写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」（https://minnanoomoide.com/、以下本サービス）を運営している株式会社ハッピースマイル（所在地：埼玉県さいたま市、代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一、以下当社）は、2026年2月19日（木）に春日部市立葛飾中学校にて当社代表、佐藤が講師として登壇し、出前授業を実施いたしました。

当社ではこれまでも、働く楽しさと自己肯定感を育むことを目的とした出前授業を積極的に実施してまいりました。今回、春日部市立葛飾中学校よりキャリア教育の一環として授業のご依頼をいただき、中学2年生を対象に講演を行いました。

講演では、佐藤自身の学生時代の経験や、元自衛官としての経歴を通じた学び、自衛隊での訓練の様子などを紹介しました。また、事前アンケートで寄せられた生徒からの質問、

『働くうえで「こうしておくべきだった」と後悔した経験はありますか？』『仕事で「楽しい」と思う瞬間は何ですか？』『夢に向かっていく上で何が大切で、何が重要ですか？』

などに一つひとつ丁寧に回答しながら、「働くことの本質」や「今の自分と向き合うことの大切さ」について伝えました。

約50分にわたる講演では、生徒たちが終始真剣な表情で耳を傾け、積極的にメモを取る姿が見られ、学びへの高い関心がうかがえました。

■講演会に参加した生徒たちの声

・何よりも大事なのは「考え方」だと知りました。これからは考え方を意識して生活したいです。

・自信を持つことは「自分との約束を守ること」だという言葉が心に残りました。これからは自分との約束を大切にしたいと思います。

・「自分はどうしたいか」が一番大切だという言葉が印象に残りました。これから意識していきたいです。

・すべての言葉が心に残りました。特にモチベーションの上げ方は今後必ず役立つと感じました。

※コメントは一部抜粋

■学校関係者の皆様へ

当社では、未来を担う若者に向けて質の高い学習機会を提供することを目的に、中高生を対象とした出前授業を実施しております。キャリア教育の一環として、働くことの楽しさや自己肯定感を育む講演を行っています。

今後も、主体的に将来を考える力を育む機会の提供に努めてまいります。出前授業に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。（原則無償協力）

出前授業どっとこむHP当社ページ：https://xn--79qth430cqrf.com/happysmile/

■株式会社ハッピースマイル 会社概要（https://happysmile-inc.jp/）

「想い出に驚きと感動を」

写真に関わる全ての方の「困った」を解決し、喜んでもらえるお客様を 1 人でも多く増やすのが、ハッピースマイルの存在意義であると考え、現状に満足することなく、常に新しいアイデアを創造し、写真販売に関するリーディングカンパニーを目指しています。

本社：埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目477大谷ビル

Labo：埼玉県さいたま市西区指扇 1753

導入団体数：8,800団体（2026年1月末時点）

代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一

事業内容：写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」の運営・提供

■写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」とは（https://minnanoomoide.com/）

本サービスは、利用団体側のプラットフォーム導入費や登録料などの費用が一切かからず、閲覧者も会員登録などの手間なく無料で写真を閲覧することができます。希望する方は購入も可能なサービスで、近年では保育業界のみならず、スポーツ分野（各種キッズスクールやプロチーム）、エンターテインメント分野（劇団やアイドルグループ）、高齢者福祉施設などの幅広い業界でもご活用いただいております。

■プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ハッピースマイル 担当・取材窓口

TEL：048-919-3306

E-mail：secretary@happysmile-inc.jp