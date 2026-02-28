マルゴグループ×密蔵院×はちす葉（盆栽クリエイター）×COVERT COFFEE（スペシャリティコーヒー）のコラボレーションカフェ

東京都内を中心にワインバルブランドのマルゴグループを運営する株式会社ワルツ（本社：東京都新宿区新宿3-9-1新宿土地建物第10ビル3階／代表：大竹俊活）は、2026年3月10日（火）～3月29日（日）埼玉県川口市密蔵院で開催される桜まつりの期間中、安行桜と盆栽、スペシャリティコーヒーを融合させた期間限定イベント「BONSAI CAFE（盆栽カフェ）」を開催いたします。本企画は、植木の街・川口の伝統文化である盆栽と早咲きの安行桜、現代のクラフトコーヒー文化を掛け合わせた"体験型カフェ"として展開します。

■ BONSAI CAFEとは

川口市、この地安行地区は、江戸時代から続く「盆栽」「植木のまち」として全国的に知られていて、歴史は四百年以上になります。川口を拠点に盆栽の伝統と現代的な表現を融合した活動を行う「はちす葉 BONSAI-Art」さまのご協力のもと、日本が世界に誇る盆栽文化の魅力を体験として届ける特別企画として、BONSAICAFEを出展します。本企画では、歴史ある密蔵院の第一客殿を舞台に、「植木」をテーマにした空間演出を行い、来場者が桜と盆栽を眺めながらゆったりと過ごせる時間を提供します。

店内に設置された盆栽と境内の安行桜に囲まれた空間や時間、そのものを体験価値とし、その盆栽を眺めながら厳選されたスペシャリティコーヒーを一杯ずつ丁寧にハンドドリップしてご提供します。農園や品種や精製方法まで絞ったコーヒー豆を使用し、シングルオリジン(単一農園)&ライトロースト(浅煎り)のみのスペシャリティコーヒー。抽出に使用する水や抽出温度や抽出方法、挽き方にもこだわり、産地や農園による味わいの違い、ワインや紅茶にも優る包み込むような豊かな香りで価値ある特別な一杯を提供いたします。安行桜が咲く風景のもと是非お楽しみください。

■ 2026年の安行桜の開花状況

2026年の安行桜（安行寒桜）は、2月下旬時点で暖かい日が続いた影響により、2月28日現在、川口市密蔵院や駅周辺で開花が始まっており、例年より少し早まる見込みです。3月10日頃から21日にかけて、見頃の満開を迎える予想です。週末は多くの来客数が予測されますので、比較的ゆっくりと観覧できる平日がおすすめです。

◉ 盆栽協力：はちす葉 BONSAI-Art（川口／喜楽苑）

江戸時代から続く盆栽の技術を継承しながら、現代的なアプローチで盆栽文化を発信する存在。本イベントでは、展示用盆栽の提供および盆栽ワークショップを担当。

◉ コーヒー協力：COVERT COFFEE

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DVQF9VCkr6O//

シングルオリジンに特化したスペシャリティコーヒーを提供。浅煎り中心のラインナップで、桜の季節に寄り添うフローラルで軽やかな味わいを展開。産地・品種・精製方法までこだわった豆を使用し、文化とクラフトの融合を体現します。

■ 提供内容

https://www.covertcoffee.jp/

・シングルオリジンコーヒー（1,000円～1400円）・桜ロゼワイン・密蔵院桜まつり限定桜あんぱん・ボルドーカヌレなど

川口・密蔵院桜まつり

歴史ある密蔵院は川口を代表する桜の名所。開花期間中は例年4万人前後の人出が予想される。2026年は川口を代表する企業、クリエイターを中心にキッチンカー、物産展、盆栽ワークショップや手話ダンスパフォーマンスなど、多様性と文化をテーマにしたプログラムも開催予定です。

密蔵院桜まつり公式インスタグラム

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DUm0UMYE7T_//

密蔵院桜まつり公式ページ

■ 株式会社ワルツの取り組み

https://mitsuzoin-sakura.com/

ワルツは、飲食事業を通じて「Authentic yet Innovative（本質を守りながら革新する）」を掲げ、地域文化と現代的価値を結びつける企画を展開してきました。

BONSAI CAFEは単なる期間限定カフェではなく、川口の植木文化・桜・食文化を横断し、地域の伝統と現代のライフスタイルを融合させた文化体験を提供します。

■ 開催概要

https://05-marugo-group.com/

名称：BONSAI CAFE（盆栽カフェ）期間：2026年3月10日（火）～3月29日（日）時間：10:00～16:00会場：密蔵院 第一客殿（埼玉県川口市安行原2008）主催：株式会社ワルツ盆栽協力：喜楽苑／はちす葉 BONSAI-Artコーヒー協力：COVERT COFFEE