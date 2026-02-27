中小企業後継者向けビジネスピッチイベント第6回「アトツギ甲子園」の決勝大会が実施され、受賞者が決定
中小企業・小規模事業者の後継者が、既存の経営資源を活かした新規事業アイデアを競うピッチイベント「アトツギ甲子園」の第6回大会において、地方大会を勝ち抜いたファイナリスト18名による決勝大会を2026年2月27日に大手町三井ホールで実施しました。
「経済産業大臣賞」は山梨県 有限会社モールドモデル 佐藤賢氏が受賞、「中小企業庁長官賞」は沖縄県 株式会社日本バイオテック 外間椿氏が受賞、「イノベーション・環境局長賞」は山形県 株式会社髙梨製作所 髙梨直人氏が受賞しました。
決勝大会では、コクヨ株式会社代表執行役社長の黒田英邦氏や株式会社ジャパンタイムズ代表取締役会長兼社長の末松弥奈子氏らが審査委員を務めました。
第6回「アトツギ甲子園」決勝大会の集合写真
第6回「アトツギ甲子園」決勝大会受賞者
経済産業大臣賞
山梨県 有限会社モールドモデル 佐藤 賢 氏
テーマ：産廃で技術と食を守る 鋳造屋の世界初への挑戦
経済産業大臣賞を受賞した有限会社モールドモデル
佐藤賢氏（本社：山梨県 ）
ベストサポーター賞
・株式会社MoveForwardCoaching 東條 将大 氏
・公益財団法人やまなし産業支援機構 中島 星 氏
・めいデザイン 斉藤 かな 氏
・山梨県産業政策部 杉田 拓 氏
・藤本樹脂工業 藤本 和哉 氏
※ベストサポーター賞は、経済産業大臣賞を受賞した後継者を支援した方に授与される賞です
中小企業庁長官賞
沖縄県 株式会社日本バイオテック 外間 椿 氏
テーマ：私の挑戦はパリから！ 沖縄から届ける美の栄養
中小企業庁長官賞を受賞した株式会社日本バイオテック
外間椿氏（本社：沖縄県）
(本年度より新設)イノベーション・環境局長賞
山形県 株式会社髙梨製作所 髙梨 直人 氏
テーマ：射出成形と金型製造で生み出す 新たなものづくり
イノベーション・環境局長賞を受賞した株式会社髙梨製作所
髙梨直人氏（本社：山形県）
優秀賞
愛知県 有限会社稲垣石材店 稲垣 遼太 氏
テーマ：石の価値をすべての人に届ける 石屋の挑戦
優秀賞を受賞した有限会社稲垣石材店
稲垣遼太氏（本社：愛知県）
兵庫県 株式会社マルキン 小林 宏聡 氏
テーマ：世界の切れ味を 日本の刃物技術で変える
優秀賞を受賞した株式会社マルキン
小林宏聡氏（本社：兵庫県）
企業特別賞
◆地方創生賞（株式会社日本M&Aセンター）
沖縄県 株式会社日本バイオテック 外間 椿 氏
テーマ：私の挑戦はパリから！ 沖縄から届ける美の栄養
地方創生賞を受賞した株式会社日本バイオテック
外間椿氏（本社：沖縄県）
◆ミツフジ賞（ミツフジ株式会社）
山梨県 有限会社モールドモデル 佐藤 賢 氏
テーマ：産廃で技術と食を守る 鋳造屋の世界初への挑戦
ミツフジ賞を受賞した有限会社モールドモデル
佐藤 賢氏（本社：山梨県）
第6回「アトツギ甲子園」決勝大会概要
アトツギ甲子園とは
早期の事業承継を促進するとともに、後継者のチャレンジを後押しするため、39歳以下の後継者が既存の経営資源を活かした新規事業のアイデアを競い合うピッチイベント
・ピッチは4分間のプレゼンテーション(+審査委員からの6分間の質疑応答)
・地方大会、決勝大会は各界の有識者にて審査
・地方大会では各ブロックから決勝大会に進む3名を選出(計18名が決勝大会への出場切符を獲得)
■第6回「アトツギ甲子園」特設HP
後継者たちの本気の挑戦「アトツギ甲子園」 | 実現したい未来を語れ
開催概要
・日時：2026年2月27日（金）
・会場：大手町三井ホール（東京）
・出場者など決勝大会に関する詳細はこちら
決勝大会審査委員
・コクヨ株式会社代表執行役社長 黒田 英邦 氏
・株式会社ジャパンタイムズ代表取締役会長兼社長 末松 弥奈子 氏
・早稲田大学大学院経営管理研究科教授 杉田 浩章 氏
・グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社代表パートナー 今野 穰 氏
・UntroD Capital Japan株式会社代表取締役社長 永田 暁彦 氏
受賞者の様子
決勝大会受賞者の集合写真
運営事務局について
「第6回アトツギ甲子園」は中小企業庁「令和7年度後継者支援ネットワーク事業」の受託者として、有限責任監査法人トーマツ（東京都千代田区：代表執行役 大久保 孝一）と一般社団法人ベンチャー型事業承継（大阪市中央区：代表理事 山野 千枝）が、運営事務局を務めています。