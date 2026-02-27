メドノア無料ヘルスケアツール 2026年1月アクセスランキングを発表
～BMI計算が引き続き1位を獲得。体脂肪率・美容体重が順位を上げ、年始の"体型見直し"需要が鮮明に～
Hospitality Marketing Limitedは、日常の健康管理に役立つ無料ツール集『メドノア無料ヘルスケアツール（ https://www.edsnv.com/tools ）』における2026年1月のアクセスデータを集計し、ツール別利用者数ランキングを発表いたしました。
メドノア無料ヘルスケアツールは2025年5月の公開以来、BMI・体重指標・体脂肪率・消費カロリーなど、健康管理に役立つ無料ツールを順次公開してまいりました。現在11種のツールを公開しており、全てPC・スマートフォンから完全無料・登録不要でご利用いただけます。
【2026年1月 メドノア無料ヘルスケアツール 利用者数ランキング】
■ 第1位：BMI計算 - 男女平均体重比較
2026年1月に最も多くの利用者を集めたのは、2025年年間ランキングに引き続き『BMI計算 - 男女平均体重比較（ https://www.edsnv.com/tools/bmi-keisan ）』でした。令和5年『国民健康・栄養調査』の最新BMI平均値を用い、推定平均体重・適正体重（標準体重）等をグラフで一括表示するツールです。年末年始の食生活の乱れを受け、年明けに自分の体型を確認したいというニーズが最も高くなる傾向が見て取れます。
■ 第2位：標準体重（適正体重）計算 - BMI・男女平均体重比較
第2位も年間ランキングと同じく『標準体重（適正体重）計算（ https://www.edsnv.com/tools/hyouzyun-taizyuu-keisan ）』でした。1位のBMI計算と合わせて、年始に「自分の身長に対する適正体重はいくつか」を確認するユーザーが多いことがうかがえます。
■ 第3位：基礎代謝量 計算（BMR 計算）ツール
第3位は『基礎代謝量 計算（BMR 計算）ツール（ https://www.edsnv.com/tools/kisotaisya-keisan ）』でした。2025年年間ランキングでも3位を獲得しており、安定した人気を維持しています。新年のダイエット計画を立てるにあたり、まず自分の基礎代謝量を把握したいという動機が反映されています。
■ 第4位：ペニス偏差値チェックツール
第4位は『ペニス偏差値チェックツール（ https://www.edsnv.com/tools/hensachi ）』でした。年間ランキングでも4位であり、「数値で客観的に知りたい」というニーズが月単位でも安定していることがわかります。
■ 第5位：体脂肪率 計算ツール
第5位は『体脂肪率 計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/taisibouritu-keisan ）』でした。2025年年間ランキングでは6位でしたが、1月は1つ順位を上げました。年始の体型見直し時期に体脂肪率への関心が高まったと考えられます。
■ 第6位～第11位
第6位以降は以下のとおりです。
・第6位：美容体重計算（ https://www.edsnv.com/tools/biyou-taizyuu-keisan ）
・第7位：シンデレラ体重計算（ https://www.edsnv.com/tools/sinderera-taizyuu-keisan ）
・第8位：スペ110・スペ120計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/supe-110-120-keisan ）
・第9位：メンテナンスカロリー計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/mentenansu-karori-keisan ）
・第9位：ウォーキング消費カロリー計算（ https://www.edsnv.com/tools/uxo-kingu-syouhi-karori-keisan ）
・第11位：ランニング消費カロリー計算（ https://www.edsnv.com/tools/ranninngu-syouhi-karori-keisan ）
