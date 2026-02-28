北海道全域で不動産事業および民泊・バケーションレンタル運営支援を展開するクウカン株式会社（本社：北海道富良野市、代表取締役：山本健太郎）は、自社YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@kukaninc）を活用した情報発信を強化いたします。昨今、北海道などのリゾート地・観光地や東京などの都市部を対象に「外国人による投資目的の不動産所有」という課題が積極的に議論されているなか、英語・中国語に対応するなど、情報の「正しい伝達」と「適切な管理」を軸にした映像コンテンツを展開しています。将来的にはドキュメンタリー要素の取り入れも考えており、海外オーナーと地域社会の橋渡し役として、持続可能な地域づくりに貢献します。

社会課題への挑戦：規制や懸念を「理解と共生」へ変える情報の力

現在、「ニセコ」「富良野」「パウダースノー」に代表される、北海道のブランド力向上に伴い、外国人による不動産取得が加速しています。しかし、その不動産取得には民泊投資を目的としたものも多く、実際、2025年の自民党総裁選でも「外国人の不動産取得規制」が争点となったように、地域住民の不安や規制を求める声も少なくありません。【参考記事】総裁選、外国人政策は不動産取得が論点…地価高騰への不満背景に各候補は規制強化訴え（読売新聞オンライン）URL：https://www.yomiuri.co.jp/economy/20251003-OYT1T50177/

不動産情報の透明化が、地域住民と海外オーナーを繋ぐ架け橋に

私たちは、この問題の本質は「所有」そのものではなく、日本のルールや地域の実情に関する「情報の不足」、そしてそれに伴う外国人オーナーの「地域社会への理解不足」にあると考えています。物件・土地の情報をわかりやすく伝えることはもちろん重要です。しかし、今後はそれに加え、「地域の中の一不動産であること」を外国人に正しく伝えてオーナーとしての社会的責任を促すこと、そして、周辺地域への深い理解を促進して地域住民とのトラブルを未然に防ぐことが求められていくのではないでしょうか。クウカン株式会社は、動画というツールを通じて、「高い透明性」と「地域理解を促進するエッセンス」が確保された情報の提供に取り組んでいきます。

クウカン公式YouTube：視覚的に「街のリアル」を届けるメディア戦略

当社のYouTubeチャンネルでは、富良野・ニセコ・倶知安・札幌といった、北海道の中でも外国オーナー様に特に人気のあるエリアの不動産情報を、世界中の人々へ向けて視覚的に発信しています。クウカン株式会社の不動産情報紹介動画には、以下のような特徴があります。多言語対応（英語・中国語テロップ）：日本独自の商習慣や物件の魅力を、言語の壁を超えて正確に伝達。圧倒的な情報量：ドローンによる空撮映像や詳細な内見動画を通じ、観光スポットとの距離感や周辺環境を具体化。「外国」としての日本を身近に：海外の視聴者が抱く不安を払拭し、日本という土地をより深く、正しく理解するためのコンテンツ制作を徹底しています。クウカン株式会社 公式YouTubeチャンネル：https://youtube.com/@kukaninc

多角的な視点で「安心」を可視化するコンテンツ事例

上記の戦略に基づき、クウカンでは性質の異なる3つの動画フォーマットを使い分け、情報の多層的な提供を行っています。

1. 内見動画：現況の「誠実な開示」による情報の透明化

遠隔地に住む投資家が最も懸念する「物件の本当の姿」をありのままに映し出します。単に美しく見せる広告的な映像ではなく、あえて修繕が必要な箇所や経年劣化の様子も含めて現況を詳細に伝えるなど、透明性のある情報提供を徹底。物件の課題を包み隠さず共有する誠実な情報発信こそが、購入後のミスマッチを防ぎ、信頼される不動産投資の基盤となると考えています。【実例】Furano Real Estate: \18M Guesthouse Conversion Project | 富良野房地產：1,800萬日圓青年旅館改造項目 (Hokkaido)URL：https://youtu.be/wT9p_CS3M6M

2. 空撮・外観動画：地理的コンテキストの把握

ドローンを用いたダイナミックな空撮により、物件単体では捉えきれない「街や自然の中での位置関係」を可視化します。ニセコエリア・富良野エリアなど広大なリゾート地において、主要施設や景勝地との物理的な距離感を直感的に伝えることで、購入後の利便性に関するミスマッチを防止すると同時に、不動産が位置する地域に対する理解の深化にもつながります。周辺環境を含めた納得感のある投資の意思決定をサポートします。【実例】Invest in Nakafurano Hokkaido 🇯🇵 7.7% Net Yield | 北海道富良野房地產・5年租金保證URL：https://youtu.be/u94RYYWWiA4

3. YouTubeショート動画：リフォーム・リノベーションによる「価値再生」の可視化

リフォーム・リノベーション前後の劇的な変化を短時間で凝縮して伝えます。古くなった空間が新たな息吹を吹き込まれ、高付加価値な物件へと進化するプロセスを強調。スペック数値だけでは測れない「物件が持つポテンシャル」と、リノベーション後の洗練された空気感を直感的に提示することで、投資家へ新たな資産価値の在り方を提案します。クウカン株式会社のリフォーム・リノベーションサービスhttps://janken-hokkaido.com/reform-renovation/【実例】【Reborn】1975: A 50-Year-Old House, Modernly Renovated in Furano.【再生】1975年建造。50年老屋在富良野的現代化翻新實例。https://www.youtube.com/shorts/N_AbXontPTQ

今後の展望：投機目的から「定住促進」へ。ドキュメンタリーへの進化

今後は、従来の物件紹介（空撮、内見、リノベーション）という枠組みを超え、地域住民へのインタビューや街の実態調査といった「ドキュメンタリー要素」を大幅に強化します。その地域に流れる「日常」や「歴史」をありのままに映し出し、不動産情報の背後にある「暮らしの文脈」を融合させていきます。これは、不動産を単なる投資商品（アセット）としてではなく、人々の想いが息づく「居住の場」として再定義する、クウカン株式会社ならではの試みです。一過性の投機目的ではない、愛着に基づいた「定住促進」への寄与は、人口減少という課題に直面する北海道の地方都市において、私たちが果たすべき重要な使命であると考えています。富良野やニセコ・倶知安エリアが、単なるリゾート地から「世界に選ばれる居住地」へと進化するために。私たちは映像を通じ、街の真の価値を問い続けます。

日系企業として「不動産管理」に責任を持つという覚悟

私たちは、物件を売って終わりとは考えません。むしろ「売ってからが始まり」であると定義しています。海外オーナー様、そして地域住民の皆様の双方が抱く「管理・運用」への不安に対し、私たちは北海道に深く根ざした日系企業として、一気通貫のサポート体制を構築しています。例えば、ゴミ出しのマナーや納税管理といった地域特有のルールを、当社やパートナー企業がオーナー様に代わって徹底。これにより、海外にお住まいの所有者様に代わって資産価値を守るだけでなく、地域住民や自治体の方々にとっても安心できる健全な環境を維持します。情報を世界に届ける「クリエイティブ制作」と、地域への責任を全うする「不動産管理」。この両輪を回す存在として、クウカン株式会社は、北海道の不動産市場において世界と地域を誠実につなぐパートナーであり続けます。お問い合わせはこちらからhttps://kukanhokkaido.co.jp/contact/

クウカン株式会社の会社概要

● 社名：クウカン株式会社 / Kukan Inc.● 設立：2022年11月29日● 資本金：1,000,000円● 代表者：山本 健太郎 / Kentaro Yamamoto● 所在地： ○ 富良野オフィス：〒076-0023 北海道富良野市栄町4-7 ○ 札幌オフィス：〒062-0904 北海道札幌市豊平区豊平4条3丁目1-1● 免許番号：宅地建物取引業 北海道知事 上川(1)第1316号

事業内容

○ 民泊投資事業 - JANKENの企画運営、北海道エリアでの民泊投資プロジェクト支援 ○ クリエイティブ事業 - 事業開発、ブランディング、マーケティングソリューションの企画支援 ○ 不動産の売買・賃貸・仲介、買取再生、開発、運用プロパティマネジメント、 戸建・宅地分譲、住宅・マンション建設・販売、内装工事、リフォーム工事 ○ Webサイト企画・制作・運用、ITサポート業務、オンライン秘書、インターネット利用情報提供

本件に関するお問い合わせ先

会社名： クウカン株式会社 広報担当メールアドレス： pr@kukanhokkaido.co.jp