日本の兜が大英博物館へ 東京の老舗甲冑工房「甲人（こうじん）」の兜 公式ミュージアムショップで販売開始

-世界でも稀な女性甲冑師・力石甲人が受け継ぐ技を英国へ -



株式会社甲人（本社：東京都墨田区、代表取締役：後藤甲世）は、ロンドンで開催される特別展「Samurai」に合わせ、大英博物館公式ミュージアムショップにて弊社が制作する兜の販売が開始されたことをお知らせします。

明治30年（1897年）創業の甲人は、代々受け継がれてきた甲冑制作の技術と美意識を大切にしながら、心を込めて制作してきました。今回の取り扱いを通じて、世界の方々に「日本の伝統美」を身近に感じていただければと考えています。

なお、本作を手がける力石甲人（本名・後藤甲世）は、現在では数少ない甲冑師の一人であり、世界的にも稀な女性甲冑師として、日本の伝統技術の継承と発信に取り組んでいます。

【取り扱い概要】

販売場所：大英博物館 公式ミュージアムショップ

販売期間：2026年2月3日～5月4日

取り扱い商品：兜

サイズ：幅23.0㎝×奥行18.0㎝×高さ15.0㎝

制作者：力石甲人（チカライシ コウジン）本名・後藤甲世（ゴトウ カツヨ）

【制作者コメント】

このたび大英博物館のミュージアムショップにて兜をお取り扱いいただくことになり、大変光栄に存じます。甲冑は身を守る防具であることから、“お守り”のような存在ともいえます。英国の地において、造形の美しさだけでなく、日本の手仕事が持つ温もりや丁寧さを感じていただけましたら幸いです。

力石甲人（後藤甲世）

【株式会社甲人の取り組み】

同社では甲冑の制作に加え、甲冑の意匠や技術を取り入れたバッグや時計など、日常に寄り添う品の制作も手がけています。伝統の要素を大切にしながら、現代の暮らしになじむ形へと整え、「手に取れる日本の芸術性を備えた手仕事」としても提案してまいります。

これらの製品は、パリの店舗でも取り扱われるなど、海外での展開を広げています。

