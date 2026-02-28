ドイツ発のパフォーマンスバイクブランド「キャニオン」は、アジア太平洋地域（APAC）における物流体制を刷新し、これまでドイツ・コブレンツ倉庫から出荷していたアジア向けバイクおよびギア類の発送を、香港倉庫へ全面移行したことを発表しました。本取り組みはアジア地域における配送スピードの向上と、よりシームレスな購買体験の実現を目的としています。

なぜ今、物流体制を刷新するのか

優れたライド体験は、バイクが路上を走り出す前から始まっています。キャニオンは、どこを走るライダーにとってもスピーディーでストレスのない体験を提供するため、APAC地域における基盤強化を進めてきました。今回の体制変更により、配送距離の短縮、物流の複雑さの削減、地域特性を反映した在庫運用が可能になります。

何が変わるのか

APAC体制強化の具体的な取り組みは以下の通りです。・香港に新たな物流倉庫を設立・シンガポールにアジア地域の運営拠点を設置・2026年1月28日よりAPAC向けオンラインストアを開始これにより、アジア地域における供給体制を現地最適化し、より迅速かつ安定した配送を実現します。

在庫販売体制への移行

今回の物流刷新に伴い、販売体制も変更されました。公式サイトに掲載されている商品は、すべて実在庫のみを販売する方式へ移行しています。・すべての商品が即出荷可能・配送日数は3～10営業日これにより入荷待ちや不確定な納期が解消され、より安心して購入できる環境が整いました。ただし、キャニオン公式オンラインストアに掲載されていないウェア類やギア類の販売は現在予定されておりません。

日本国内でのスペアパーツ販売について

キャニオンジャパンサービスセンターでは、主要スペアパーツを国内在庫として保有しており、銀行振込及び代金引換による販売を行っています。国内在庫からの発送となるため、香港倉庫からの通常配送料よりも送料を抑えられる場合があります。またキャニオン公式オンラインストアに掲載されていないスペアパーツも多数ございますので、在庫状況や価格については、お気軽にキャニオンジャパンサービスセンターまでお問い合わせください。キャニオン東京テストセンター（八王子）でも、スペアパーツおよびアクセサリーの販売を実施しています。来店予約のうえ、店頭で直接ご購入いただくことも可能です。

ライダーの走り方を中心に

サイズやモデル在庫の最適化、地域特性を反映した供給体制の改善など、本プロジェクトはライダー一人ひとりの走り方を支えるための取り組みです。その多くは目に見えない改善かもしれません。しかし、購入からライドまでの体験の中で、その違いを感じていただけるはずです。キャニオンは今後も段階的な改善を進め、より身近で信頼できるブランド体験を提供していきます。

キャニオン東京テストセンターにて毎週試乗会を開催中

じっくりと試乗やサイズ合わせをしたい、乗り心地を試したい、というお客様のために、キャニオンは多摩ニュータウンエリアに常設の『キャニオン東京テストセンター』をオープン。エアロードやアルティメット、スピードマックスなどの試乗車を取り揃えており、約40分間じっくりお試しいただくことが可能です。また篠崎友選手とのマンツーマンフィッティング試乗も可能です。最新モデルにじっくりと試乗や対面での相談ができるだけでなく、キャニオンのスペアパーツやグッズの購入、修理受付や納車にも対応。いずれも事前の来店予約制とすることで、お客様一人一人にしっかりと対応させていただきます。【メニュー】■ 【試乗体験】 金・土・日・月 9:00～13:00（最終受付 12:00）ロードバイク／トライアスロンバイク／グラベルバイクを実際に試乗し、バイクセッティングやスタッフとの相談が可能です。■ 【プライベートフィッティング試乗】 木 07:00～17:00（最終受付 15:00）プロトライアスリート／プロコーチである篠崎友によるマンツーマンフィッティング試乗プログラム。用途・体格・レース目的に合わせたフィッティング＆バイク選びのご提案を行います。■ 【物販・来店】 金・土・日・月 9:00～13:00（最終受付 12:00）アクセサリー／スペアパーツ／アパレル等の現物確認・購入・在庫相談ができます。■ 【修理・メンテナンス】 金・土・日・月14:00～17:00（最終受付 16:00）点検や不具合の診断、整備依頼が可能です（内容によってはお預かり対応となります）。■ 【受け取り・納車】 金・土・日・月14:00～17:00（最終受付 16:00）オンラインストアでご購入いただいたバイクのご納車が可能です。【アクセス】東京都八王子市松木51-7https://maps.app.goo.gl/xZdRokQt6tRxART48・駐車場なし（近隣コインパーキングをご利用ください）・駐輪スペースあり【営業日】月・木・金・土・日（火・水 定休）※木曜は篠崎友選手によるプライベートフィッティング専用日となります。【営業時間】試乗・物販：9:00～13:00（最終受付12:00）修理・納車：14:00～17:00（最終受付16:00）

