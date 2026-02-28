週末の横浜で夜景フライトを提供しているシティアクセス株式会社横浜スカイクルーズ(所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-10耐震バース内)は、みなとみらいヘリポートにてヘリコプターのフライトを運営しております。

この度ヘリポートの撮影条件が緩和されましたので取材受入れが可能になりましたことをお知らせいたします。

みなとみらいヘリポートは、街中にある好立地を生かした観光フライト以外にもメディア取材、ヘリポートロケ、航空撮影のほか、ドクターヘリの受入れなども行っております。





横浜中心部に位置するみなとみらいヘリポート





横浜スカイクルーズ URL： https://www.skycruise.jp









■背景

みなとみらいヘリポートは1989年に横浜博覧会開催から運用を始めて今年で37年、この間のヘリコプター運航を無事故で支援して参りました。

ヘリポートのあるふ頭内の撮影はこれまで行政の制約がありましたが、ヘリポートの撮影条件が緩和されました。へリポート内の撮影が受けられる新たなスポットとして、この度プレスリリースを配信させて頂きました。









■内容

民間ヘリが一般のお客様向けの夜間飛行を受け入れるヘリポートは少なく、且つ都会の中心部にあるヘリポートは更に限られており、観光都市の中心部から出発する夜景フライトは離陸したらすぐに街の夜景が見られる「横浜ならでは」の希少なスポットとして、特に情報番組や旅番組を盛り立てます。

ヘリポート内のドラマやCM(PV)等のロケ撮影は一定の条件がありますがこれまで撮影の実績があり私どもは撮影の支援を行っております。

首都圏のヘリポートは撮影不可のところや辺鄙なところが多く、ドラマやCMでも露出機会の多い横浜中心部は撮影クルーや演者様の行程にも効率的な利点があります。









■ご注意

ふ頭の先端に位置しており景色の抜けや敷地面積約3,600m2と地上の撮影に適していますが、ふ頭は横浜市が管理しております。ヘリポートのロケ撮影は撮影内容により許可の条件がありますのでご注意ください。ヘリコプターを必要としない撮影は原則行えませんのでご注意ください。

ヘリポートは横浜港内のふ頭でも撮影が許された数少ない場所です。撮影の規模やエキストラを含む動員スタッフ数などによっては横浜市と連携した手続きとなります。









■撮影のお問合せ

取材やロケ撮影のお問合せにつきましては以下の要点をお聞かせください。

・予備日を含めた撮影の日時と所用時間

・撮影内容(演者さんの機内撮り・地上撮影・エキストラなど含む)

・クレーンやカメラレールなどの使用有無、撮影クルーの人数、ロケバスなど待機車両数

・露出媒体(番組・CM・PV・スチルorムービーなど)





※時間帯や規模によっては周辺の配慮から横浜市の指示が必要となります。

※ロケハンのご対応時に詳細をお聞きして費用や許可条件など打ち合わせを致します。





ふ頭の先端にあるため抜けの良いロケーション