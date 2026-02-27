7月19日（日）に62歳の誕生日を迎える近藤真彦のバースデーライブ『近藤真彦 Birthday Live 2026』の開催が決定した。公演は、誕生日直前の7月14日（火）・15日（水）に大阪・オリックス劇場、そして誕生日を迎えた後の7月22日（水）・23日（木）に東京・東京国際フォーラム ホールA で開催。

1964年7月19日、神奈川県生まれ。1979年、TBS系ドラマ『3年B組金八先生』で星野清役としてデビュー。1980年12月、シングル「スニーカーぶる～す」で歌手デビューを果たすと、同曲はオリコン週間ランキングで史上初の“デビューシングル初登場1位”という快挙を達成。翌1981年には「ゴールデンアイドル賞」を受賞するなど、一躍トップスターへと駆け上がった。「ブルージーンズ メモリー」「ギンギラギンにさりげなく」など数々のヒット曲を放つ一方、80年代からはレーシングドライバーとしても活動を開始。現在は「KONDO RACING TEAM」のチーム代表兼監督を務め、スーパーフォーミュラやスーパーGTなど国内トップカテゴリーに参戦している。音楽活動も精力的に展開しており、昨年はデビュー45周年を迎えたバースデーライブを開催。8月にはTUBEの40周年記念コラボレーションアルバム『TUBE×』に参加し、TUBE、織田哲郎とともにロックナンバー「6、6、Rock！」を制作。9月には松本隆 作詞活動55周年記念ライブに出演。12月にはディナーショーおよび明治座公演「Thank you very マッチ de SHOW ギンギラ学園物語 新春！再びマッチでーす！」を上演した。2026年に入ってからも、2月に野村義男との「MasahikoとYoshio Live Tour 2026」を開催。さらに5月から6月にかけては石垣島・佐渡島・隠岐の島・淡路島を巡る「Masahiko Kondo 島って行こうぜ！～おマッチしてます2026～」を予定している。加えて、韓国でのライブ開催も決定しており、国内外での活動の幅を広げている。そうした流れを受けて開催される7月のバースデーライブ。昨年はヒット曲に加えカバー曲も織り交ぜた内容で大きな反響を呼んだが、誕生日という特別な節目の公演となる今年も、趣向を凝らしたステージになることは間違いない。歌手・表現者として進化を続ける近藤真彦の現在を、ぜひ体感してほしい。

【公演概要】

近藤真彦Birthday Live 2026

公演日程：＜大阪公演＞2026年7月14日（火）・15日（水）開場17:00 開演18:00 オリックス劇場＜東京公演＞2026年7月22日（水）・23日（木）開場17:00 開演18:00 東京国際フォーラム ホールAチケット料金：\11,000（税込）プレイガイド先行：4月10日(金)～一般発売日：5月23日(土)注意事項：3歳以上入場可（2歳以下入場不可）オフィシャルサイト：https://tck.kondo-racing.jp/問い合わせ：MK program 運営事務局 (mk_program@curtaincall.tokyo)