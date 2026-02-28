芸能プロダクションアデッソ所属の【森田咲空】が、2026年3月1日に、2025年4月から毎週日曜日に行われてきたドラマデザイン社主催『アクトレスインキュベーション14期』の修了式へ出演いたします。『アクトレスインキュベーション』は、第一線で活躍する女優を多数輩出してきた実践型演技育成プロジェクトであり、森田咲空は2025年4月より毎週日曜日、約11ヶ月間にわたり継続参加。演技力・表現力・現場対応力を徹底的に磨いてまいりました。本修了式では、集大成となる成果発表の場として、舞台形式でのパフォーマンスを披露予定です。森田咲空は今後、映像・舞台・配信作品など幅広いフィールドでの活躍を目指し、更なる飛躍を図ってまいります。株式会社アデッソは、次世代女優の育成と実践機会の創出を通じ、エンターテインメント業界への貢献を続けてまいります。

2025年4月から始まったAI第14シーズンは、3月1日㈰15時からの配信で最終回となりますが、いつも応援して下さるユーザーの皆様にも参加していただける修了式イベントを開催することになりました。小さなスタジオではありますが、1年間演技漬けになってきたメンバーの成果を、目の当たりにして頂ければと思っております。また、11期から4シーズンに渡って在籍し、熱心な参加姿勢によってAIを支えてきた小森香乃も今期で卒業いたします。4年間で飛躍的に演技力を伸ばしてきた小森の最後の演技もご覧になってください。同時に生配信も行います出演は、小森香乃、海老名瑠花、夏目みら、篠田愛莉、紫原夕莉乃、森田咲空、愛川わこ【上演予定演目】・マウント・シュミレーション（出演：紫原夕莉乃 愛川わこ 篠田愛莉）・鉄オタ蕎麦 （出演：小森香乃 森田咲空）・最後の百物語（出演：海老名瑠花）・踊り子 （出演：夏目みら）・反対方向/北関東の別れ （出演：小森香乃 海老名瑠花 紫原夕莉乃 夏目みら）・新宿系ヴァンパイア （出演：小森香乃）※上演演目や出演者は変更の可能性がございます。イベントHP：https://x.gd/UKU8ZアクトレスインキュベーションHP：https://acin.jp/

森田咲空

東京都出身。俳優・モデル。映画・ドラマ・MVなどで活躍中！！＜経歴＞・ドラマデザイン社 アクトレスインキュベーション14期生（2025.4～2026.3）・WEBCM：三井不動産『今日も私は、働いています』篇・show：東京キッズコレクション／デザインフェスタ＜SNS＞〇X（旧twitter）：https://x.com/rie160220〇instagram：https://www.instagram.com/sa.ra_0201/〇HP：https://adessonet.co.jp/works/morita-sara/

