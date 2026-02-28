新たなスコアアップの手法は「身体の土台（姿勢）」を変えること

これまで、多くのゴルファーにとってスコアアップといえば「新しいクラブ」や「シャフトの交換」など、高額なギアを変えることが一般的でした。しかし、ラウンド後半のスコアダウンや飛距離の低下は、「アドレス姿勢の乱れ」が大きな原因の一つです。 高額なギアを手にする前に、スイングの再現性を支える「身体の土台（姿勢）」を見直すこと。アドレス姿勢を18ホール最後までキープすることは、スコアを大きく左右するだけでなく、ゴルファーが人生100年時代において健康にゴルフを楽しみ続ける「ゴルフ寿命」を延ばす上でも非常に重要です。

はくだけで理想のアドレス姿勢に導く「BX GOLF」シリーズの仕組み

「BX GOLF」は、姿勢の専門家・小林篤史と、ツアープロコーチ・南秀樹氏が共同開発したゴルフ専用インナーウェアです。はくだけで骨盤を立たせて、理想的なアドレス姿勢をサポート。以下の3つの独自構造によりパフォーマンスを向上させます。BX GOLFシリーズはこちら▶︎https://store.bodysprout.com/shop/pages/bx-introduction

腹斜筋ネット：太く設計されたネットが前傾姿勢（屈む動作）をとりやすくし、理想的なアドレス姿勢をサポートします。丹田（お腹の下部）にパワーを集めることで、クラブの先にしっかりと力が乗るようになります。V字パワーネット（特許技術）：前から後ろへと尾てい骨の方向に締める特許取得のV字メソッドにより、骨盤を正しい位置に立たせます。O字パワーネット：BX GOLF専用に開発されたネットで、仙骨を下げることでお尻の筋肉に力を集中させます。これにより、下半身に安定した軸が生まれ、力むことなく安定したスイング（再現性の高いスイング）を実現させます

【ラインナップ】BX GOLF for MEN / for WOMEN：男女別の骨格に合わせた設計。18ホールの最後まで、理想のアドレス姿勢をキープし、後半のスコアの乱れにアプローチ。また、プレー中の腰への負担を軽減します。

BX GOLF LONG（メンズのみ）：「裾が丸まる」「めくり上がる」という筋肉質・脚が太いゴルファーからの要望で誕生した五分丈モデル。太ももまでサポートすることで、1ラウンドで1万歩以上歩く脚の疲労感を軽減します。

■ 開発者プロフィール

南 秀樹（みなみ ひでき）／ PGAティーチングプロ

株式会社ボディスプラウト所属。木村彩子プロを優勝へと導いた実績を持ち、数多くのプロゴルファーの指導を行う。その独自のメソッドは、ゴルフダイジェストなどのメディアでも多く取り上げられており、自身のYouTubeチャンネル「南 秀樹ゴルフカレッジpowered by BX GOLF」も人気を集めている。

小林 篤史（こばやし あつし）／ 姿勢の専門家

株式会社ボディスプラウト 代表取締役。これまで3万人以上の施術実績を持つ「猫背矯正マイスター®︎」。独自に開発した「はくだけ整体」シリーズは累計販売60万枚超えと多くの支持を集めている。ゴルファーの身体の悩みを姿勢から解決するために「BX GOLF」の開発を手掛けた。

■ 南秀樹プロコーチによる特別イベントを開催！

ジャパンゴルフフェア会期中、南秀樹プロコーチを招き、皆様のゴルフのお悩みを直接解決する特別イベントを実施いたします。

① 【BX GOLFブース内】南秀樹ゴルフカレッジ リアルレクチャー会＆お悩み相談会

人気YouTubeチャンネルの再生数TOP5の内容から、参加者が選んだテーマをその場でリアルにレクチャーいたします。 ・開催日時：2026年3月6日（金）11:00～11:45 ／ 14:00～14:45 （当日の飛び入り参加、大歓迎！）・場所：BX GOLFブース（ブースNo.2-47） ・参加特典：BXオリジナルゴルフボールプレゼント

② 【kascoコラボ】REAL版！南秀樹ゴルフカレッジ ～公開スペシャルレッスン～

ゴルフメーカー「kasco」ブースにおきまして、事前ヒアリングした参加者のスイングなどのお悩みを、当日南プロが直接指導し解決に導くコラボイベントを開催いたします。 ・開催日時：2026年3月7日（土）11:15～ ／ 14:15～ （※事前予約は終了しております。レッスンの様子を見学していただけます。）・場所：ジャパンゴルフフェア kasco ブース

■ ブースご来場特典・特別販売

BX GOLFブースでは、以下の特別企画をご用意しております。 ・特別割引販売：会場限定の特別価格（約20%OFF）にて「BX GOLF」シリーズをご購入いただけます。主催者配布の500円クーポンも併用可能です。 ・大抽選会：BXシリーズが当たる抽選会を全日程（15:00～）で実施いたします（Instagramのフォロー等で参加可能）。 ・LINE友だち追加特典：オリジナルティーをプレゼントいたします。

■ 「第60回ジャパンゴルフフェア2026」 開催概要

・名称：第60回ジャパンゴルフフェア2026 (60th JAPAN GOLF FAIR 2026) ・会期：2026年3月6日（金）･7日（土）･8日（日） 10:00～18:00（最終日は17:00まで） ・会場：パシフィコ横浜 展示ホール ・BX GOLF 出展ブース：第1会場 ブースNo. 2-47 ・特設サイト：https://bodysprout.com/golffair2026 ・JGF公式サイト：https://www.japangolffair.com

■ 会社概要株式会社ボディスプラウト 住所：神奈川県川崎市宮前区宮前平3-12-3 B-123 電話：044-863-7686 公式サイト：https://bodysprout.com