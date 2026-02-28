創業20年以上の老舗セラミド化粧品会社である有限会社DSR（本社：大阪府吹田市江坂町1-23-101大同生命江坂ビル13階、代表取締役：宮竹二郎）が運営するDSRオンラインショップでは、2026年3月3日（火）から3月15日（日）までの13日間、対象商品が最大40％オフとなる「今年１番得するスキンケアセール」を開催いたします。

https://www.dsr-co.jp/pages/feature/202603sale

有限会社DSRは、敏感肌で悩む方の力になりたいと思った開発者・髙岡が、ヒト型セラミドの重要性を知り、ヒト型セラミドにこだわったブランド「シェルシュール」を立ち上げました。様々なお悩みをもつお客様からのご相談をお聞きしながら、日々研究や開発を行っています。その結果、敏感肌のお客様から「出会ってよかった」「悩みに寄り添ってくれてうれしい」といったお喜びの声をいただくようになりました。お客様に喜んでもらうことという初心に返り、日ごろの感謝を込めてセールを実施いたします。

■ 最大40％オフ！スキンケアセール概要

開催期間：2026年3月3日（火）～3月15日（日）対象商品：「シェルシュール」のレギュラーサイズ商品（一部除外あり）割引率：最大40％オフ

■ ヒト型セラミド「シェルシュール」の人気商品

シェルシュールでは、さまざまな化粧品を販売しております。- ダブル洗顔不要の低刺激洗顔料/クレンジング- ＮＭＦとヒト型セラミドを補う化粧水- ヒト型セラミドを高濃度で配合した保湿美容液- 皮脂類似成分を配合したクリーム- 洗顔料で落とせる低刺激な日焼け止め

【40％オフ】３種のビタミン配合のセラミド美容液「モイスチャーマトリックスES」

オイルフリーで、ヒト型セラミドを0.6％という高濃度で配合した保湿美容液。キメを整えるビタミンC誘導体も配合し、紫外線も皮脂も増える今からの時期にピッタリな、さっぱり保湿ができます。詳しく見る⇒https://www.dsr-co.jp/product/detail/90660302

【10％オフ】１番人気のセラミド保湿美容液「モイスチャーマトリックスNS」

複数回雑誌掲載実績がある実力派ヒト型セラミド保湿美容液です。ヒト型セラミド0.6％を独自処方。肌荒れを防ぐナイアシンアミドやビタミンB6で、敏感なお肌を手堅くケア。オイルフリー、グリセリンフリー。その他、香料、パラベン、鉱物油などもフリー。詳しく見る⇒https://www.dsr-co.jp/product/detail/90630302

【40％オフ】持続型アゼライン酸配合「アドバンストエッセンスAZ」

繰り返し起こるポツポツ肌荒れを防ぐため、持続型アゼライン酸を配合した、肌荒れ予防美容液。アゼライン酸特有の刺激は抑え、効果は高めた独自処方。ツルンとキメが整った、プツプツレスな自慢肌へ。詳しくはこちら⇒https://www.dsr-co.jp/product/detail/90730302

【20%オフ】超敏感なセラミド初心者にお勧め「モイスチャーマトリックスIS」

ヒト型セラミド0.2％を配合した、低刺激なセラミド美容液。肌荒れを防ぐマルチ植物エキスが、刺激に弱い超敏感肌を優しくケアします。さっぱりしたみずみずしい使用感。詳しく見る⇒https://www.dsr-co.jp/product/detail/90600302

老舗セラミド化粧品ブランド「シェルシュール」とは

敏感肌の専門家、髙岡幸二が敏感肌のために開発したヒト型セラミド化粧品ブランド。皮膚科学に基づき、20年以上前からヒト型セラミドの独自処方で敏感肌に寄り添います。

シェルシュールのセラミド独自処方

- 疑似セラミドや糖セラミドではなく、ヒト型セラミドを配合- 効果的なうるおいバリアを構築するため、天然ヒト型セラミドと合成ヒト型セラミドをハイブリッド- 複数のヒト型セラミドを配合し、できるだけヒトの肌の構成に近づけた処方- ヒト型セラミド以外の角質細胞間脂質（コレステロール、脂肪酸）も配合- お肌の細胞間脂質の割合を意識したセラミドバランス

会社概要

会社名 ：有限会社ＤＳＲ代表者 ：宮竹 二郎本社所在地 ：大阪府吹田市江坂町1-23-101大同生命江坂ビル13階設立 ：2002年12月4日事業内容 ：化粧品の開発、製造、販売資本金 ：300万円URL ：https://dsr-skincare.jp/

創業者／開発者 髙岡 幸二大阪府出身。神戸大学卒。医学博士。元神戸大学バイオシグナル研究員。元奈良女子大学非常勤講師・バイオテクノロジーの研究員。化粧品・健康食品の開発。2024年10月に、サンエス石膏株式会社のグループに参画。

