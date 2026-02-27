日本アニメーション株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：石川和子)がアニメーション制作・ライセンス展開を行う「コジコジ」と、読売ジャイアンツのコラボレーションが決定いたしました。

4月30日(木)の広島戦(東京ドーム)で、さくらももこさん原作の「コジコジ」とのコラボレーション企画を開催予定です。特典として、描き下ろしイラストをつかったオリジナルホログラムステッカーを来場者全員にプレゼントします。コジコジがグラウンドに登場するほか、場内のビジョン、サイネージでも特別演出で球場を盛り上げます。この度、コジコジと仲間たちがジャイアンツのユニホームやキャップを身に着けて東京ドームで一緒に応援する様子を描いた、描き下ろしイラストが発表となりました。

また、こちらのイラストを使用したオリジナルグッズの販売や企画チケットも販売します。コジコジやメルヘンの国の仲間たちと一緒に、試合を盛り上げましょう。

【開催概要】

■対象試合

４月30日(木)広島戦 午後6時試合開始

■来場者プレゼント

来場者全員に描き下ろしイラストをつかったオリジナルホログラムステッカーをプレゼントします。

※サイズ：約7×5cm

※画像はイメージです。実際の商品とはデザインが異なる可能性がございます。

■企画チケット「コジコジシート」

定番応援アイテムの「プレーヤーズフェイスタオル」をイメージした非売品ジャカードハンドタオルがついた企画チケットです。描きおろしイラストのコジコジとコラボロゴが入ったハンドタオルは「コジコジシート」だけのグッズです。

※サイズ：約12×22㎝

※画像はイメージです。実際の商品とはデザインが異なる可能性がございます。

※特典引換は試合当日の開場30分前(開場は午後4時予定)～6回裏終了時まで場外22ゲート前広場の特典引換所で行います。チケットをご提示の上、入場前に引換ください。

＜席種・価格＞コジコジシート(指定席Cエリア) 2,900円(税込み)

■販売スケジュール

＜先行販売＞2月17日(火)正午～ 順次先行販売

＜一般販売＞2月28日(土)午前11時～ 先着順

【参考資料】

『コジコジ』について

さくらももこ原作の、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の「コジコジ」。アニメ放送から２０年以上経った現在でも、その作品の奥深さが注目を集めています。

Webサイト： https://www.cojicoji.site/

X：@cojicoji_tweet( https://x.com/cojicoji_tweet )

Instagram： @cojicoji.official(https://www.instagram.com/cojicoji.official/)

TikTok：@cojicoji.official(https://www.tiktok.com/@cojicoji.official)

Facebook： https://www.facebook.com/cojicoji.official/

YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/c/cojicojichannel

＜本件に関するお問い合わせ先＞

【試合に関するお問い合わせ先】

巨人軍公式ウェブサイト https://www.giants.jp/

【「コジコジ」に関するお問い合わせ先】

日本アニメーション株式会社 広報・宣伝担当：西方

E-mail：pr-NA@nippon-animation.co.jp

画像掲載の際は以下のコピーライトを記載いただきますようお願い申し上げます。

「© さくらももこ」