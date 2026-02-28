秋田県男鹿市の旅館「海と入り陽の宿 帝水」がリニューアルオープンから1周年！

株式会社オールフロンティア（代表取締役社長：平林拓郎）観光おもてなし事業部が運営する、秋田県男鹿市の「海と入り陽の宿 帝水」は、大規模リニューアルからおかげさまで1周年を迎えました。絶景のロケーションを誇る当館は、この1年間、日本全国から多くのお客様をお迎えし、支えていただきました。皆様のご愛顧に、スタッフ一同心より感謝申し上げます。

当館が掲げる「避日常」をテーマに、客室、フロント、共用浴場など、施設全体を刷新し、「五感と向き合う時間と人のあたたかさ」「人と自然に委ねる」という本当の贅沢を追求してまいりました。この1年間、実際にご滞在いただいた多くのお客様から大変喜ばしい評価をいただいております。今後も、自家源泉のラジウム温泉、地元食材を使った本格和食会席、そして目の前に広がる日本海の絶景とともに、日常の喧騒を避けて心から安らげる「避日常」に、さらに磨きをかけてご提供いたします。

■全室オーシャンビューの客室

当館のお部屋はすべてオーシャンビューで、季節や天候によって違う表情を見せる男鹿半島の海を堪能することができ、目の前にただ海がある、そんなお部屋になっております。

本館 北の風 ～特別室～

【禁煙】

当館一室限りの特別室から臨む大パノラマ。

眼前に広がる大海原と水平線を眺めながら、

大切な人との時間を心ゆくまでお楽しみください。

特別室には、昭和44年の昭和天皇ご宿泊の際にお使いになられた大変貴重なソファが置いてあります。

特別室に宿泊すると、このソファにお座りいただけます。

本館 北の風 ～戸賀湾を見渡す和洋室～

【禁煙】

ガラス一面海を臨む空間で雄大な男鹿半島の迫力ある臨場感をお楽しみいただけます。

戸賀の日本海を一望しながら、日常を忘れ、心に残るやすらぎの空間で、ごゆっくりお寛ぎください。

新館 西の風 ～日本海を臨む露天風呂付き和洋室～

【禁煙】

男鹿半島の海が見渡せる半露天付客室です。

海を空を大地を感じ、心の休息のお時間をお過ごしください。

■唯一無二の泉質 ラジウム温泉

戸賀ノ風温泉は帝水の敷地内から湧き出す自家源泉で、全国でも稀少な万病の湯として名高い天然のラジウム温泉です。

鉄分を含むため、にごりや香りがあります。また美肌の湯に含まれる炭酸水素イオンが豊富に含まれており、毛穴洗浄、角質除去の効果も期待でき、シルクのような肌触りが特長です。

海を眺めながら、日によって色が変わる、唯一無二の不思議な温泉をお楽しみください。

■地元の食材を活かした美食

男鹿半島の風土と季節を生かしたこだわりの本格和食会席。厳選した国産の食材や地元の漁港で水揚げされた紅ズワイガニや真鯛など新鮮な海の幸、季節を彩る山の幸をご堪能ください。

【施設概要】

施設名 海と入り陽の宿 帝水

所在地 〒010-0673 秋田県男鹿市戸賀塩浜字壺ケ沢31

客室 本館 北の風 4室

本館 北の風〈特別室〉 1室

新館 西の風 5室

レストラン 1箇所

貸切風呂 壱の湯 弐の湯 寝ころび湯 露天の湯

共用浴場 男湯 女湯

お問い合わせ 0185-37-2331 受付時間：10:00～20:00

https://teisui.com/contact.html

「海と入り陽の宿 帝水」は、リニューアルから1周年という節目を迎え、今後もより多くのお客様に、男鹿の魅力を発信していくとともに地域活性化にも貢献して参ります。

【会社概要】

商号 株式会社 オールフロンティア

所在地 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-47-12 パインビレッジアネックス2F

TEL／FAX 03-6892-8900／03-6892-8910

設立 1999年2月1日

資本金 2,000万円

代表者 代表取締役社長 平林 拓郎

事業内容 観光おもてなし事業、建築資材事業、

モビリティ・トレード＆インシュランス事業、

モビリティ・パーツ＆メンテナンス事業、教育事業