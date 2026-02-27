炭素クレジット市場は、2029年までに1兆4,410億ドル規模へ拡大見込み
排出規制の強化、排出量取引制度の適用範囲拡大、企業のネットゼロ達成コミットメントの拡大により、世界の炭素価格メカニズムが再構築されています。
炭素クレジット市場は、持続可能性分野の限定的な手段から、世界の気候政策および規制戦略の中核的基盤へと急速に移行しています。2029年までに市場は1兆4,410億ドルを超えると予測されており、排出規制の強化、排出量取引制度の拡大、検証済みオフセット手法への企業依存度の高まりにより成長が促進されています。
2029年までに23兆9,340億ドルに達すると予測されている広範なサービス産業の中では、炭素クレジットは市場全体価値の約6%を占めると推定されており、エネルギー、産業、インフラ分野における経済的および政策的重要性の高まりを示しています。
西ヨーロッパが世界の炭素クレジット活動の中心地域に
西ヨーロッパは、2029年において炭素クレジットの最大地域市場を維持すると予測されており、市場規模は5,521億1,100万ドルに達すると見込まれています。これは2024年の2,056億2,300万ドルから拡大するもので、年平均成長率22%という力強い成長を示します。
この成長は以下を反映しています：
・地域排出量取引制度の下での強力な規制執行
・国際合意と整合した長期的な気候政策
・市場ベースの炭素価格制度の早期導入
国別では、アメリカ合衆国が最大の国内市場になると予測されており、炭素クレジット市場価値は2024年の1,062億1,500万ドルから2029年には2,285億2,400万ドルへ拡大し、年平均成長率17%で成長する見込みです。排出量取引制度の拡大と炭素市場への投資資金流入の増加が、この成長軌道の中心となっています。
コンプライアンス炭素クレジットが市場構造を支配
種類別では、コンプライアンス炭素クレジット市場が圧倒的に業界を支配し、2029年には市場全体価値の93%、金額にして1兆3,461億2,400万ドルを占める見込みです。
コンプライアンスクレジットが拡大を続ける背景：
・政府による炭素課税および排出量上限取引制度の強化
・国家および地域の炭素価格制度の拡大
・高排出産業に対する規制圧力の増大
・国際気候協定による執行期待の高まり
・投資家による規制型で検証可能な脱炭素化手法の選好
この優位性は、自主的参加型のオフセット市場ではなく、政策主導型の義務的炭素市場への構造的移行を反映しています。
回避および削減プロジェクトが主要供給基盤を維持
プロジェクト種類別では、回避または削減プロジェクトが最大カテゴリーを維持し、2029年までに市場価値の63%、金額にして9,116億7,300万ドルに貢献する見込みです。
これらのプロジェクトは以下により支えられています：
・森林破壊および土地劣化防止の取り組み
・化石燃料利用を代替する再生可能エネルギー導入
・産業および商業分野におけるエネルギー効率改善
・農業および埋立地管理におけるメタン回収
・即時排出削減を優先する規制インセンティブ
短期的かつ測定可能な排出削減への重点により、回避型クレジットは規制対応用途において引き続き高い魅力を持っています。
電力分野が最終用途需要を牽引
最終用途別では、電力分野が炭素クレジット需要の最大シェアを占め、2029年には市場の31%、金額にして4,527億1,100万ドルを占める見込みです。
