ラジオ（本社：富山県富山市、代表取締役：碓井 一平）は、2026年3月16日(月)に開催される京都中小企業家同友会主催「京都・滋賀しごとNavi 就活フェア2026」において、当社が提供する価値観マッチングツール「AIタレンティー」が導入されることをお知らせいたします。

本フェアは、京都・滋賀で働きたい学生と、地域の企業が出会う就活イベントです。AIタレンティーの導入による事前の価値観診断を通じて、求職者と企業が条件面に囚われない"相性の良さ"を可視化し、より本質的な出会いを創出することを目指します。

イベントの概要はこちら：

■導入の背景と狙い

https://www.kyo-navi.com/public/special

昨今、求職者の企業選びや採用活動において、「価値観の一致」が重視される傾向が強まっています。一方で、企業の知名度や情報量の差によって、求職者と地元企業とのマッチングが限定的になってしまう課題も浮き彫りになっています。物価高や賃上げの影響で大手志向の就活生が増えた結果、大手企業では「買い手市場」、地方・中小企業では「売り手市場」となっているのです。

特に大規模な合同説明会では、知名度の低い企業に求職者が立ち寄りにくい、または興味を持ちづらいという傾向があります。そして、イベント主催・出展企業・求職者それぞれが下記のような課題を抱えていることが多いです。

■AIタレンティーの特徴

「京都・滋賀しごとNavi 就活フェア2026」において、AIタレンティーは下記のメリットを提供いたします。

①求職者・企業双方が事前に簡単な質問に回答し、AIがマッチ度の高い企業を提示することで、価値観をもとに「相性の良い出会い」を可視化

②イベント当日は、求職者がマッチング結果をもとにブース訪問することで、対話の質と参加満足度の向上を図る

③求職者が企業をお気に入り登録したら、企業側からスカウトを送信可能

④企業ブースが空いている状況を、求職者に通知することが可能

■イベント概要

名称：京都・滋賀しごとNavi 就活フェア2026

開催日： 2026年3月16日(月)13:30～17:00（受付開始13:00）

会場：京都経済センター2階（京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地）

導入ツール：AIタレンティー（提供：就活ラジオ）

■(一社)京都中小企業家同友会とは？

京都中小企業家同友会は1970年に創立された、京都の中小企業経営者が集う団体です。「よい会社をつくろう」「すぐれた経営者になろう」「経営環境を改善しよう」の3つの目的のもと、例会で経営の成功や失敗、悩みを率直に共有し学び合っています。また、経営を会社の中だけで完結させず、行政・金融機関・教育機関とも連携しながら、働く人や地域の暮らしが豊かになるよう様々なプロジェクトに取り組んでいます。

■京都滋賀しごとNaviとは？

「京都滋賀しごとNavi」は、地元で働きたい学生のための就活情報冊子です。京都・滋賀の魅力ある企業情報を中心に、就活のヒントや先輩の声、業界職種の紹介までまるっと掲載しています。年に1度掲載の企業が誌面を飛び出して、冊子の名前を冠した合同企業説明会を実施しています。

■株式会社就活ラジオ

「働くその先に喜びを感じられる社会を作る」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。2022年1月に富山県で創業。地方における若者の流出と企業の採用における課題解決に乗り出す。2025年3月にAIを活用し企業と学生の価値観や適性に基づいてマッチングを自動最適化するサービス「AI タレンティー」をリリース。従来の就職活動での基準になっていた「知名度」や「条件」による企業選びの文化を変え、学生の「内定」をゴールにするのではなく、入社後の定着と活躍を目指す。その他、地方大学との連携、行政のプロポーザル事業も実施。

商号：株式会社就活ラジオ代表：碓井一平所在地：富山県富山市上飯野20-6設立：2022年1月11日資本金：3,500万円（資本準備金含む）HP：https://www.shukatsuradio.com/